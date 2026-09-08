Cele mai bune documentare despre 9/11 din ultimii 25 de ani. Netflix tocmai a lansat unul cu 11 septembrie 2001 văzut prin ochii Gen Z

7 minute de citit Publicat la 15:41 08 Sep 2026 Modificat la 15:41 08 Sep 2026

Se împlinesc 25 de ani de la prăbușirea turnurilor gemene World Trade Center din New York, pe 11 septembrie 2001. Colaj cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

La 25 de ani de la evenimentele din 11 septembrie 2001, două generații s-au născut între timp, iar pentru mulți dintre membrii generației Z și pentru generația Alpha atacurile care au schimbat Statele Unite și lumea sunt doar o bucată de istorie, nu o amintire personală. Mai jos se află o listă cu unele dintre cele mai apreciate și importante documentare despre 9/11 lansate în ultimele două decenii, care, împreună, oferă o imagine de ansamblu a zilei tragice care a produs efecte pe care le resimțim și astăzi.

Netflix a lansat recent „Turning Point: Generation 9/11”, un nou documentar care urmărește moștenirea acelei zile prin poveștile unor oameni care erau copii foarte mici atunci, inclusiv copii care și-au pierdut părinții în atacuri și care sunt astăzi adulți.

Noul documentar Netflix a fost lansat pe 2 septembrie 2026, cu câteva zile înainte de împlinirea a 25 de ani de la atacuri. Regizat de Brian Knappenberger, „Turning Point: Generation 9/11” revine asupra evenimentelor din 2001, dar schimbă perspectiva: în loc să se concentreze exclusiv asupra celor care au trăit acea zi, urmărește și generația care a moștenit lumea creată după 11 septembrie.

Filmul nu se limitează însă la poveștile familiilor victimelor. El urmărește și consecințele politice și sociale ale atentatelor, războiul din Afganistan, retragerea armatei americane în 2021 și revenirea la putere a talibanilor, generația de militari formată în perioada post-9/11 și lumea în care au crescut cei care s-au născut după atacuri.

Cele mai apreciate documentare despre atentatele din 11 septembrie 2001 din SUA

1. 9/11 – 2002

„9/11”, documentarul realizat de frații Jules și Gédéon Naudet împreună cu pompierul James Hanlon, este una dintre cele mai importante mărturii filmate în timpul atacurilor.

Frații Naudet se aflau la New York în vara lui 2001 pentru a realiza un documentar despre un pompier începător. În dimineața de 11 septembrie, Jules Naudet filma împreună cu pompierii din Manhattan și a surprins cu camera momentul în care primul avion a lovit Turnul de Nord al World Trade Center.

De aici, filmul urmărește pompierii în timp ce se îndreaptă spre turnuri și încearcă să salveze oamenii aflați în interior.

Forța documentarului vine tocmai din faptul că imaginile au fost filmate fără ca realizatorii să știe că înregistrează unul dintre cele mai importante evenimente ale secolului XXI.

„9/11” rămâne una dintre producțiile esențiale pentru oricine vrea să vadă cum au perceput atacurile pompierii aflați în prima linie.

De ce merită văzut: pentru imaginile rare filmate chiar în timpul atacurilor și pentru perspectiva pompierilor care au intrat în clădirile World Trade Center.

2. 102 Minutes That Changed America – 2008

„102 Minutes That Changed America” reconstruiește aproape în timp real cele 102 minute dintre impactul primului avion și prăbușirea Turnului de Sud.

Documentarul folosește imagini filmate de martori, amatori, echipe de televiziune și alte persoane aflate în New York în acea dimineață.

Producția a devenit una dintre cele mai cunoscute reconstrucții documentare ale atacurilor și a fost recompensată cu trei premii Emmy în 2009.

Spre deosebire de documentarele clasice, filmul pune accentul pe imaginile și sunetele înregistrate în acele momente și lasă evenimentele să se desfășoare aproape fără intervenția unei narațiuni tradiționale.

De ce merită văzut: este una dintre cele mai intense reconstrucții ale zilei de 11 septembrie și oferă o imagine aproape în timp real asupra haosului din New York.

3. 9/11: The Falling Man – 2006

„9/11: The Falling Man” pornește de la una dintre cele mai controversate fotografii realizate după atacurile de la World Trade Center.

Imaginea fotografului Richard Drew surprinde un om care cade de la una dintre clădirile în flăcări. Fotografia a devenit una dintre imaginile-simbol ale tragediei, dar și una dintre cele mai discutate reprezentări ale victimelor din 11 septembrie.

Documentarul încearcă să afle cine era bărbatul din fotografie și urmărește reacțiile provocate de publicarea imaginii.

Filmul nu este atât o reconstrucție a atacurilor, cât o analiză a modului în care societatea își amintește o tragedie și a limitelor până la care poate merge presa atunci când documentează moartea.

De ce merită văzut: pentru perspectiva asupra fotografiei care a devenit unul dintre cele mai puternice și controversate simboluri ale zilei de 11 septembrie.

4. Turning Point: 9/11 and the War on Terror – 2021

Seria documentară Netflix „Turning Point: 9/11 and the War on Terror”, realizată tot de Brian Knappenberger, este una dintre cele mai ample producții despre atacuri și consecințele lor.

