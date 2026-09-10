Ce s-a întâmplat cu aurul de sub World Trade Center. 11 tone de lingouri erau în seiful din subsol când s-au prăbușit turnurile gemene

Metalele erau păstrate în numele unor persoane și companii care le cumpăraseră ca investiție. Foto: Hepta

Printre lucrurile îngropate sub ruinele World Trade Center după atentatele din 11 septembrie 2001 s-au aflat și cantități uriașe de metale prețioase. În seifurile aflate sub World Trade Center erau depozitate aproximativ 11,8 tone de aur și aproape 936 de tone de argint, potrivit CNN.

Metalele erau păstrate de Scotia Mocatta, divizia de metale prețioase a Bank of Nova Scotia, în numele unor persoane și companii care le cumpăraseră ca investiție, scrie și The Standard.

Potrivit datelor New York Mercantile Exchange, în seif se aflau 379.036 de uncii de aur și 29.942.619 de uncii de argint atunci când turnurile World Trade Center s-au prăbușit.

La 10 septembrie 2001, cu o zi înaintea atacurilor, aurul valora 272,30 dolari uncia, ceea ce însemna aproximativ 103,2 milioane de dolari pentru întreaga cantitate. Până la 21 septembrie, prețul urcase la 292,90 dolari pe uncie, iar valoarea aurului ajunsese la aproximativ 111 milioane de dolari.

Și argintul se scumpise în aceeași perioadă. Prețul unei uncii a crescut de la 4,19 dolari la 4,62 dolari, astfel că valoarea celor aproape 936 de tone a urcat de la aproximativ 129 de milioane de dolari la peste 142 de milioane de dolari.

Aurul a fost recuperat dintre ruine

În zilele care au urmat prăbușirii clădirilor, atenția s-a îndreptat și către seifurile subterane. Recuperarea metalelor prețioase s-a făcut în condiții de securitate extremă.

Muncitorii au lucrat zile întregi pentru a elibera un tunel de acces de sub 5 World Trade Center. Printre resturile împrăștiate în zonă se aflau tone de moloz, un camion de mare tonaj și mai multe mașini zdrobite.

După ce tunelul a fost eliberat, a fost construită o rampă pentru ca un camion blindat să poată coborî în subteran. Zona a fost securizată de agenți FBI, polițiști și membri ai Secret Service, iar muncitorii au fost îndepărtați în timpul operațiunii de recuperare.

La scurt timp, presa americană relata că fusese recuperat un transport de aur care umpluse deja două camioane. Metalul prețios era scos din zona ruinelor și transportat într-un loc păzit de compania de securitate Brinks.

La acel moment, Bank of Nova Scotia nu confirmase dacă aurul recuperat provenea din propriul seif. Instituția preciza că nu poate oferi informații despre locul în care se aflau metalele prețioase depozitate acolo.

Ce s-a întâmplat, de fapt, cu aurul?

Aurul și argintul nu au rămas îngropate definitiv sub ruinele World Trade Center. Operațiunile de recuperare au început la scurt timp după atacuri, iar metalele au fost scoase din subteran și securizate.

Cazul a rămas însă una dintre poveștile mai puțin cunoscute legate de prăbușirea World Trade Center. În timp ce echipele de intervenție căutau supraviețuitori și apoi victime printre ruine, în subteran se desfășura, în paralel, o operațiune discretă pentru recuperarea unor cantități uriașe de aur și argint.

La câteva zile după atentate, un consultant în metale prețioase din cadrul CPM Group estima pentru CNN că dispariția temporară a aurului nu va avea un impact semnificativ asupra pieței. În cazul argintului, unde rezervele disponibile erau mai restrânse, situația putea avea un efect ceva mai vizibil.

La mai bine de două decenii de la atacurile din 11 septembrie 2001, povestea metalelor prețioase din subsolul World Trade Center rămâne o parte surprinzătoare a istoriei acelei zile. Cele aproape 12 tone de aur și sute de tone de argint se aflau într-unul dintre cele mai cunoscute centre financiare ale lumii atunci când turnurile s-au prăbușit, iar recuperarea lor a avut loc în mijlocul uneia dintre cele mai ample operațiuni de intervenție și salvare din istoria New Yorkului.