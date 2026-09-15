Copiii, captivi între ecrane și sedentarism. Sportul şi orientare vocațională, printre domeniile în care se pot implica firmele private. Sursa foto: Getty Images

Trăim într-o eră în care tehnologia face parte din viața de zi cu zi a copiilor, îi ține conectați și contribuie la dezvoltarea unor noi abilități. În același timp, însă, utilizarea excesivă a dispozitivelor poate favoriza sedentarismul, izolarea și dependența de ecrane. Este una dintre concluziile unui studiu național comandat de cea mai importantă companie de tehnologie din România. Sociolog Dan Petre, directorul D&D Research și coordonatorul acestui studiu, a declarat marţi, la Antena 3 CNN, că educaţia, alături de preocuparea pentru sănătatea fizică și mintală, poate contribui la readucerea copiilor şi a tinerilor către sport și mișcare. În plus, orientare vocațională ocupă şi ea foarte importantă.

Tehnologia îi ţine pe copii conectaţi, dar sedentari şi izolaţi, arată un nou studiu făcut în România

Mişcarea în natură, sporturile de echipă, implicarea regulată în activităţi sportive şi dezvoltarea abilităţilor fizice, printre zonele de interes în ceea ce priveşte mişcarea şi sportul, arată studiul realizat de D&D Research pentru Vodafone România pe un eșantion de 1.073 de părinți, cu copii care au vârste cuprinse între 0 şi 18 ani.

Care sunt domeniile în care companiile din mediul privat ar trebui să se implice:

Educaţia – 53%;

Sănătatea fizică şi mintală – 39%;

Orientarea copiilor pentru viitor – 38%;

Mişcare şi sport – 29%;

Descoperirea talentului – 29%.

Andrei Tomescu, realizator emisiuni Antena 3 CNN: Foarte mari problemele cu tehnologia. Care sunt principalele frici ale părinților în ceea ce privește viitorul copiilor lor, în urma acestui studiu?

Dan Petre, sociolog: Principala temere este că ei trebuie să suporte întreaga povară a viitorului copiilor lor, că nu primesc suficient de mult ajutor, fie de la stat, fie din alte locuri. Şi privesc tehnologia ca având o funcție duală – având și o latură foarte bună.

Andrei Tomescu, realizator emisiuni Antena 3 CNN: Este și prieten, şi duşman (n.r.: tehnologia).

Dan Petre, sociolog: Da, dar și o latură mai puțin luminoasă și așteaptă ajutor în această direcție, în principal, de la companiile, care au competențe în zona de tehnologie. Deci, așteaptă soluții.

Andrei Tomescu, realizator emisiuni Antena 3 CNN: Bun, care ar putea fi aceste soluții? Care sunt domeniile în care companiile din mediul privat ar trebui să intervină și să-i ajute pe părinți pentru un viitor mai bun al copiilor?

Dan Petre, sociolog: Principala preocupare și, drept urmare, așteptare, pe care o au părinți este în zona de educație, pentru că în România, în continuare, educația este unul dintre foarte puținele ascensoare sociale, care permit părințiilor să își trimită copiii într-o zonă mai bună, să aibă o viață mai mai bună.

Ulterior, specialistul a mai făcut următoarele precizări în platoul emisiunii "România Inteligentă": "De aici și preocuparea lor, în principal, în ceea ce privește orientarea vocațională. Deci, prin educație și prin orientare vocațională, în așa fel, încât să ajungă în locul cel mai bun, în funcție de competențele pe care și le-au dezvoltat și pasiunile pe care și le-au dezvoltat de-a lungul timpului. Deci, educația este principala preocupare, urmată de sănătate fizică și și mintală".

Andrei Tomescu, realizator emisiuni Antena 3 CNN: Foarte important această procent de 39% pentru sănătate fizică și mintală, în condițiile în care sport nu prea se mai face în sistemul de învățământ românesc. Iar cei care vor își doresc să facă sport de performanță au nevoie de susținerea financiară a familiei și sunt familii care nu își permit.

Dan Petre, sociolog: Mai mult decât atât, sportul este una dintre cele mai costisitoare activități pe care le poate susține o familie. În mod obișnuit, sau așa cum era în trecut, o bună parte din această povare era preluată de către stat. Gândiți-vă numai la cheltuielile enorme care sunt: bazele sportive, echipa... sunt niște cheltuieli absolut enorme, pe care, în acest moment, le suportă doar familiile. Deci, în concluzie, doar familiile care au resurse, care au bani își pot permite să își susțină copiii în direcția sportului, în acest moment în România.

Andrei Tomescu, realizator emisiuni Antena 3 CNN: Ar putea familiile care nu își permit să susțină copiii, care n-au posibilități financiare, ar putea să primească acești bani de la companiile despre care vorbeam puţin mai devreme?

Dan Petre, sociolog: Eu cred că soluția nu este să primească niște bani și să primească acces la o infrastructură, care să le permită ca ai lor copii să se implice în activități sportive. Şi asta pentru că cea mai mare parte a cheltuielilor este aici, nu neapărat în a primi niște bani pentru a susține cât avea acces la această infrastructură de tot felul. Este un ecosistem. Deci, cel mai mult i-ar ajuta să se construiască un ecosistem în care ei să-și poată implica copiii astfel încât să aibă activitate și performanță și în zona sportivă, pentru că sportul face, printre multe alte lucruri, face un lucru extraordinar de important: construiește reziliență mintală, reziliență la eșec. Iar în acest moment, într-o lume care e din ce în ce mai agitată și mai complexă, ne confruntăm cu din ce în ce mai multe eșecuri. Reziliența la eșec este extraordinar de importantă.

Andrei Tomescu, realizator emisiuni Antena 3 CNN: Alte soluții. Care sunt tipurile concrete de soluții și de mecanisme prin care o companie poate să deruleze programe pentru a ajuta, a sprijini familiile din România?

Dan Petre, sociolog: De exemplu oferirea de echipamente și dispozitive, pentru că lumea este din ce în ce mai tehnologizată, zotul este inteligent în acest mod, acest moment, inclusiv sportul a devenit inteligent și este foarte mult ajutat de tehnologie, extrardinar de mult.

Care sunt tipurile concrete de soluţii şi mecanisme prin care o companie poate derula programe pentru sprijinul familiilor din România:

Oferirea de echipamente şi dispozitive – 56%;

Ajutor financiar direct – 55%;

Programe educaţionale – 54%;

Crearea de aplicaţii – 49%.

"Numai echipamente de monitorizare a activității fiziologice în timpul activității sportive – dau un singur exemplu; monitorizare a performanței sportive de-a lungul timpului, faptul că poți avea acces la un dashboard care să-ți arate cum ai performat și în ce tip de sarcină ai performant în zona sportivă", a mai adăugat sociologul Dan Petre în cadrul interviului oferit în ediţia de azi a emisiunii "România Inteligentă".