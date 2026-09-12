Serghei Lavrov a declarat, de la summitul BRICS din India, să Rusia ar vrea să negocieze pacea cu Ucraina, dar fără un armistițiu pe perioada discuțiilor, a relatat presa rusă, sâmbătă, citată de Agerpres.
Guvernul rus nu duce lipsă de bunăvoinţă, a declarat Serghei Lavrov la summitul BRICS de la New Delhi, organizaţie formată din state care se percep drept o contrapondere la Occident
„Rămânem gata de negocieri, dar operaţiunea militară nu va fi suspendată pe durata negocierilor”, a declarat şeful diplomaţiei lui Putin.
El a repetat „oferta” regimului de la Kremlin de discuţii cu preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, la Moscova. Zelenski a refuzat această evidentă farsă și i-a răspuns Rusiei cu aceeași măsură - i-a spus dictatorului Putin să vină el la Kiev.
„Dacă vrea o întâlnire, atunci să vină”, a spus Lavrov, repetând „invitaţia” către Zelenski de a veni la Moscova pentru „negocieri”.
„Acesta este deja un enorm gest de bunăvoinţă din partea noastră”, a adăugat Lavrov, reprezentantul statului care ucide civili în Ucraina pentru a obține teritorii care nu-i aparțin.
Preşedintele SUA, Donald Trump, ar vrea să repornească negocierile dintre Ucraina și regimul de la Kremlin şi se fac speculaţii inclusiv despre o întâlnire tripartită Putin-Zelenski-Trump. Cea mai recentă astfel de încercare s-a încheiat cu un eșec, vizita emisarilor săi la Moscova fiind fără rezultate.