O femeie de 80 de ani a crezut că şi-a găsit marea dragoste pe net. Câţi bani i-a trimis până să afle că "iubitul" era creat cu AI

O femeie a fost înșelată de un iubit creat cu AI. Foto: Getty Images

Un iubit creat cu ajutorul Inteligenței Artificiale a lăsat o femeie de 80 de ani din Marea Britanie fără 160.000 de euro. Escrocii au abordat-o pe Facebook și au construit o poveste de dragoste în jurul unui bărbat care, în realitate, nu exista.

Infractorii au folosit imagini și mesaje vocale generate cu ajutorul AI pentru a-i câștiga încrederea femeii. Mai întâi, bătrâna a fost convinsă că iubitul ei este grav bolnav și are nevoie de o operație costisitoare.

I-a trimis "iubitului" aproximativ 10.000 de euro, crezând că banii ajung la un spital din Shanghai.

Apoi, escrocii au inventat o poveste şi mai dramatică. Au pretins că bărbatul a fost răpit şi că viaţa lui este în pericol. Bătrâna britanică a trimis încă aproape 150.000 de euro pentru presupusa răsumpărare.

Bătrâna s-a certat cu fiica ei

Fiica femeii a spus că, şi după ce a aflat ce i se întâmplase mamei sale, în urma primirii unor mesaje destinate pretinsului iubit, gestionarea situației a fost dificilă.

Ea a explicat pentru DailyStar: „Simțeam că nu aș putea face față situației fără a avea vreun instrument la îndemână pentru a o gestiona. Nu este genul de expertiză pe care o au majoritatea familiilor.”

Helen recunoaște că mama ei nu a reacționat bine la vestea despre escrocherie și a acuzat-o că a încălcat limitele atunci când a abordat subiectul.

Helen a povestit: „Spunea că am făcut-o să se simtă dezgustată și rușinată. Și că ar trebui să o las să-și trăiască relația și să nu mă amestec.”

Autorităţile britanice anchetează acum acest caz.