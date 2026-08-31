„Mă vor spânzura”. The Economist: Putin a început să se teamă pentru viața sa în cazul unei înfrângeri în Ucraina

Președintele rus Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images

Președintele rus Vladimir Putin a ales să intensifice și mai mult războiul din Ucraina și se pregătește să trimită alte câteva sute de mii de ruși pe front, au declarat surse apropiate Kremlinului pentru The Economist. Potrivit uneia dintre sursele citate, Putin crede probabil că încheierea războiului fără a securiza măcar întregul Donbas i-ar pune viața în pericol. „Mă vor spânzura”, le-ar fi spus Putin confidenților săi, susține sursa publicației.

În același timp, continuarea războiului în formatul actual creează probleme și pentru Putin, deoarece armata sa nu a reușit să obțină o schimbare decisivă pe câmpul de luptă timp de mai mulți ani. „Scenariile bazate pe inerție sunt dezavantajoase pentru Kremlin”, deoarece nu fac decât să irosească resurse economice și capital politic, a explicat un membru al elitei ruse. Acesta este motivul pentru care Putin intenționează să intensifice operațiunile militare, au menționat sursele publicației.

Mai exact, potrivit acestora, el intenționează să trimită încă 300.000-400.000 de oameni pe front, fără a declara neapărat o nouă mobilizare, deoarece decretul care prevede aceasta este în vigoare din septembrie 2022. Se așteaptă ca recrutarea să fie încredințată autorităților regionale, care vor folosi presiunea pentru a reprima eventuale revolte. Sursele au adăugat că noul sistem este deja testat în regiunea Penza, unde bărbații sunt reținuți pe străzi și trimiși cu forța la război.

Conform publicației, o altă escaladare ar putea implica intensificarea operațiunilor hibride împotriva aliaților Ucrainei. Agențiile de informații occidentale se tem că Rusia va ataca fabricile europene care produc arme și echipamente militare pentru Forțele Armate Ucrainene. Cu toate acestea, serviciile cred că Putin nu dorește o confruntare militară directă cu NATO.

În același timp, Putin ar putea intensifica represiunea împotriva oponenților din Rusia — nu pentru că aceștia reprezintă o amenințare la adresa puterii sale, ci pentru că trebuie să demonstreze forță. Potrivit unei surse, președintele rus a perceput, de asemenea, vizita directorului CIA la Moscova ca pe un semn de slăbiciune.

Între timp, o stare de spirit sumbră cuprinde elita rusă, iar principala problemă nu este atât starea economiei sau lipsa de succes pe linia frontului, cât timpul pierdut de țară în război, spune o sursă din interior. El adaugă că, indiferent de rezultat, aproape cinci ani de lupte par deja un eșec. Un alt reprezentant al elitei observă că există un sentiment tot mai mare în rândul șefilor că „împăratul este gol”. Între timp, nici dificultățile economice, nici problemele politice în sine nu amenință puterea lui Putin: acesta are încă suficiente resurse și instrumente represive pentru a continua războiul.