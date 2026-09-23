Un mare eveniment sportiv revine în România. Brașovul se pregătește pentru ediția din 2027

Competițiile se vor desfășura în mai multe localități din Brașov și Covasna. Foto: Hepta

Brașovul se pregătește pentru o nouă ediție a Festivalului Olimpic al Tineretului European. După competiția organizată în 2013, România va găzdui din nou, în februarie 2027, întrecerile dedicate tinerilor sportivi. Competițiile se vor desfășura în mai multe localități din Brașov și Covasna, iar organizatorii spun că evenimentul este o oportunitate pentru promovarea sportului românesc și a României în străinătate. Antena 3 CNN a organizat la Brașov conferința națională dedicată pregătirii României pentru acest eveniment de anvergură.

De această dată, competițiile pentru adolescenți și tineri vor avea loc în Brașov, Poiana Brașov, dar și în localități precum Sfântu Gheorghe și Târgu Secuiesc.

Președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu, spune că sprijinul pentru sportivi trebuie să vină înaintea performanței, nu după obținerea unei medalii.

42 de delegații vor veni în România

Mediul privat poate avea un rol important în susținerea copiilor care practică sport și vor să ajungă la performanță.

„Problema e ca înainte să vină aceste companii să susțină sportul, să susțină copiii și să susțină, până la urmă, performanța și un vis care poate, peste ani, ajunge să fie la cel mai înalt nivel”, spune el.

Pentru Brașov, organizarea evenimentului înseamnă și o responsabilitate administrativă importantă.

„Încercăm să facem o treabă bună pentru România, aici, la Brașov și în zona metropolitană, Cheile Grădiștei, Râșnov, Predeal, Târgu Secuiesc și Sfântu Gheorghe, pentru ce înseamnă o competiție europeană în care avem 42 de delegații înscrise”, a explicat și George Scripcaru, primarul Brașovului.

Pregătirile presupun investiții în infrastructură, dar și colaborarea dintre administrațiile locale, autoritățile centrale și organizațiile sportive.

„Vă spun cu toată prietenia că mi-ar fi plăcut, la capitolul Festival Olimpic al Tineretului European, să fie mai multă forță financiară pusă în joc, mai ales că vorbim despre un eveniment de importanță națională.

Acest FOTE este singura competiție pe care o putem organiza la acest nivel, nivel olimpic îi spunem sau preolimpic, dacă vreți, în România”, este de părere și Dan Ghiță, viceprimarul Brașovului.

”România are nevoie de mai multe baze sportive”

Unul dintre punctele importante ale organizării este asigurarea condițiilor pentru sporturile de iarnă, indiferent de vreme.

„De exemplu, la Campionatul Mondial din 2016, erau plus 17° și, când au venit la competiție, nu era niciun petic de zăpadă. Aveam depozite de zăpadă și le-am garantat că, în 48 de ore înainte de competiții, va fi zăpadă câtă trebuie. Și am reușit. Am ținut cu succes Campionatul Mondial și a fost o mare satisfacție, pentru că s-au minunat și străinii, adică țările dezvoltate, precum Austria și Germania”, a completat Ovidiu Gârbacea, multiplu campion național la schi fond.

Pe lângă infrastructură, contează și atragerea copiilor către mai multe discipline sportive.

„Mai multe baze sportive ar fi de ajutor în România pentru orice sport, nu doar cele de iarnă. O selecție mai mare pentru începători să se facă periodic și să vină tinerii să facă sport pur și simplu pentru sănătate, de plăcere, pentru că atunci când ești copil nu te gândești la marile performanțe”, a concluzionat Daniela Toth, sportivă olimpică – sărituri cu schiurile.

Festivalul Olimpic al Tineretului European este destinat sportivilor cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani și reunește competiții din mai multe discipline de iarnă.