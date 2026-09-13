La puțin timp după ce a vorbit la telefon cu Putin, Trump îl atacă pe Zelenski: „Să nu mai atace rafinăriile Rusiei. Creează penurie”

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Președintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a cerut, duminică, președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, să oprească atacurile asupra producției de motorină din Rusia, afirmând că acestea provoacă o „penurie”. Atacul neașteptat din partea lui Trump, după ce a părut amiabil față de Ucraina o perioadă mai lungă, vine după o discuție telefonică a președintelui american cu Vladimir Putin.

„Domnul Zelenski trebuie să facă un singur lucru. Trebuie să înceteze să distrugă producția de motorină din Rusia”, le-a spus Trump reporterilor în timpul turneului Irish Open, desfășurat la clubul său din Doonbeg, după ce fusese întrebat de un reporter dacă a discutat ceva cu președintele ucrainean după convorbirea cu Putin.

„Să atace alte ținte, dar nu motorina, pentru că provoacă o penurie de motorină”.

Atacuri în cascadă în Rusia și Ucraina

Mai mulți civili au fost uciși și răniți în cursul nopții, în timp ce Rusia și Ucraina au continuat să se atace reciproc cu valuri de drone.

Două persoane au fost ucise în Tatarstan, potrivit autorităților locale, în timp ce autoritățile ucrainene au raportat atacuri rusești cu drone asupra portului Odesa de la Marea Neagră și un incendiu în apropierea unui punct de trecere a frontierei cu Polonia.

Rusia și-a intensificat în ultimele săptămâni campania aeriană, folosind rachete balistice și drone cu reacție pentru a străpunge apărarea Ucrainei și a profita de reducerea stocurilor de rachete interceptoare ale armatei ucrainene. Atacurile Rusiei au țintit rețeaua energetică a Ucrainei înaintea iernii, într-o campanie despre care oficialii spun că urmărește demoralizarea populației civile.

Două persoane au fost ucise și alte 14 rănite, duminică, după ce drone ucrainene au lovit Nijnekamsk, un oraș din Tatarstan, potrivit administrației liderului regional, Rustam Minnihanov. Cei doi civili au murit după ce o dronă s-a izbit de un copac în apropierea mașinii lor parcate, se arată în comunicat.

Nijnekamsk găzduiește un important complex de rafinării și fabrici petrochimice, de cauciuc și polimeri, inclusiv unele dintre cele mai mari asemenea unități din Rusia. Primarul Radmir Beleaev a declarat că un incendiu a izbucnit „la una dintre întreprinderile orașului”, fără să dea alte detalii.

Conductă petrolieră rusească avariată

Atacurile ucrainene cu rază lungă de acțiune din ultima perioadă au țintit industria petrolieră și a gazelor naturale a Rusiei, despre care Ucraina afirmă că atât finanțează, cât și alimentează direct războiul împotriva Ucrainei. Campania ucraineană cu drone a dus la raționalizarea carburanților în mai multe regiuni ale Rusiei, în ciuda faptului că țara este unul dintre principalii exportatori mondiali de petrol și gaze. Alte atacuri ucrainene au țintit mari companii rusești de comerț online, aducând războiul tot mai aproape de populația rusă.

Ucraina a susținut duminică și că a lovit o rafinărie importantă din Slaviansk-pe-Kuban, în regiunea Krasnodar, aflată vizavi de Crimeea. Direcția de Informații a Apărării din Ucraina (DIU) a afirmat că dronele sale au lovit în cursul nopții o unitate importantă de procesare a petrolului și parcul de rezervoare al rafinăriei, provocând un incendiu de amploare vizibil de la zeci de kilometri distanță.

Autoritățile din Krasnodar au transmis că atacul asupra „unei întreprinderi” din Slaviansk-pe-Kuban a rănit trei persoane, a avariat o conductă petrolieră și a provocat un incendiu. Acestea nu au răspuns direct afirmațiilor Ucrainei.

Forțele ruse au doborât 389 de drone ucrainene în cursul nopții, a anunțat duminică ministerul rus al apărării, inclusiv deasupra Tatarstanului, altor regiuni rusești și Crimeei ocupate de Rusia.

