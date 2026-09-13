Kremlinul îl refuză pe Zelenski și spune că o întâlnire cu Putin la summitul G20 e „imposibilă”. Peskov îi spune să „vină la Moscova”

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Vladimir Putin a respins propunerea lui Volodimir Zelenski de a se întâlni și discuta la summitul G20 din Statele Unite, programat în decembrie, acolo unde dictatorul de la Kremlin a fost invitat de Donald Trump. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat într-un interviu pentru AFP că o asemenea întâlnire este „imposibilă”. Potrivit acestuia, Zelenski poate accepta invitația mai veche și poate veni la Moscova dacă „își dorește cu adevărat” un contact direct cu Putin. Aceeași „invitație” a fost adresată recent și de Serghei Lavrov.

Ulterior, Peskov a declarat că Rusia speră ca „în viitorul apropiat” să aibă loc o reuniune trilaterală privind Ucraina, cu participarea Statelor Unite. El a precizat că „în acest moment” nu există noi propuneri pentru soluționarea conflictului și că negocierile sunt necesare tocmai pentru identificarea unor astfel de soluții. Pe 12 septembrie, șeful administrației prezidențiale ucrainene, Kirilo Budanov, a anunțat că următoarea întâlnire a delegațiilor celor două țări aflate în război este planificată pentru luna octombrie.

În 2026, negocierile trilaterale privind încheierea războiului au avut loc în ianuarie și februarie: de două ori la Abu Dhabi și o dată la Geneva. Atât Elveția, cât și Emiratele Arabe Unite au declarat că sunt pregătite să găzduiască din nou discuții pentru soluționarea conflictului.

Donald Trump a insistat în repetate rânduri asupra unei întâlniri directe între Putin și Zelenski. El a afirmat însă că cei doi „se urăsc” într-o asemenea măsură încât acest lucru îi împiedică să „vorbească”. Summitul G20 va avea loc la Miami în perioada 14-15 decembrie. Zelenski a declarat, anterior, că este pregătit să se întâlnească acolo cu Putin și a adăugat că Ucraina se află în prezent într-o „poziție foarte bună de negociere”.

Putin l-a invitat pentru prima dată pe Zelenski la Moscova în septembrie 2025, însă și-a exprimat îndoiala că o asemenea întâlnire ar fi utilă și a reamintit că îl consideră pe liderul ucrainean „ilegitim”. Zelenski a refuzat atunci să meargă în capitala rusă și a propus ca întâlnirea să aibă loc la Kiev. Putin nu a răspuns propunerii, dar, ulterior, a declarat de mai multe ori că Moscova este „cel mai bun loc” pentru negocieri la nivel înalt și a susținut că Zelenski va beneficia de garanții de securitate dacă va veni în Rusia.

Putin a calificat apelurile pentru organizarea summitului într-o altă locație drept „cereri excesive” și a precizat că o asemenea variantă ar fi posibilă doar după încheierea unui acord de pace conceput „pentru o perspectivă istorică îndelungată”, astfel încât el să accepte „să participe la un asemenea eveniment sau să semneze ceva”.

În perioada 5-6 septembrie, emisarii speciali ai președintelui american, Steve Witkoff și Jared Kushner, au vizitat Moscova și Kievul pentru discuții privind soluționarea conflictului. După întâlnirea cu reprezentanții americani, Putin nu și-a schimbat poziția și a rămas hotărât să continue războiul, potrivit unor surse citate de Bloomberg. Conform acestora, dictatorul rus intenționează să cucerească întregul Donbas în următoarele șase luni.