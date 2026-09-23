David a găsit un pui de pitulice pe jos, la metrou Aurel Vlaicu: "Mi-era teamă s-o ţin în pumn". Cum a salvat tânărul viaţa păsării

David a găsit un pui de pitulice pe jos, la metrou Aurel Vlaicu. Sursa foto: PLMB

Viaţa unui pui de pitulice, care se lovise probabil de geamul de la intrare la metrou Aurel Vlaicu, a fost salvată după intervenţia unui tânăr pe nume David. Acesta a observat că pasărea nu mai putea zbura şi a alertat autorităţile. Poliția Locală a Municipiului București a transmis că puiul a fost salvat, a primit îngrijiri medicale de la veterinari, iar acum aşteaptă o vreme mai bună afară pentru a fi eliberat în natură.

Puiul de pitulice prezintă o leziune ușoară la aripa stângă și un traumatism cranian, dar starea lui este stabilă.

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"A găsit-o acum două zile la intrarea de la metrou, stația Aurel Vlaicu. O mică pasăre gălbuie căzută pe jos. Era în jur de 18:00, când lumea se îndrepta spre casă. Ar fi putut să treacă mai departe, în graba treburilor cotidiene. Dar n-a făcut-o. Ne-a sunat. Îi mulțumim!

Dragoș, colegul nostru de la Poliția Animalelor a venit rapid. S-a întâlnit cu David, tânărul care a găsit micuța făptură căzută pe jos. Un pui de pitulice, o pasăre cântătoare, după cum am aflat ulterior de la specialiștii Fundaţia Visul Luanei, partenerii noștri în cazuri de faună sălbatică.

"Mi-era teamă să o țin în pumn! Era cât degetul meu! David, tânărul care a găsit-o, a scos-o dintr-un buzunar. Probabil se lovise de geamul de la intrarea din metrou. Nu mai zbura, era amețită”, ne-a povestit colegul Dragoș.

Medicii veterinari au preluat-o imediat de la polițistul local și i-au acordat îngrijirile medicale necesare. Are o leziune ușoară la aripa stângă și un traumatism cranian. Acum este stabilă, fiind sub atenta supraveghere a specialiștilor de la fundație.

Va sta în centru până va fi aptă pentru a fi eliberată în natură și, desigur, până când condițiile meteo vor fi favorabile.

Poate că pentru David a fost doar un apel. Pentru această mică pasăre, însă, a fost șansa de a trăi. Dacă vedeți animale dezorientate, rănite sau aflate în pericol, ne puteți suna la 021/9752. Uneori, un simplu apel poate salva vieți", a transmis Poliția Locală a Municipiului București.