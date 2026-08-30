Un oficial NATO spune că nu există nicio amenințare iminentă de atac, în ciuda acțiunilor hibride ale Rusiei

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Un oficial NATO afirmă că Rusia își intensifică acțiunile hibride în Europa, dar că, în acest moment, Alianța nu vede o amenințare iminentă de atac, scrie Reuters.

„Chiar dacă rușii se lovesc de o rezistență foarte puternică din partea Ucrainei, ei își intensifică atacurile asupra Ucrainei, precum și acțiunile hibride din Europa”, spune oficialul.

„Ca întotdeauna, NATO rămâne vigilent și atent la varietatea amenințărilor cu care ne confruntăm. În acest moment, nu vedem nicio amenințare iminentă de atac”, adaugă oficialul, precizând: „Continuăm să fim alături de Ucraina. Iar NATO continuă să lucreze non-stop pentru a-i ține în siguranță pe cei un miliard de oameni ai noștri”.

Premierul polonez Donald Tusk a declarat ieri că Polonia și NATO trebuie să fie pregătite pentru diferite scenarii și că o provocare a Rusiei împotriva oricărui stat membru NATO nu poate fi exclusă.

Directorul CIA, John Ratcliffe, a zburat marți în Rusia pentru o scurtă întâlnire cu omologii săi din serviciile de informații. Două surse familiarizate cu subiectul au declarat pentru Reuters că Ratcliffe ar fi ridicat, în cadrul acelei întrevederi, posibilitatea unei operațiuni ruse împotriva unui stat membru NATO, deși nu este clar dacă acesta a fost singurul scop al deplasării.