Cele cinci episoade nu se limitează la dimineața de 11 septembrie. Seria urmărește originile Al-Qaida, ascensiunea talibanilor, atacurile din Statele Unite, războiul din Afganistan și transformările produse în politica americană.

Documentarul include interviuri cu foști oficiali americani, militari, membri ai serviciilor de informații, supraviețuitori și persoane din Afganistan.

Seria explică inclusiv modul în care deciziile luate după 11 septembrie au influențat politica externă americană timp de două decenii.

De ce merită văzut: este alegerea potrivită pentru cei care vor să înțeleagă nu doar ce s-a întâmplat în 11 septembrie, ci și de ce lumea s-a schimbat atât de mult după acea zi.

5. 9/11: One Day in America – 2021

„9/11: One Day in America” este o serie documentară în șase părți realizată de National Geographic în colaborare cu 9/11 Memorial & Museum.

Producția reconstruiește ziua atacurilor prin mărturiile supraviețuitorilor, pompierilor, polițiștilor și altor martori.

Povestea începe cu primele momente ale dimineții și urmărește evenimentele de la impactul primului avion până la operațiunile de salvare desfășurate după prăbușirea turnurilor.

Seria folosește imagini de arhivă, înregistrări audio și interviuri cu persoane care s-au aflat în interiorul sau în apropierea World Trade Center.

„9/11: One Day in America” a primit premiul Emmy pentru Outstanding Historical Documentary în 2022.

De ce merită văzut: este una dintre cele mai complete și bine documentate reconstrucții ale zilei de 11 septembrie.

6. 9/11: Inside the President's War Room – 2021

Dacă „9/11: One Day in America” privește atacurile de la sol, „9/11: Inside the President's War Room” urmărește evenimentele din interiorul Casei Albe.

Documentarul prezintă orele de după atacuri din perspectiva președintelui George W. Bush și a consilierilor săi.

Printre persoanele intervievate se află Bush, Dick Cheney, Condoleezza Rice și Colin Powell.

Filmul urmărește modul în care administrația americană a încercat să înțeleagă ce se întâmplă și să ia decizii în condițiile în care informațiile se schimbau de la un minut la altul.

De ce merită văzut: oferă o perspectivă diferită asupra unei zile cunoscute mai ales prin imaginile de la New York și Pentagon.

7. Surviving 9/11 – 2021

Documentarul BBC „Surviving 9/11” se concentrează pe oamenii care au supraviețuit atacurilor.

Producția urmărește mai mulți supraviețuitori și arată cum experiența din 11 septembrie le-a influențat viețile în următoarele două decenii.

În loc să insiste asupra geopoliticii sau asupra cronologiei atacurilor, filmul pune accentul pe traumă, memorie și modul în care oamenii au încercat să-și reconstruiască viețile.

De ce merită văzut: pentru poveștile personale și pentru perspectiva asupra efectelor pe termen lung ale unei tragedii care nu s-a încheiat pentru supraviețuitori odată cu prăbușirea turnurilor.

8. Beyond Bravery: The Women of 9/11 – 2011

„Beyond Bravery: The Women of 9/11” aduce în prim-plan femeile care au fost implicate în operațiunile de salvare și intervenție după atacuri.

Documentarul urmărește polițiste, pompieri, paramedici și alte femei care au intervenit în timpul tragediei.

Producția oferă o perspectivă mai puțin prezentă în documentarele generale despre 9/11 și vorbește despre experiențele femeilor care au lucrat în condiții extreme sau și-au pierdut colegii în acea zi.

De ce merită văzut: pentru o perspectivă diferită asupra eroilor și salvatorilor din 11 septembrie.

De ce sunt importante documentarele despre 9/11 la 25 de ani de la atacuri

La 25 de ani de la 11 septembrie 2001, amintirea directă a atacurilor începe să dispară pentru o parte tot mai mare a populației.

Aproximativ o treime dintre americani s-au născut după 11 septembrie 2001. Pentru ei, atacurile nu sunt o amintire din copilărie, ci un eveniment istoric despre care au aflat din familie, de la școală, din cărți, filme și documentare.

Diferența dintre generații este importantă. Cei care erau adulți în 2001 își amintesc imaginile transmise în direct, confuzia și teama din acea dimineață. Cei care erau copii foarte mici își amintesc cel mult fragmente, iar cei născuți după atacuri cunosc evenimentul doar prin poveștile altora sau din informațiile, de multe ori eronate, de pe rețelele sociale.

În acest context, documentarele au devenit o formă de arhivă pentru memoria colectivă.

Unele dintre cele mai vechi producții, precum „9/11” și „102 Minutes That Changed America”, păstrează imaginile și sunetele unei zile trăite în timp real. Alte producții, precum „Turning Point: 9/11 and the War on Terror”, încearcă să explice consecințele politice și militare.

Iar „Turning Point: Generation 9/11” face un pas mai departe și urmărește oamenii care au crescut în lumea creată după atacuri.

La 25 de ani de la tragedie, lista acestor documentare arată și felul în care s-a schimbat perspectiva asupra evenimentului: de la întrebarea „Ce s-a întâmplat în acea zi?” la întrebarea „Ce a lăsat în urmă acea zi?”.