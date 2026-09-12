Serghei Lavrov susține că Rusia ar vrea să negocieze pacea, dar fără armistițiu. El l-a „invitat” din nou pe Zelenski la Moscova

1 minut de citit Publicat la 20:43 12 Sep 2026 Modificat la 20:43 12 Sep 2026

Serghei Lavrov a declarat, de la summitul BRICS din India, să Rusia ar vrea să negocieze pacea cu Ucraina, dar fără un armistițiu pe perioada discuțiilor, a relatat presa rusă, sâmbătă, citată de Agerpres.

Guvernul rus nu duce lipsă de bunăvoinţă, a declarat Serghei Lavrov la summitul BRICS de la New Delhi, organizaţie formată din state care se percep drept o contrapondere la Occident

„Rămânem gata de negocieri, dar operaţiunea militară nu va fi suspendată pe durata negocierilor”, a declarat şeful diplomaţiei lui Putin.

El a repetat „oferta” regimului de la Kremlin de discuţii cu preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, la Moscova. Zelenski a refuzat această evidentă farsă și i-a răspuns Rusiei cu aceeași măsură - i-a spus dictatorului Putin să vină el la Kiev.

„Dacă vrea o întâlnire, atunci să vină”, a spus Lavrov, repetând „invitaţia” către Zelenski de a veni la Moscova pentru „negocieri”.

„Acesta este deja un enorm gest de bunăvoinţă din partea noastră”, a adăugat Lavrov, reprezentantul statului care ucide civili în Ucraina pentru a obține teritorii care nu-i aparțin.

Preşedintele SUA, Donald Trump, ar vrea să repornească negocierile dintre Ucraina și regimul de la Kremlin şi se fac speculaţii inclusiv despre o întâlnire tripartită Putin-Zelenski-Trump. Cea mai recentă astfel de încercare s-a încheiat cu un eșec, vizita emisarilor săi la Moscova fiind fără rezultate.