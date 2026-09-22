Finanțări garantate de stat, fonduri europene și facilități fiscale pentru firme. Sfaturi la Intelligent Money Academy

Cum îşi reduc antreprenorii costurile: Sfaturi la Intelligent Money Academy. Sursa colaj foto: capturi video Antena 3 CNN

Sfaturi pentru reducerea cheltuielilor și soluții de finanțare suplimentară pentru afaceri la Intelligent Money Academy. Peste 200 de antreprenori au participat la cea de-a patra ediție a evenimentului organizat de Antena 3 CNN, în parteneriat cu IMM România, unde au aflat cum pot accesa împrumuturi garantate de stat și ce facilități fiscale le pot reduce costurile cu salariile și cu investițiile.

Specialiștii prezenți la Intelligent Money Academy au explicat pas cu pas atât mecanismele de finanțare prin fonduri europene, cât și avantajele legale neimpozitate pe care puțini angajatori le folosesc.

"Din 2023 sunt introduse într-un procent de 33% din fonduri brut de salarii niște avantaje care, atenție, nu sunt impozitate cu nimic: nici cu impozitul pe venituri din salarii, nici cu asigurările sociale obligatorii. Prima, pe care o decontez eu cel mai des, concediile de odihnă – este o optimizare fiscală pe tichete de masă cu 25%", a menţionat Adrian Benţa, consultant fiscal şi auditor financiar, în timpul declaraţiillor.

Ulterior, Adrian Benţa a mai adăugat următoarele precizări: "Dar un alt Guvern spune așa: «Dacă tu, angajator, acorzi o masă, salariații lor tăi și avem și, din păcate, niște restricții, în alte zile decât când ai tichetele de masă și cu condiția ca oamenii să-ți fie prezenți, adică nu sunt în concediu, nu sunt așa... poți să decontezi acea masă la maximul nivelului tichetului de masă, fără să plătești taxe».

Mai sunt avantajele pe care multe firme le acordă, de exemplu, decontarea abonamentelor sau asigurărilor de sănătate. Aceste abonamente și asigurări de sănătate sunt neimpozabile într-un plafon de 400 euro anual".

Nu în ultimul rând, Adrian Bența a explicat cum pot beneficia firmele de facilitate a profitului reinvestit.

"Din 2016 există posibilitatea profitului reinvestit. Ce anume se întâmplă? Păi, dacă cumperi trei categorii, de fapt, patru categorii de active, de exemplu, active din grupa 2.1 – sunt catalogul mijloacelor fixe, sunt marile echipamente, echipamentele industriale.

Sau pentru mine, Adrian Bența, dacă cumpăr un calculator sau dacă cumpăr un soft. Atenție, legiuitorul dă de ceva timp și dreptul de a utiliza prin închiriere acel soft, atunci am, beneficiez de profit reinvestit", a mai menţionat consultant fiscal.

Unul dintre cele mai căutate workshop-uri a fost cel dedicat resurselor financiare, unde reprezentanții Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) au explicat ce programe cu fonduri europene sunt disponibile în acest moment pentru companiile românești.

"Derulăm patru programe din fonduri europene, sunt în gestiunea autorității de management de la MIPE (Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene) pentru programul PoCIDIF (Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027) și programul PEO (Programul Educație și Ocupare) și încă două, în gestiunea ADR-ului Sud-Vest Oltenia și Centru, creează o serie de facilități întreprinderilor mici și mijlocii.

Și aici mă refer la rata de garantare, care este de 80%; la componenta de grant, componenta de grant, care subvenționează dobânda pentru o perioadă de 12 - 24 de luni, funcție de tipul creditului. Este o subvenție de reducere 20% a ratei de capital, ceva similar cu Agro IMM Invest, acel 10%. Foarte important să rețineți, este vorba de zero comision de garantare, nu se percepe comision de garantare", a declarat Ionuţ Stavre, directorul general adjunct FNGCIMM.

Intelligent Money Academy este un proiect național de educație financiară și antreprenorială organizat de Antena 3 CNN și IMM România, care își propune să creeze o comunitate activă de antreprenori conectați la oportunitățile reale de dezvoltare, finanțare și transformare a business-ului. Seria de evenimente va continua în mai multe orașe din România.