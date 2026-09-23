Actorul Arnaud Denis a fost eutanasiat la 43 de ani: „Un om știe în adâncul sufletului său când este condamnat”

Actorul Arnaud Denis a fost eutanasiat la 43 de ani. FOTO: Instagram

Actorul și regizorul francez Arnaud Denis a fost eutanasiat marți, în Belgia, la vârsta de 43 de ani, a anunțat avocatul său, Philippe Courtois, scrie Euronews. Actorul avea dureri insuportabile după ce i-a fost pusă o proteză pentru tratarea unei hernii inghinale

„Decizia lui Arnaud Denis a fost luată după consultarea a trei medici din Namur. Corpul său nu îl mai putea susține. Își pierduse controlul asupra propriului corp. Moartea lui este consecința durerilor intense pe care le-a îndurat luni de zile”, a spus avocatul.

Denis era cunoscut mai ales pentru spectacolele sale inspirate din Legăturile primejdioase, de Choderlos de Laclos, și Femeile savante, de Molière. Problemele sale de sănătate au început după ce, la 17 iulie 2023, i-a fost implantată o plasă din polipropilenă pentru tratarea unei hernii inghinale pe partea dreaptă.

Intervenția a avut numeroase efecte secundare, iar în aprilie 2024 Denis a mers în Statele Unite pentru a-i fi îndepărtat implantul.

Actorul a fost diagnosticat cu encefalomielită mialgică, în contextul sindromului ASIA, o reacție inflamatorie asociată expunerii la anumite substanțe adjuvante. Potrivit medicilor, implantul ar fi putut provoca o inflamație persistentă și afecta sistemul imunitar.

„Nu mai pot să ies din casă, nu mai am viață socială, nu mai am deloc viață. Nu mai am nimic din ceea ce înseamnă demnitatea unei vieți de om. Și situația se înrăutățește. Trăiesc ca un bolnav de cancer în fază terminală. Medicii nu mai au ce să îmi ofere”, declara Denis la începutul anului 2026 pentru cotidianul regional Dauphiné Libéré.

„Un om știe în adâncul sufletului său când este condamnat”

La 5 ianuarie 2026, Denis a depus o plângere la Parchetul din Paris pentru „vătămări din culpă”. Ancheta a fost însă clasată la sfârșitul lunii august, din cauza „lipsei unei infracțiuni suficient de bine stabilite”.

Văzând în eutanasiere singura modalitate de a pune capăt suferinței, actorul declara la începutul anului: „Un om știe în adâncul său când este condamnat”. La 18 martie, el a fost internat într-o unitate de îngrijiri paliative dintr-un spital belgian, în așteptarea aprobării cererii de eutanasiere.

Avocatul său a denunțat ceea ce a numit „un scandal sanitar public tăcut”, susținând că „mii de pacienți” sunt expuși unor implanturi considerate riscante, fără să primească informații clare și fără un consimțământ informat. Potrivit acestuia, unii dintre pacienți ajung să sufere complicații grave, în multe cazuri ireversibile.

„Medtronic a recunoscut, într-o scrisoare trimisă lui Arnaud Denis, că dispozitivele folosite pentru consolidarea peretelui abdominal pot provoca dureri postoperatorii acute și cronice. Acest efect secundar este menționat în instrucțiunile de utilizare ale dispozitivului Dextile, destinate profesioniștilor din domeniul medical. Pacienții, însă, nu primesc aceste informații”, a declarat Philippe Courtois.

Denis a înființat grupul „Victimele franceze ale protezelor pentru hernie”, care a strâns pe rețelele sociale sute de mărturii ale unor persoane care susțin că au suferit efecte adverse după implantarea unor proteze pentru tratarea herniilor.