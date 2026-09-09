Acum 25 de ani, singurul astronaut american care nu se afla pe 11 septembrie pe Pământ a surprins din spațiu atacurile din New York

Un astronaut NASA a fotografiat din spațiu atentatul de pe 11 septembrie 2001 din New York. Sursa foto: NASA/ Frank Culbertson

În timpul atacurilor din 11 septembrie, astronautul NASA Frank Culbertson - singurul american care nu se afla pe Pământ în acel moment - a surprins o imagine „cutremurătoare” cu fumul care se răspândea deasupra orașului New York în timp ce al doilea turn se prăbușea, potrivit Live Science.

Această fotografie emblematică, realizată de un astronaut american aflat la bordul Stației Spațiale Internaționale (ISS), surprinde o dâră lungă de fum dens care se răspândește deasupra orașului New York, în imediata perioadă de după atacurile de la 11 septembrie. Un sfert de secol mai târziu, imaginea este la fel de tulburătoare ca întotdeauna.

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Ce s-a întâmplat pe 11 septembrie 2001 în America

În dimineața zilei de 11 septembrie 2001, membri ai grupării teroriste al-Qaeda au deturnat patru avioane de pasageri și au prăbușit două dintre ele în turnurile gemene - doi zgârie-nori cu 110 etaje aflați în inima World Trade Center, în sudul Manhattanului. Impactul acestor coliziuni, produse la aproximativ 17 minute distanță una de cealaltă, a dus în cele din urmă la prăbușirea ambelor clădiri.

La scurt timp după ce al doilea turn a fost lovit, al treilea avion deturnat s-a prăbușit în Pentagon, sediul Departamentului Apărării din Arlington, Virginia. Un alt atac - cel mai probabil îndreptat către Washington, D.C. - a fost dejucat după ce pasagerii unui al patrulea avion s-au luptat cu deturnatorii, provocând prăbușirea aeronavei în apropiere de Shanksville, Pennsylvania.

În total, 2.977 de persoane au fost ucise în cadrul diferitelor atacuri, potrivit 9/11 Memorial and Museum.

Era în spațiu când a aflat ce se petrecea în țara sa

Astronautul NASA și comandantul ISS Frank Culbertson - singurul american care nu se afla pe Pământ în momentul atacurilor - a trecut pe deasupra orașului New York la scurt timp după ce a aflat ce se întâmpla în țara sa. El a fotografiat coloana groasă de fum care se îndepărta de Manhattan, de la o altitudine de aproximativ 400 de kilometri deasupra suprafeței Pământului.

Dacă privești cu atenție, este posibil să poți observa ceea ce Culbertson a descris drept o „înflorire ciudată” în jurul bazei coloanei de fum care se ridica dinspre turnuri. Acesta este probabil un indiciu că imaginea a fost realizată „în jurul momentului prăbușirii celui de-al doilea turn sau la scurt timp după”, a spus Culbertson.

„Este îngrozitor să vezi fumul ieșind din rănile propriei tale țări dintr-o perspectivă atât de fantastică”

Culbertson a scris mai multe scrisori în zilele care au urmat atacurilor, împărtășindu-și perspectiva unică asupra evenimentelor. „Este îngrozitor să vezi fumul ieșind din rănile propriei tale țări dintr-o perspectivă atât de fantastică”, a scris Culbertson pe 13 septembrie 2001.

„Dihotomia de a te afla într-o navă spațială dedicată îmbunătățirii vieții pe Pământ și de a privi cum vieți sunt distruse prin astfel de acte teribile și deliberate este zguduitoare pentru psihic.”, mai nota el

„Lacrimile nu curg la fel în spațiu”

În timp ce se afla în spațiu, Culbertson a aflat că pilotul avionului care avea să fie ulterior deturnat și prăbușit în Pentagon îi fusese coleg la școala de aviație. Era vorba despre Charles „Chic” Burlingame.

Când ISS a trecut ulterior pe deasupra Pentagonului, astronauții au putut vedea marea ruptură din lateralul clădirii, acolo unde se prăbușise al treilea avion. „Lacrimile nu curg la fel în spațiu”, a scris Culbertson în timp ce vorbea despre prietenul său.

În 2017, Culbertson a dezvăluit că el și ceilalți membri ai echipajului au observat un alt lucru impresionant în urma atacurilor, potrivit Space.com.

„Unul dintre cele mai uimitoare efecte a fost că, după aproximativ două orbite, toate dârele de condens care brăzdau în mod normal Statele Unite dispăruseră, deoarece toate avioanele fuseseră ținute la sol”, a spus el.

A existat însă o excepție. Astronauții au observat o singură dâră de condens care se deplasa spre est, deasupra regiunii Midwest. „Era Air Force One, care se întorcea la Washington, D.C., cu președintele Bush”, a spus Culbertson. A fost o priveliște „foarte cutremurătoare”, a adăugat el.