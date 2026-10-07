Euro rămâne peste 5,35 lei înaintea negocierilor pentru noul guvern. Cursul BNR de miercuri

Nou record istoric pentru euro: 5,35 lei la cursul BNR. Foto: Getty Images

Euro rămâne în continuare peste 5,35 lei, cu o zi înainte să înceapă negocierile pentru învestirea unui guvern cu puteri depline. Recordul istoric a fost atins marți, 6 octombrie, iar astăzi moneda națională s-a aprecizat ușor, potrivit cursului anunțat de Banca Națională a României (BNR), relatează Agerpres.

Astfel, moneda naţională s-a apreciat ușor, miercuri, în raport cu euro, care a fost calculat de BNR la 5,3501 lei, în scădere cu 0,26 bani (-0,05%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,3527 lei.



În schimb, moneda naţională s-a depreciat faţă de dolarul american, care a fost cotat la 4,7801 lei, în creştere cu 1,85 bani (+0,39%), comparativ cu ziua de marţi, când s-a situat la 4,7616 lei.



Moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, iar BNR a afişat un curs de 5,7355 lei, în creştere cu 0,70 bani (+0,12%), faţă de 5,7285 lei, în cotaţia anterioară.



Gramul de aur s-a ieftinit miercuri până la valoarea de 633,0241 lei, de la 635,8864 lei, în şedinţa precedentă.

Cursul euro-leu a atins un maxim istoric în condițiile în care de cinci luni România nu are un guvern cu puteri depline. Președintele Nicușor Dan este la cea de-a patra tentativă de a încheia criza politică și l-a desemnat pe fostul ambasador Luca Niculescu în funcția de premier.

Luca Niculescu a anunțat că va începe negocierile cu partidele pentru a strânge majoritatea de 233 de voturi de care are nevoie pentru a fi învestit în funcție.

Potrivit unor surse politice, Niculescu l-a sunat pe Sorin Grindeanu, iar cei doi au avut o discuție. În cursul zilei de miercuri se vor stabili amănuntele unei prime întâlniri, care va avea loc cel mai probabil joi.