Rusia atacă Odesa și vestul Ucrainei

Cel puțin nouă persoane au fost rănite într-un atac rusesc „masiv” desfășurat în timpul nopții asupra Odesei, potrivit lui Serhii Lisak, șeful administrației militare a orașului. Odesa găzduiește principalul complex portuar al Ucrainei de la Marea Neagră și este supusă de luni întregi unor atacuri constante cu drone și rachete, Ucraina acuzând Rusia că încearcă să blocheze exporturile ucrainene.

Un atac rusesc cu drone a lovit sâmbătă un bloc de locuințe din Odesa, ucigând două persoane și rănind alte 26, potrivit oficialilor ucraineni. Etajele superioare ale clădirii au fost complet distruse, a declarat șeful administrației regionale, Oleh Kiper.

Atacurile rusești au lovit și vestul Ucrainei pe parcursul nopții, fără să existe informații imediate despre victime. O dronă a lovit în apropierea punctului de trecere a frontierei Iahodîn-Dorohusk cu Polonia și a incendiat o benzinărie, potrivit ministrului ucrainean de externe și unei purtătoare de cuvânt a serviciului vamal local.

„Aceasta este teroarea lui Putin care «bate» direct la ușile UE și NATO. Barbarii ruși sunt la porțile voastre, dragi parteneri”, a scris ministrul ucrainean de externe ucrainean, Andrii Sibiha, pe Twitter.

Punctele de trecere a frontierei dintre Ucraina și Polonia reprezintă una dintre principalele rute prin care intră în țară o mare parte din ajutorul militar și umanitar trimis de aliații occidentali.

Valentina Cerniș, purtătoare de cuvânt a Vămii Volin, a declarat pentru AP că punctul de trecere de la Iahodin nu a fost avariat. Ea a precizat că nimeni nu a fost rănit, deoarece punctul de frontieră fusese închis temporar pe durata alertei aeriene, iar oamenii fuseseră îndrumați spre adăposturi.

Separat, operatorul feroviar de stat al Ucrainei a anunțat că o dronă rusească a atacat locomotiva unui tren de pasageri în regiunea Volin, la doi kilometri de frontiera cu Polonia.

La începutul acestei săptămâni, două persoane au murit după ce drone rusești au lovit marți punctul de trecere a frontierei Starokozace dintre Ucraina și Republica Moldova. A doua zi, o „amenințare directă” la adresa unui punct de frontieră polono-ucrainean a fost evitată datorită cooperării dintre Varșovia și Kiev, potrivit prim-ministrului polonez, Donald Tusk.

Tusk nu a oferit alte detalii despre incidentul de miercuri și nici dovezi privind o implicare a Rusiei. El a avertizat, însă, că Rusia ar putea intensifica provocările la punctele de frontieră dintre Ucraina și vecinii săi europeni.

Forțele aeriene ucrainene au anunțat că apărarea antiaeriană a doborât sau neutralizat 409 drone rusești de diferite tipuri în cursul nopții, inclusiv o versiune mai nouă, propulsată de un motor cu reacție, care este mai rapidă și mai dificil de interceptat. Potrivit forțelor aeriene, Rusia a atacat Ucraina cu 453 de drone în total.

Kremlinul afirmă că negocierile de pace ar putea fi reluate în octombrie

Tot duminică, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia este deschisă reluării în toamnă a negocierilor de pace între Rusia, Ucraina și Statele Unite.

„Nu excludem această posibilitate. Vorbim în mod concret despre viitorul apropiat. Cu alte cuvinte, luna octombrie nu poate fi exclusă”, le-a spus Peskov reporterilor.

Weekendul trecut, emisarii americani Jared Kushner și Steve Witkoff au purtat discuții cu dictatorul rus, Vladimir Putin, la Moscova, după care s-au întâlnit la Kiev cu Volodimir Zelenski. În ciuda noului efort diplomatic, principalele cereri ale celor doi rămân incompatibile, în special în ceea ce privește concesiile teritoriale.