Întâlnire ciudată înaintea demiterii Guvernului Bolojan: Călin Georgescu şi un manager al azerilor de la Socar Petroleum

Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu. Foto: Agerpres

Președintele AUR George Simion și fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu, s-au întâlnit pe 17 aprilie 2026, cu trei zile înaintea consultării interne prin care PSD urma să decidă dacă depune moțiune de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan. În fața Bibliotecii Naționale a României, locul întâlnirii, Călin Georgescu a fost abordat de Vagif Hasanov, responsabil cu relațiile publice și coordonator administrativ al companiei azere Socar Petroleum, cu care a schimbat câteva cuvinte, părând că se cunosc, scrie publicația Independent news.

La scurt timp după întâlnire, pe 5 mai, Guvernul Bolojan a fost demis de Parlament după moțiunea de cenzură PSD-AUR a fost adoptată.

Potrivit imaginilor și cronologiei, liderul AUR a ajuns în jurul orei 10:40. George Simion a coborât dintr-un Audi negru, parcat pe Bulevardul Unirii, și a intrat în bibliotecă prin accesul lateral dinspre Bulevardul Mircea Vodă. În interior, s-a așezat la o masă de la parter.

Călin Georgescu a venit la 10:53, într-un Renault. După câteva minute petrecute în mașină, a intrat în clădire împreună cu șoferul. La intrare, Georgescu a fost abordat de un bărbat care l-a recunoscut: Vagif Hasanov.

Simion și Georgescu au discutat față în față, la o masă amplasată într-un colț, în spatele unui stâlp. După ce s-a terminat întâlnirea, Simion a plecat la 11:54, iar Georgescu două minute mai târziu.