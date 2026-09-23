Mureșan a convins UDMR să susțină guvernul la vot chiar dacă nu strânge majoritate. Kelemen: „Trebuie lăsată ușa deschisă cu PSD”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor. Foto: Agerpres

UDMR a decis să continue negocierile cu premierul desemnat Siegfried Mureșan pentru programul de guvernare, structura viitorului Executiv și lista miniștrilor, chiar dacă în acest moment nu există o majoritate clară pentru învestirea cabinetului. Președintele partidului, Kelemen Hunor, a afirmat miercuri că programul prezentat de Mureșan este unul care poate fi susținut și a îndemnat PNL să „lase ușa deschisă” cu PSD.

„Am luat decizia că vom continua negocierile pe programul de guvernare, pe structura și lista cabinetului și, după ce se vor finaliza discuțiile, vom prezenta rezultatul negocierilor și vom mai cere un vot, așa cum este în statutul nostru”, a declarat Kelemen Hunor după întâlnirea cu Siegfried Mureșan.

Liderul UDMR a recunoscut că una dintre variantele luate în calcul era oprirea negocierilor, în condițiile în care nu există în acest moment voturile necesare unei majorități. Formațiunea a decis însă să meargă mai departe.

„Era una dintre variante să nu continuăm discuțiile, să spunem că nu avem majoritate și nu vrem să mergem așa, dar consecințele pe termen lung și imediate ar fi fost mult mai grave pentru noi și pentru toată scena politică decât să mergem și să continuăm aceste discuții, mai ales după ce domnul Mureșan a zis că, indiferent de voturi, el dorește să continue”.

Kelemen Hunor spune că abordarea premierului desemnat este una logică și că UDMR nu are, în acest moment, motive să se retragă din negocieri.

„Până la urmă are dreptate, este logică această abordare, trebuie să arătăm și seriozitate și predictibilitate și nu s-a întâmplat un mare lucru în această perioadă încât să zicem că nu susținem”.

Kelemen: Programul prezentat de Mureșan este „ceva de susținut”

Siegfried Mureșan a mers miercuri la grupul UDMR, unde a prezentat principalele direcții ale programului său de guvernare.

„Astăzi a venit la grup și a prezentat ideile principale din programul de guvernare. Nu sunt lucruri extravagante. Noi am spus că trebuie un program de guvernare pentru doi ani, nu poți face unul hiperambițios pentru că nu ai timp la dispoziție. Cea mai mare concentrare e pe deficitul bugetar, pe fiscalitate și pe stimularea economiei”, a spus liderul UDMR.

Kelemen susține că, în forma în care se conturează acum, programul poate primi sprijinul partidului.

„Ceea ce se conturează în programul de guvernare este ceva de susținut. Nu am discutat nimic despre structura Guvernului, poate azi după-masă vom începe discuțiile despre lista de miniștri”.

Kelemen îndeamnă PNL să „lase ușa deschisă PSD”

Întrebat dacă mai există șanse pentru discuții între Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, Kelemen Hunor a spus că toate posibilitățile de dialog trebuie păstrate deschise, inclusiv cu PSD.

„Principiul meu este simplu și sănătos: trebuie să lași toate ușile deschise pentru dialog cu acele forțe cu care se poate discuta corect, predictibil. Eu consider că PSD face parte din această categorie.”

Liderul UDMR a arătat că, în cazul în care Guvernul Mureșan nu va fi învestit, PSD va conta și în negocierile pentru următoarea formulă de guvernare.

„Dacă nu trece acest guvern, urmează un alt pas și atunci iarăși e nevoie de PSD. Politica nu se face fără dialog, asta nu înseamnă că trebuie să îl iubești pe celălalt, iubirea o căutăm în altă parte. Vom vedea care va fi finalitatea discuției dintre Bolojan și Grindeanu, dar eu încurajez dialogul.”

PSD a decis anterior să nu susțină în Parlament cabinetul propus de Siegfried Mureșan, iar fără voturi suplimentare PNL, USR și UDMR nu pot asigura singure majoritatea de 233 de parlamentari necesară învestirii.

Rotativa, una dintre variantele luate în calcul

Kelemen Hunor a vorbit și despre posibilitatea unei rotative la conducerea Guvernului, despre care spune că trebuie luată în calcul în actualul context politic.

„Și rotativa e una dintre variante. În situația asta trebuie să te gândești serios la asta. Conținutul și ordinea se pot discuta, dar ca principiu noi am căzut de acord cu toții, nu e o idee nouă”.