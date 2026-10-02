Ce s-a întâmplat în timpul execuției eșuate a Christei Pike și ce urmează. Femeia e în stare critică după cele două injecții letale

3 minute de citit Publicat la 09:47 02 Oct 2026 Modificat la 09:47 02 Oct 2026

Ce s-a întâmplat în timpul execuției eșuate a Christei Pike și ce urmează. FOTO colaj Profimedia Images

Christa Pike, o americancă condamnată la moarte pentru crimă, este în stare critică la spital după ce autoritățile din Tennessee au încercat fără succes să o execute prin injecție letală, potrivit avocatului său. Execuția eșuată de miercuri, precedată de o dispută juridică intens mediatizată, a ridicat mai multe întrebări: ce nu a funcționat și ce se va întâmpla în continuare, scrie BBC.

Guvernatorul statului, Bill Lee, a dispus o evaluare independentă a incidentului și a suspendat execuțiile în Tennessee până la sfârșitul anului.

Ce nu a funcționat

Pike, acum în vârstă de 50 de ani, a fost condamnată la moarte în 1996 pentru uciderea lui Colleen Slemmer, o tânără de 19 ani, cu un an înainte.

Execuția era programată pentru miercuri seară, ora locală. Curtea Supremă a permis efectuarea ei în ultimul moment.

Lui Pike i s-au făcut două injecții cu pentobarbital, însă, potrivit echipei sale juridice, acestea nu i-au oprit inima, iar femeia putea fi auzită în continuare sforăind. Departamentul penitenciarelor din Tennessee a apărat procedura folosită, precizând că „protocolul nu permite alte intervenții în afara celor efectuate”.

Potrivit agenției Associated Press, protocolul statului nu precizează clar ce trebuie făcut dacă un deținut rămâne în viață după administrarea celei de-a doua doze.

Autoritățile nu au anunțat încă dacă vor încerca din nou să o execute pe Pike și nici nu au explicat de ce dozele administrate nu au provocat moartea acesteia.

Oponenții pedepsei capitale spun că este greu de stabilit ce nu a funcționat, deoarece o parte a procedurii s-a desfășurat în spatele unei perdele.

Maya Foa, directoarea organizației internaționale de asistență juridică Reprieve, a declarat: „Injecția letală se bazează pe secretizare în fiecare etapă, pentru a ascunde violența cu care statul curmă o viață.”

Ce urmează

Departamentul penitenciarelor din Tennessee a anunțat că Pike a fost transportată la o unitate medicală din afara închisorii. Unul dintre avocații săi a declarat miercuri că medicii îi aplicau „măsuri pentru a-i salva viața”.

Joi, avocatul Randy Spivey le-a spus jurnaliștilor: „Deocamdată, nu știm care este prognosticul și nu avem prea multe informații noi despre starea ei de sănătate.”

Joel Zivot, profesor la Facultatea de Medicină a Universității Emory, a declarat pentru BBC, într-un e-mail: „Este foarte posibil ca întârzierea începerii resuscitării să-i fi provocat leziuni cerebrale.”

În trecut, Curtea Supremă a SUA nu a blocat o a doua tentativă de execuție, a explicat John Mills, un avocat care reprezintă deținuți condamnați la moarte.

În 2024, instanța a permis statului Alabama să îl execute pe Kenneth Eugene Smith printr-o metodă experimentală care provoacă moartea prin privare de oxigen, după ce tentativa de execuție prin injecție letală eșuase cu doi ani înainte.

Într-un caz din 1947, Curtea Supremă a permis statului Louisiana să îl trimită din nou pe scaunul electric pe Willie Francis, un adolescent care supraviețuise primei tentative de execuție, la vârsta de 17 ani.

Instanța a stabilit că o a doua execuție nu ar încălca interdicțiile constituționale privind pedepsirea de două ori pentru aceeași faptă sau aplicarea unor pedepse crude și neobișnuite. Francis a fost executat la 18 ani.

„Dacă întrebarea este cât de probabil ar fi ca instanțele federale să intervină pentru a opri o a doua tentativă, mă tem că răspunsul este un «nu» categoric”, a spus Mills despre cazul lui Pike.

Ce este pentobarbitalul

Pentobarbitalul este un sedativ puternic care încetinește funcțiile organismului, inclusiv activitatea sistemului nervos. Medicii îl folosesc uneori pentru tratarea anumitor afecțiuni, însă, în doze mari, poate provoca moartea și este utilizat în injecțiile letale.

Folosirea sa în execuții a fost din nou pusă sub semnul întrebării anul trecut, după ce o evaluare a guvernului federal american, realizată în timpul administrației Biden, a semnalat riscul ca substanța să provoace „durere și suferință inutile”.

Administrația Biden a interzis utilizarea pentobarbitalului în execuțiile federale. Decizia nu se aplica însă statelor, precum Tennessee, care își pot stabili propriile metode de execuție.

În ultimii ani, autoritățile statelor americane au întâmpinat dificultăți în procurarea unor substanțe folosite pentru injecțiile letale, deoarece companiile farmaceutice s-au opus utilizării produselor lor în acest scop.

Au mai existat asemenea cazuri

Tentativa de execuție a lui Pike nu a fost prima procedură de acest fel din Tennessee care a întâmpinat probleme în 2026.

Execuția lui Tony Carruthers, condamnat pentru răpirea și uciderea a trei persoane în 1994, a fost amânată în mai, după ce personalul nu a reușit să găsească o venă pentru administrarea injecției letale. Guvernatorul i-a acordat o amânare de un an.

În 2022, peste o treime dintre execuțiile din SUA au fost efectuate defectuos sau au întâmpinat probleme grave, potrivit Centrului de Informare privind Pedeapsa cu Moartea.