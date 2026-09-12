Și-au incinerat fiul și l-au plâns o lună întreagă. Apoi, au primit un telefon și au aflat că este viu

2 minute de citit Publicat la 10:00 12 Sep 2026 Modificat la 10:00 12 Sep 2026

Acum, anchetatorii încearcă să afle cui îi aparținea trupul pe care familia l-a incinerat. Foto: Getty Images

O familie din India a trecut printr-un șoc după ce a descoperit că fiul pe care îl crezuse mort și al cărui trup îl incineraseră era, de fapt, în viață și se afla în închisoare, scrie The Mirror.

Ravi Kumar dispăruse de acasă pe 5 august, iar familia sa a anunțat poliția. Câteva zile mai târziu, autoritățile au găsit un cadavru și le-au arătat rudelor fotografii de la locul descoperirii.

Trupul, aflat într-un stadiu avansat de descompunere, era greu de identificat. Familia a crezut însă că este vorba despre Ravi Kumar după hainele pe care le purta.

„Am fost șocați și, în același timp, ușurați”

Pe 13 august, rudele au organizat o ceremonie funerară în Kapurthala, oraș din statul Punjab, în nordul Indiei, iar trupul a fost incinerat.

„Deși fața era desfigurată, l-am identificat după haine”, a declarat Amandeep, fratele lui Ravi Kumar.

La aproape o lună după dispariție, pe 2 septembrie, familia a primit însă vestea care avea să schimbe totul: Ravi era viu.

Telefonul a venit de la închisoarea centrală din Kapurthala. Membrii familiei au fost informați că Ravi Kumar se afla în custodie încă din ziua în care dispăruse.

„Am fost șocați și, în același timp, ușurați”, a spus Amandeep.

A doua zi, familia din satul Kadupur s-a grăbit la închisoare și a confirmat că bărbatul aflat în custodie era chiar Ravi.

Acesta le-a povestit rudelor că fusese reținut pe 5 august pentru că se afla pe stradă fără un scop aparent și fusese transferat în închisoare în aceeași seară.

Un ofițer superior a declarat că bărbatul fusese arestat pentru infracțiuni pentru care putea fi eliberat pe cauțiune. Cum nimeni nu s-a prezentat pentru a plăti cauțiunea, personalul închisorii a contactat familia.

Cine este bărbatul pe care familia l-a incinerat?

Acum, anchetatorii încearcă să afle cui îi aparținea trupul pe care familia lui Ravi l-a identificat și l-a incinerat.

Problema este că autoritățile nu mai pot face teste ADN pe rămășițele incinerate. Temperaturile extrem de ridicate din timpul procesului de incinerare distrug materialul genetic necesar pentru identificare.

Purtătorul de cuvânt al poliției a explicat că anchetatorii se confruntă acum cu un cadavru neidentificat, fără o potrivire cu vreo persoană dispărută raportată poliției.

„Avem acum un cadavru neidentificat, fără un caz de persoană dispărută care să corespundă și fără piste clare. Testarea ADN nu este posibilă în acest stadiu, așa că analizăm dovezile tehnice, inclusiv datele obținute de la turnurile de telefonie mobilă din zona Kanjhli, pentru a stabili identitatea persoanei decedate”, a declarat polițistul.

Acesta a precizat că familia lui Ravi va fi chemată la audieri.

Ancheta continuă, iar polițiștii încearcă să afle cine era persoana al cărei trup a fost găsit și apoi incinerat de familia care credea că își conduce fiul pe ultimul drum.