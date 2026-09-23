"Ucraina şi SUA vor ca războiul absurd purtat de Rusia să se încheie înainte de iarnă". Zelenski a anunţat ce a stabilit cu Trump

Donald Trump și Volodimir Zelenski. Foto: Getty Images

Kievul și Washingtonul doresc ca războiul Rusiei împotriva Ucrainei să se încheie "înainte de iarnă", potrivit unui comunicat al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski publicat marți în marginea Adunării Generale a ONU, notează Agerpres.

"Atât Statele Unite, cât și Ucraina vor să vadă acest război absurd purtat de Rusia luând sfârșit înainte de iarnă", a scris Zelenski care a precizat că a discutat cu președintele american Donald Trump despre "măsurile de dezescaladare capabile să deschidă calea către diplomație".

'Sunt recunoscător că, între timp, echipele noastre continuă să lucreze la lansarea producției de rachete interceptoare Patriot în Ucraina', a adăugat el.

Președintele ucrainean avertizează de săptămâni întregi cu privire la nevoia sa vitală de rachete și sisteme de rachete Patriot, fabricate în Statele Unite, singurele capabile să contracareze proiectilele care zboară cu viteză mare pe traiectorii foarte înclinate.

'Acest lucru va contribui la protejarea de vieți omenești, dacă Rusia refuză negocierile și continuă să mizeze pe teroarea prin rachete balistice împotriva poporului nostru în această iarnă și dincolo de ea', a subliniat Zelenski.

Condiţia Ucrainei pentru a nu mai ataca instalaţiile energetice din Rusia

În cursul unei conferințe de presă în marginea Adunării Generale a ONU, liderul ucrainean a indicat, de asemenea, că i-a transmis președintelui american intenția sa de a opri atacurile asupra instalațiilor energetice rusești, cu condiția ca Moscova să facă același lucru cu atacurile sale masive în Ucraina.

Cu președintele american 'am vorbit despre un moratoriu energetic', a declarat marți șeful statului ucrainean.

'Nu dorim să intrăm în detalii, (dar) suntem pregătiți pentru un moratoriu (...) cu condiția ca ei (rușii) să nu ne atace infrastructurile energetice, de încălzire, de electricitate sau rezervele noastre de apă', a adăugat el, subliniind că nu este sigur dacă rușii sunt pregătiți la rândul lor.

Zelenski s-a declarat 'foarte recunoscător' față de Statele Unite pentru încercarea de a găsi 'o modalitate de a-i aduce pe ruși la o formă de negocieri, oricare ar fi ea'.

În plus, el i-a cerut lui Donald Trump să transmită mesaje președintelui chinez Xi Jinping, pe care îl va primi mâine la Washington.

'I-am spus președintelui (Trump) foarte deschis că noi credem că, dacă îl implică și pe președintele Xi, acesta are influență asupra lui Putin', a subliniat Zelenski.

De câteva săptămâni, comunitatea internațională presează Moscova și Kievul să își oprească atacurile reciproce asupra infrastructurilor energetice, în vederea limitării consecințelor războiului asupra costurilor energiei.