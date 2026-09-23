Sondaj CURS: AUR e pe primul loc în intenția de vot. PSD crește, PNL și USR pierd procente. Ce spun românii despre alegerile anticipate

Cum ar vota românii dacă duminică ar fi alegeri. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

AUR se menține pe primul loc în intenția de vot pentru alegerile parlamentare, cu 34%, potrivit celui mai recent sondaj CURS. PSD este pe poziția a doua și urcă ușor față de luna august, în timp ce PNL și USR pierd câte două puncte procentuale. Sondajul arată și o împărțire perfectă a românilor în privința alegerilor anticipate: 47% le susțin, iar 47% se opun.

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obține 34% din voturi, potrivit sondajului. PSD ar ajunge la 25%, iar PNL la 18%. USR este creditat cu 8%, iar UDMR cu 5%.

La formațiunile cu scoruri mai mici, SOS România ar obține 3%, iar Partidul Naționalist Reformarea României - Piedone, Acțiunea Conservatoare și SENS ar primi câte 2%. Alte opțiuni însumează 1%.

AUR are astfel un avans de nouă puncte procentuale față de PSD și de 16 puncte față de PNL, potrivit măsurătorii CURS.

PSD crește ușor, PNL și USR scad

Față de sondajul CURS realizat în august, AUR rămâne la același nivel, 34%. PSD câștigă un punct procentual, de la 24% la 25%.

PNL scade însă de la 20% la 18%, iar USR de la 10% la 8%, ambele formațiuni pierzând câte două puncte procentuale într-o lună. UDMR rămâne la 5%.

SOS România crește de la 2% la 3%, Partidul Naționalist Reformarea României - Piedone rămâne la 2%, Acțiunea Conservatoare urcă de la 1% la 2%, iar SENS este creditat acum cu 2%.

Românii, împărțiți perfect în privința alegerilor anticipate

Sondajul CURS a măsurat și atitudinea față de organizarea unor alegeri parlamentare anticipate, în contextul actualei crize politice.

36% dintre cei chestionați spun că anticipatele ar trebui organizate „cu siguranță”, iar alți 11% sunt mai degrabă de acord cu această soluție. În total, 47% susțin organizarea unor noi alegeri.

De cealaltă parte, 26% sunt mai degrabă împotrivă, iar 21% se declară categoric împotriva anticipatelor. Și această tabără ajunge astfel tot la 47%. Restul de 6% nu au exprimat o opinie.

În același timp, 79% dintre respondenți consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită. Doar 15% cred că țara merge într-o direcție bună, iar 6% nu au o opinie.

Sondajul CURS a fost realizat în perioada 16-22 septembrie 2026, pe un eșantion de 1.100 de persoane cu vârsta de cel puțin 18 ani, reprezentativ pentru populația adultă rezidentă din România. Interviurile au fost realizate față în față, la domiciliul respondenților, iar marja maximă de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.