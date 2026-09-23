Surse: După întâlnirea cu Bolojan, Grindeanu l-a sunat pe Mureșan: I-a cerut să îi trimită programul de guvernare

Surse: Grindeanu și Bolojan s-au întâlnit miercuri și au discutat despre susținerea pentru Siegfried Mureșan. FOTO Profimedia Images

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, și premierul interimar, Ilie Bolojan, au discutat miercuri dimineață despre Guvernul Mureșan, au declarat surse pentru Antena 3 CNN. Siegfried Mureșan i-a transmis un mesaj lui Grindeanu să îi dea programul de guvernare, dar liderul PSD a văzut târziu acest mesaj.

UPDATE 12.20 După discuția dintre Bolojan și Grindeanu, la care nu a participat și Siegfried Mureșan, liderul PSD l-a sunat pe premierul desemnat și i-a cerut să îi trimită programul de guvernare, au declarat surse politice pentru Antena 3 CNN. Potrivit acestora, a rămas ca Mureșan să îi trimit documentul, iar ulterior să se întâlnească pentru discuții.

UPDATE 11.10 Discuțiile au fost despre calendarul de vot, adică luni audieri în comisii și marți vot în Parlament, au declarat surse politice

La discuție nu a participat și Siegfried Mureșan.

Grindeanu i-a spus lui Bolojan despre decizia din PSD de a nu susține guvernul Mureșan și că, "la cum arată lucrurile", social-democrații nu votează.

Mureșan i-a transmis un mesaj lui Grindeanu să îi dea programul de guvernare, dar liderul PSD a văzut târziu acest mesaj.

Știrea inițială

Nu se știe dacă la întâlnire a participat și premierul desemnat Siegfried Mureșan.

Întâlnirea are loc după ce ieri, Grindeanu și Bolojan au discutat la telefon și au stabilit ca azi să discute. Întâlnirea a fost cerută de Bolojan.

Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a anunțat marți, după ce s-a întâlnit cu liderii partidelor care l-au propus pentru această funcție, PNL, USR și UDMR, că o discuție despre programul de guvernare pe care îl propune va avea loc și cu președintele PSD „poate chiar mâine” (miercuri - n.r.).

Anunțul lui Mureșan vine la scurt timp după ce președintele PSD a declarat că se aștepta să fie sunat de premierul desemnat dacă acesta dorește voturile social-democraților.

Sorin Grindeanu a declarat luni, într-un interviu în exclusivitate la Antena 3 CNN, că se aștepta să fie contactat de Siegfried Mureșan după ce a fost nominalizat de președintele Nicușor Dan în funcția de premier, dacă acesta își dorește într-adevăr voturile PSD.

De asemenea, Siegfried Mureşan a scris, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că votul din plenul Parlamentului cu privire la cabinetul său va demonstra „cine susţine un guvern proeuropean şi cine doreşte să ţină România pe loc”.

Totodată, într-un interviu pentru Politico, Siegfried Mureşan că PSD trebuie să decidă urgent dacă va susține un nou guvern pro-european sau dacă va fi acuzat că a deschis calea extremei drepte către putere. În opinia lui, dacă nu va putea fi format un guvern pro-european, "alegerile anticipate nu ar trebui excluse."

Între timp, UDMR a decis să continue negocierile cu premierul desemnat Siegfried Mureșan pentru programul de guvernare, structura viitorului Executiv și lista miniștrilor, chiar dacă în acest moment nu există o majoritate clară pentru învestirea cabinetului. Președintele partidului, Kelemen Hunor, a afirmat miercuri că programul prezentat de Mureșan este unul care poate fi susținut și a îndemnat PNL să „lase ușa deschisă” cu PSD. Siegfried Mureșan a mers miercuri la grupul UDMR, unde a prezentat principalele direcții ale programului său de guvernare.

Întrebat dacă mai există șanse pentru discuții între Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, Kelemen Hunor a spus că toate posibilitățile de dialog trebuie păstrate deschise, inclusiv cu PSD.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan le-a transmis, marți, liberalilor că se va prezenta la votul din Parlament „din respect pentru președintele României și pentru procedura constituțională”. Potrivit surselor Antena 3 CNN, Mureșan a spus că, în acest moment, există două variante: formarea unui guvern condus de el sau organizarea de alegeri anticipate. El a prezentat și câteva dintre măsurile pe care le are în vedere pentru programul de guvernare.

În ședința PNL de marți, Siegfried Mureșan le-ar fi explicat liberalilor că se va prezenta la votul din Parlament pentru a prezenta propria viziune asupra României și pentru ca alegătorii să poată vedea cum votează fiecare partid. El ar mai fi spus că vrea o „Românie pro-europeană, reformată”.

El a prezentat și câteva dintre măsurile le are în vedere. Printre acestea se numără reducerea numărului de parlamentari, comasarea unor agenții, reforma pensiilor speciale și îmbunătățirea managementului companiilor de stat.

Discuțiile au loc în condițiile în care PSD a decis luni că nu poate susține prin vot Guvernul Mureșan. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, i-a recomandat premierului desemnat să-și depună mandatul dacă nu poate construi o majoritate.