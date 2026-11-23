3 minute de citit Publicat la 14:01 23 Noi 2026 Modificat la 14:10 23 Noi 2026

Transelectrica, despre majorările salariale aprobate de Guvern: „Creșteri cu 6,5%, rata inflației. Ultima indexare a fost în 2024”. Sursa foto: Getty Images

Transelectrica informează luni investitorii că Guvernul a aprobat, în ședința din 20 noiembrie 2026, majorarea salariilor în companie cu 6,5%, în linie cu rata medie estimată a inflației pentru 2026. Majorarea trebuie să se încadreze în bugetul de cheltuieli salariale aprobat pentru acest an, s-a subliniat în comunicatul publicat pe site-ul companiei. Inițial, acest memorandum nu se afla pe agenda publică a ședinței Executivului, întrucât a fost tratat drept document confidențial.

Vinri, în cadrul ședinței de Guvern a fost aprobat "Memorandumul privind acordarea indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2026 în cuantum de 6,5 la sută, în conformitate cu prevederile art. 36 al. 2 din OUG 89/2025 pentru modificarea și completarea Legii nr 227 privind Codul Fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal bugetare precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu încadrarea strictă în nivelul aprobat prin BVC pe anul 2026 al cheltuielilor de natură salarială pentru CNT EE Transelectrica SA", se arată în document.



Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. menționează că indexarea salariilor de bază brute cu indicele de creștere a prețurilor de consum se aplică exclusiv salariaților care își desfășoară activitatea în baza unui contract individual de muncă, în conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă.

"Ultima indexare a salariilor angajaților cu contract individual de muncă a avut loc în aprilie 2024 cu un procent de 4%.

Compania derulează, la nivelul anului 2026, un program anual de investiții de peste 900 de milioane de lei, cuprinzând investiții cu rol esențial în funcționarea în condiții de siguranță a Sistemului Electroenergetic Național, precum interconexiuni cu statele vecine, retehnologizări și modernizări de stații, noi linii interne de 400 kV. De asemenea, dezvoltarea pieței de energie a dus la creșterea exponențială a numărului de participanți la piață, respectiv peste 1000 de licențe. Complexitatea dezvoltărilor din ultima perioadă din Sistemul Electrienergetic reprezintă o provocare care se reflectă tot mai mult în responsabilitățile specialiștilor Transelectrica", s-a mai menţionat în comunicat.

Oficialii Transelectrica atrag atenția că întârzierea sau nerealizarea investițiilor în rețeaua electrică de transport poate pune în pericol securitatea energetică a țării, prin menținerea unor echipamente învechite, creșterea vulnerabilităților sistemului și limitarea schimburilor de energie cu statele vecine. Compania subliniază că orice întârziere în modernizarea infrastructurii poate genera efecte în lanț, motiv pentru care investițiile în dezvoltarea și retehnologizarea rețelei electrice au o importanță strategică la nivel național.

"Toate aceste investiții, proiecte europene și obligații legale depind de un factor critic: oamenii. Specialiștii care își desfășoară activitatea în Transelectrica sunt greu de format și esențiali pentru siguranța sistemului, pentru că prin competențele și activitatea lor asigură continuitate, stabilitate și protecție pentru economia României. Personalul implicat în investiții, operare, inovare și digitalizare este hiperspecializat, greu de format și greu de înlocuit.

Compania urmărește consolidarea și menținerea stabilității resursei umane printr-o politică salarială competitivă, aliniată nivelurilor de remunerare de pe piață, în concordanță cu complexitatea și amploarea proiectelor și responsabilităților pe care Transelectrica le gestionează. Această abordare vizează retenția personalului calificat și prevenirea apariției unor riscuri operaționale, contractuale și de securitate energetică, care ar putea fi generate de pierderea competențelor și a expertizei profesionale.

Având în vedere importanța deosebită a Transelectrica pentru piața de energie electrică și pentru îndeplinirea obiectivelor Companiei în concordanță cu evoluția mediului de afaceri și a cadrului legislativ, salariații reprezintă cea mai valoroasă resursă a Companiei", au mai transmis reprezentanţii de la Transelectrica.

Compania consideră necesară asigurarea cadrului legal și a resurselor bugetare pentru o politică de personal care să ofere angajaților condiții de lucru atractive, atât în ceea ce privește organizarea activității, cât și nivelul salarial.

Ca obiectiv prioritar în politica de dezvoltare a Companiei, este imperios necesar să se regăsească:

performanță sustenabilă: angajații motivați și bine pregătiți care contribuie la stabilitatea rețelei electrice naționale;

contribuție la securitatea energetică: prin profesionalismul personalului, Transelectrica își îndeplinește rolul de garant al echilibrului energetic.

Calitatea angajaților Transelectrica este foarte importantă și garantează atributul de personal esențial pentru securitatea națională, întrucât:

necesită cunoştinţe specifice, practice şi teoretice, necesare pentru îndeplinirea responsabilităţilor OTS, incluzând aria de management şi abilităţi de relaţionare, sunt de cel mai înalt nivel;

nișa hiperspecializată și unică a activității de transport al energiei electrice, activitate care se regăsește doar în CNTEE Transelectrica SA;

complexitatea problemelor întâlnite şi contextul în care acestea pot fi rezolvate (piaţa de energie, piaţa de echilibrare, Dispecerul Energetic Național, activitatea de exploatare - mentenanţă, activități bursiere, relația cu ANRE, guvernanță corporativă, infrastructură critică, participările la proiectele de interes european etc.).

"Personalul Companiei reprezintă un element strategic pentru ca CNTEE Transelectrica SA să-și îndeplinească obiectivele pe care le are în cadrul Sistemului Energetic Național ca Operator de Transport", s-a mai precizat în document.