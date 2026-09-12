Zelenski spune când și unde s-ar putea întâlni cu Vladimir Putin: "Nu contează ce îi spun eu sau ce vrea el să-mi spună"

Zelenski: "Trebuie să mergem. Trebuie să ne întâlnim, să discutăm şi să luăm decizii". Foto: Getty Images

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că este pregătit pentru o întâlnire cu preşedintele rus Vladimir Putin la summitul G20 care va avea loc la Miami în luna decembrie, într-un interviu citat de AFP, potrivit Agerpres.

Întrebat de postul Deutsche Welle dacă s-ar întâlni cu Vladimir Putin la această reuniune, în cazul în care ambii lideri ar fi invitaţi, Zelenski a răspuns: "Da, desigur. Trebuie să mergem. Trebuie să ne întâlnim, să discutăm şi să luăm decizii".

"Nu cuvintele contează. Nu contează ce îi spun eu sau ce vrea el să-mi spună. (...) Contează doar rezultatul", a adăugat el.

Preşedintele ucrainean a mai afirmat în interviul acordat vineri postului german că vizita din weekendul trecut a emisarilor americani Steve Witkoff şi Jared Kushner la Moscova şi Kiev a reprezentat un "semnal bun". "Este un semn de respect faţă de poporul nostru", a subliniat el.

Trump, convins că Putin vrea să ajungă la un acord

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că a avut o conversație grozavă cu președintele rus Vladimir Putin, iar liderul rus vrea să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina, relatează Reuters, citată de Agerpres.



"Vrea să ajungă la o înțelegere, iar dacă (președintele ucrainean Volodimir) Zelenski dorește să încheie un acord, ar fi foarte bine", le-a spus Trump jurnaliștilor înainte de a se îmbarca în Air Force One spre Dallas pentru a participa Convenția Națională Republicană.

Într-o convorbire telefonică, Vladimir Putin i-ar fi promis lui Donald Trump că Rusia „nu are planuri agresive față de Europa”. Liderul rus a reafirmat însă intenția Moscovei de a continua ofensiva din Ucraina și de a obține noi câștiguri teritoriale, potrivit AP.

Promisiunile lui Vladimir Putin vin în contextul unor noi eforturi diplomatice americane pentru încheierea războiului. Informația a fost transmisă marți de consilierul lui Putin pentru politică externă, Iuri Ușakov. Potrivit acestuia, în contextul discuțiilor despre presupusele intenții ostile ale Rusiei față de statele europene, s-a subliniat că Moscova „nu are planuri agresive față de Europa”.