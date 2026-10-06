Nou record istoric pentru euro: 5,35 lei la cursul BNR. Foto: Getty Images

Euro a atins marți un nou nivel record în raport cu leul, cursul depășind pragul de 5,35 lei pentru un euro. Banca Națională a României a anunțat un curs de 5,3527 pentru un euro, cel mai ridicat nivel înregistrat până acum.

Precedentul record a fost atins vineri 2 octombrie (5,3447 lei/euro).

Banca Naţională a anunţat un curs de 5,3527 lei/euro , faţă de 5,3306 lei/euro, nivelul anunţat luni de BNR. Este cea mai mare valoare din istorie înregistrată de moneda europeană în faţa leului la cursul oficial BNR.

Euro a fost cotat la 5,3306 lei la cursul oficial anunţat luni, 5 octombrie 2026, de Banca Naţională a României, în scădere faţă de nivelul anunţat vineri, când moneda europeană a atins cel mai mare nivel din istorie în faţa monedei naţionale.

Banca Națională a României (BNR) a anunțat, joi, că rezervele valutare la finalul lunii septembrie au scăzut cu 4,8 miliarde de euro. În același timp, euro a avut un salt de 5,34 de lei pe piața interbancară, cu o zi înainte ca agenția S&P să anunțe verdictul privind ratingul nostru de țară.

Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR, a spus atunci însă că nu se poate vorbi despre o „prăbușire” a leului. Acesta a declarat la Antena 3 CNN că Banca Națională se aștepta la o perioadă de volatilitate și nu crede că ritmul de depreciere de joi va continua și vineri.

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