Călin Georgescu a fost ales președinte al unui partid în timp ce se afla în Arestul Central. Ce ar fi răspuns când a aflat

2 minute de citit Publicat la 11:55 29 Noi 2026 Modificat la 11:55 29 Noi 2026

La momentul congresului, din 7 noiembrie, Călin Georgescu se afla în arest preventiv. FOTO: Inquam Photos/Malina Norocea/captură Antena 3 CNN

Călin Georgescu a fost ales președinte al Partidului Credință, Demnitate și Unitate (CDU), în urma unui congres al formațiunii. Informația reiese din documentele prezentate de Antena 3 CNN, însă un email trimis ulterior pe adresa partidului indică faptul că fostul candidat la alegerile prezidențiale ar fi refuzat funcția. Autenticitatea mesajului și faptul că acesta îi aparține lui Călin Georgescu nu au fost confirmate.

Potrivit documentelor prezentate de Antena 3 CNN, membrii partidului au decis, în cadrul congresului desfășurat pe 7 noiembrie, să îl aleagă pe Călin Georgescu în funcția de președinte al formațiunii.

La momentul congresului, din 7 noiembrie, Călin Georgescu se afla în arest preventiv, la Arestul Central al Capitalei. Curtea de Apel București decisese, pe 15 octombrie, prelungirea măsurii pentru perioada 29 octombrie - 27 noiembrie 2026. Abia pe 9 noiembrie, Tribunalul București a admis cererea de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu, decizia nefiind însă definitivă la acel moment.

Ulterior, pe adresa de email a partidului ar fi fost transmis un mesaj prin care Călin Georgescu ar fi refuzat să preia conducerea formațiunii. Nu există însă o confirmare că mesajul este autentic sau că a fost trimis chiar de fostul candidat la alegerile prezidențiale.

Partidul Credință Demnitate Unitate (CDU) a fost înființat în 2025 și a primit personalitate juridică printr-o hotărâre a Tribunalului București din 26 iunie 2025. Decizia a rămas definitivă la 17 septembrie 2025, prin neapelare, iar formațiunea a fost înscrisă în Registrul partidelor politice. Potrivit documentelor instanței, la momentul înființării, funcția de președinte al partidului era ocupată de Constantin Telegan.

Discuțiile din interiorul AUR

Informațiile apar în contextul în care, în ultima perioadă, au existat mai multe discuții despre o posibilă intrare a lui Călin Georgescu în conducerea unui partid politic. Inclusiv din interiorul AUR au venit voci care au vorbit despre posibilitatea ca acesta să preia conducerea formațiunii.

Mohamad Murad, unul dintre liderii AUR, a declarat că fostul candidat la alegerile prezidențiale ar fi potrivit pentru a conduce partidul.

La rândul său, liderul AUR, George Simion, a afirmat că Georgescu ar putea ocupa funcția de președinte de onoare al partidului. Declarația a venit în contextul scandalului legat de dosarul în care Simion este acuzat de instigare în legătură cu violențele din 2024, de la Biroul Electoral Central.

Rămâne de văzut dacă Călin Georgescu va accepta în cele din urmă să preia conducerea partidului sau dacă va opta pentru o altă variantă. Fostul candidat la alegerile prezidențiale este cercetat, la rândul său, în mai multe dosare penale.

În prezent, Călin Georgescu se află în arest la domiciliu, după ce Curtea de Apel a respins definitiv contestația formulată de acesta împotriva menținerii măsurii preventive.