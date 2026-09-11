Ucrainenii au atacat o rafinărie de petrol din Saratov, la aproape 1.500 km de graniță. Un nor gros de fum s-a format deasupra orașului

Ucraina a atacat din nou cu drone mai multe ținte din adâncul Rusiei, inclusiv o rafinărie importantă la Saratov, deținută de Rosneft și un centru logistic, relatează The Moscow Times. Drone ucrainene au atacat în noaptea de 11 septembrie „infrastructură civilă” din Saratov, a anunțat guvernatorul regiunii Saratov, Roman Busarghin. „Există pagube. Potrivit informațiilor preliminare, nu sunt victime”, a scris guvernatorul pe Telegram.

Potrivit unei analize realizate de Astra pe baza imaginilor filmate de localnici, una dintre țintele atacului a fost Rafinăria Saratov, deținută de Rosneft. După atacul cu drone, la rafinărie a izbucnit un incendiu. De la începutul invaziei, unitatea a fost atacată de cel puțin 16 ori.

O altă țintă a dronelor a fost centrul logistic Ozon. Locuitorii orașului au vorbit inițial despre un incendiu puternic la complex, iar ulterior informația a fost confirmată de companie. „Ne-am evacuat rapid angajații și, potrivit informațiilor preliminare, nu există persoane rănite”, a transmis Ozon.

Compania a precizat, de asemenea, că produsele aflate în depozit vor fi retrase temporar de la vânzare, iar comenzile vor fi anulate. Comercianții vor fi informați prin conturile lor personale atunci când activitatea în regiune va fi reluată.

Another major Russian logistics facility has been targeted, this time Ozon’s fulfillment center in Saratov.



At more than 100,000 square meters, it is described by Russian regional authorities as one of Ozon’s largest logistics centers in Russia. The complex can hold more than 30… pic.twitter.com/exs5MtF5Zp — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) September 11, 2026

Dronele ucrainene au început să atace depozitele Ozon la sfârșitul lunii august. Până în prezent, șapte centre logistice au fost vizate în regiunile Samara, Rostov și Belgorod, precum și în ținutul Krasnodar, Bașkortostan și Daghestan.

Tot în cursul nopții trecute, un bloc de locuințe de pe strada Geroev Maloi Zemli din Volgograd a fost avariat în urma unui atac cu rachete, a anunțat guvernatorul regiunii Volgograd, Andrei Bocearov. Potrivit acestuia, doi bărbați, în vârstă de 42 și 55 de ani, au fost răniți și spitalizați.

De asemenea, fragmente de rachete au căzut pe teritoriul unei „întreprinderi industriale din sudul orașului”, a precizat Bocearov. El a adăugat că a dispus evaluarea pagubelor și înlăturarea consecințelor atacului. Potrivit canalului ucrainean de monitorizare Supernova+, ținta ar fi fost Rafinăria Volgograd, deținută de Lukoil.

În plus, autoritățile din regiunea Samara au respins în cursul nopții un atac cu drone ucrainene, a declarat guvernatorul Veaceslav Fedorișcev. Potrivit Supernova+, dronele au vizat un depozit Ozon din Samara. La momentul publicării articolului nu existau informații că obiectivul ar fi fost lovit.