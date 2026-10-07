Întâlnire ciudată înaintea demiterii Guvernului Bolojan: Călin Georgescu şi un manager al azerilor de la Socar Petroleum

Președintele AUR George Simion și fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu, s-au întâlnit pe 17 aprilie 2026, cu trei zile înaintea consultării interne prin care PSD urma să decidă dacă depune moțiune de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan. În fața Bibliotecii Naționale a României, locul întâlnirii, Călin Georgescu a fost abordat de Vagif Hasanov, responsabil cu relațiile publice și coordonator administrativ al companiei azere Socar Petroleum, cu care a schimbat câteva cuvinte, părând că se cunosc, scrie publicația Independent news.
La scurt timp după întâlnire, pe 5 mai, Guvernul Bolojan a fost demis de Parlament după moțiunea de cenzură PSD-AUR a fost adoptată.
Potrivit imaginilor și cronologiei, liderul AUR a ajuns în jurul orei 10:40. George Simion a coborât dintr-un Audi negru, parcat pe Bulevardul Unirii, și a intrat în bibliotecă prin accesul lateral dinspre Bulevardul Mircea Vodă. În interior, s-a așezat la o masă de la parter.
Călin Georgescu a venit la 10:53, într-un Renault. După câteva minute petrecute în mașină, a intrat în clădire împreună cu șoferul. La intrare, Georgescu a fost abordat de un bărbat care l-a recunoscut: Vagif Hasanov.
Simion și Georgescu au discutat față în față, la o masă amplasată într-un colț, în spatele unui stâlp. După ce s-a terminat întâlnirea, Simion a plecat la 11:54, iar Georgescu două minute mai târziu.
Întâlnirea a avut loc într-un moment în care coaliția PSD-PNL-USR era în plină criză. Social-democrații pregăteau o consultare internă privind relația cu premierul Ilie Bolojan și viitorul participării la guvernare.
Printre variantele discutate în spațiul public la acea vreme se numărau trecerea PSD în opoziție, susținerea unui guvern minoritar sau constituirea unei majorități PSD-AUR.
În aceeași săptămână, Călin Georgescu propusese un guvern „de reconciliere națională”, format din PSD, AUR și PNL.
Azerbaidjanul mai este centrul unei situații controversate: August Hanning, fostul șef al Serviciului Federal de Informații al Germaniei (BND), a fost reținut pe 6 octombrie sub suspiciunea de spionaj și tentativă de înaltă trădare. El ar fi pregătit un raport de analiză pentru un angajat al serviciilor de informații azere.
Pe lângă Hanning, a fost arestat și un alt oficial de rang înalt din BND care i-ar fi vândut sute de documente clasificate de-a lungul unui deceniu. Hanning ar fi cumpărat informații clasificate de la Manfred D. cu scopul de la „vinde mai departe” sub paravanul serviciilor de consultanță pe care le oferea.