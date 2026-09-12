A murit cel mai tânăr participant la al Doilea Război Mondial. Copiii învață despre el la școală, în povestea "Caporal la 9 ani"

A murit generalul de brigadă în retragere Marin Lungu, veteranul de război considerat cel mai tânăr combatant român în al Doilea Război Mondial. Foto:Arhiva DCVP/Facebook

A murit generalul de brigadă în retragere Marin Lungu, veteranul de război considerat cel mai tânăr combatant român din cel de-Al Doilea Război Mondial. Acesta avea 90 de ani. Povestea sa, care începe când avea doar 7 ani și a fost înrolat copil de trupă, a ajuns în manualele școlare sub titlul "Caporal la 9 ani", fiind cunoscută de generații de elevi.

După 23 august 1944, a urmat regimentul pe front și a activat ca cercetaș în cadrul Diviziei a 9-a Infanterie. A participat la luptele de pe Frontul de Vest, la eliberarea Transilvaniei, apoi a Ungariei și Cehoslovaciei.

În misiunile de cercetare, copilul culegea informații din spatele frontului. Se strecura în apropierea liniilor inamice, număra tunurile și blindatele și nota efectivele. Pentru a reține informațiile, folosea pietricele pentru tunuri și bucățele de lemn pentru tancuri. Pentru abilitatea de a se deplasa fără să fie observat a primit porecla "Nevăzutul".

"După bătălia de la Oarba de Mureș este avansat fruntaș și decorat cu Medalia „Crucea Serviciul Credincios”, în anul 1944 și Medalia „Bărbăție și Credință”, în anul 1945.

În Ungaria și Cehoslovacia joacă un rol de „surdomut”. Pe 29 martie 1945, în luptele pentru eliberarea orașului cehoslovac Kremnica, într-o misiune de cercetare, din localitatea Pyarky, a fost luat prizonier și dus într-un lagăr german. A fost eliberat în mai 1945, când trupele sovietice au găsit lagărul.

La sfârșitul războiului a fost identificat ca cel mai tânăr combatant din cel de-Al Doilea Război Mondial.

După război a fost decorat cu Medalia „Virtutea Ostășească” și Medalia „Virtutea Militară de Război”, iar, în anul 2005, Medalia recunoștinței poporului slovac.

Distinsul veteran a influențat generații de elevi români, povestea sa „Caporal la 9 ani” aflându-se în manualele de citire din clasele a IV-a și a V-a, timp de 40 de ani.

De asemenea, despre venerabilul veteran de război s-au scris două romane: „Prea mic pentru un război atât de mare” și ”Prizonier la 9 ani” și s-au turnat filmele cu același titlu de cinematografia română, precum și două filme documentare de către Televiziunile Română, Slovacă și Franceză.

Venerabilul veteran a absolvit Facultatea de Istorie și Filozofie, a primit titlul de doctor în istorie și a lucrat până la pensionare, în anul 1986, în cadrul Ministerului de Interne.

Ne înclinăm cu respect și aleasă considerație în fața domniei sale și îi suntem profund recunoscători pentru tot ceea ce a făcut pentru Patrie", precizează o postare publicată pe grupul de Facebook Al doilea razboi mondial in imagini.

Generalul Marin Lungu, poveşti incredibile din timpul războiului

"Eu am fost curtat de ofiţerul de cercetare şi informaţii. Mi-a zis: tu poţi să treci linia, noi nu putem să mergem să vedem ce au, câte au, ce maşini. Aveam o memorie extraordinară şi am spus tot ce am văzut acolo şi toată dotarea lor şi le-am enumerat şi le-am ţinut minte", a declarat în urmă cu câțiva ani generalul Marin Lungu.

Pe lângă memoria pe care și-o antrenase încă de mic, cercetașul își dubla informațiile pe care le înregistra despre efectivele militare printr-un sistem copilăresc, dar folositor: cu bețișoare de chibrit și pietricele. Ajuns până în Ceholsovacia cu Armata Română, acesta a fost prins de naziști după câteva zeci de misiuni pe front și în liniile inamice.

"Am luat-o pe lângă gardul de sârmă ghimpată şi atunci m-am trezit cu automatele nemţeşti la ceafă. Au venit doi nemţi, m-au luat şi m-au dus în lagăr", a relatat atunci Marin Lungu.

După război a fost încadrat în Ministerul de Interne, pensionat și avansat în grad. După ce i-a fost demolată casa din fostul Cartier Uranus, în urma lucrărilor de sistematizare pentru Casa Poporului, i-a fost repartizat un apartament pe care l-a cumpărat fără să știe că este revendicat și din care, după 2000, a fost evacuat forțat, cu toate lucrurile scoase din casă.

"M-am pomenit într-o dimineaţă că moştenitorii au câştigat procesul şi trebuie să părăsesc în 24 de ore. Nu mi-au dat o locuinţă. Nimeni", a spus generalul Marin Lungu.

După insistenţe disperate, generalul maior Marin Lungu a primit un apartament al RAAPPS, unde a rezistat doar 15 luni. Chiria şi utilităţile treceau de 4.000 lei pe lună, în condiţiile în care eroul de război avea o pensie de 3.000 de lei.

În 2014, generalul s-a mutat într-un apartament social dintr-un bloc al Primăriei Capitalei. O "pomană" aruncată de statul pe care l-a slujit şi care a permis să fie scos în stradă din propria casă.