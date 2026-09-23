O țară a anunțat la ONU că și-a schimbat numele. De acum este Naoero

2 minute de citit Publicat la 09:16 23 Sep 2026 Modificat la 09:39 23 Sep 2026

Plajă în Republica Naoero, fosta Nauru. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Micul stat insular Nauru, din Pacificul de Sud, și-a schimbat oficial numele în Naoero, revenind astfel la forma tradițională folosită de locuitorii săi. Președintele David Adeang a prezentat schimbarea marți, de la tribuna Adunării Generale a ONU, spunând că țara își revendică astfel identitatea și moștenirea culturală, scrie Ctvnews.

„Am călătorit mult”, a spus Adeang la începutul discursului său de la New York, înainte de a explica de ce țara cunoscută timp de decenii în lume drept Nauru vrea să fie numită de acum Naoero. „Există momente în viața unei națiuni în care oamenii săi sunt chemați să-și amintească cine au fost dintotdeauna. Pentru noi, acesta este un astfel de moment”, a spus președintele.

Deși Nauru și Naoero sunt, în esență, același cuvânt, schimbarea ortografiei și a pronunției are o semnificație simbolică importantă pentru această țară cu aproximativ 12.000 de locuitori.

Adeang a insistat că nu este vorba despre inventarea unei noi identități, ci despre revenirea la cea veche.

„Timp de mulți ani, lumea ne-a cunoscut țara drept Nauru. Așa suna numele nostru pentru cei cărora le era greu să îl pronunțe, iar lumea l-a păstrat. Dar nu acesta era numele pe care oamenii noștri îl foloseau între ei”, a spus el.

De ce Nauru a devenit Naoero

Țara, care are o suprafață de aproximativ 21 de kilometri pătrați, și-a câștigat independența în 1968, după perioade de dominație și administrare colonială germană, australiană, britanică și neozeelandeză.

Schimbarea oficială a numelui a fost anunțată în această vară, după ce Parlamentul a aprobat modificarea constituțională. Guvernul a explicat că Naoero este numele tradițional al țării și forma folosită în limba locală.

Odată cu schimbarea numelui, codul internațional al țării urmează să fie modificat din NRU în NRO, iar locuitorii vor fi numiți „dei-Naoero”, în loc de „Nauruan”. În engleză, vechiul nume era pronunțat aproximativ „Now-roo”, în timp ce Naoero se pronunță „Now-ero”.

„Nu facem această alegere pentru a ne șterge trecutul. O facem pentru că îl respectăm”, a spus Adeang. „Acest nume poartă memoria strămoșilor noștri, limba și identitatea noastră. A fost acolo tot timpul. Nu a fost niciodată pierdut și nu a lipsit niciodată. Astăzi, readucem Naoero”.

Nu este prima țară care își schimbă numele

Mai multe state și-au schimbat numele de-a lungul ultimului secol, uneori pentru a se desprinde de trecutul colonial, alteori pentru a reveni la o identitate istorică sau locală.

Swaziland a devenit Eswatini în 2018. Dahomey a fost redenumit Benin în 1975, iar Rhodesia a devenit Zimbabwe în 1980, după încheierea dominației coloniale.

Siam și-a schimbat numele în Thailanda în 1939, în timp ce Persia a devenit Iran, Burma a devenit Myanmar, Volta Superioară a devenit Burkina Faso, Coasta de Aur a devenit Ghana, iar Ceylon este astăzi Sri Lanka.

Turcia a cerut în 2022 ca Organizația Națiunilor Unite și comunitatea internațională să folosească forma „Türkiye” și în limba engleză.

Pentru Naoero, schimbarea este prezentată însă în primul rând ca o recuperare a propriei identități.

În discursul său de la ONU, Adeang a vorbit și despre problemele cu care se confruntă țara, de la creșterea nivelului mării și economie până la nevoia de respect și reprezentare pe scena internațională.

La final, președintele și-a încheiat intervenția cu un mesaj de numai trei cuvinte: „Spuneți-ne pe nume”.