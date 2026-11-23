1 minut de citit Publicat la 09:55 23 Noi 2026 Modificat la 10:24 23 Noi 2026

Ședința de Guvern de vineri, 20 noiembrie. sursa foto: Agerpres

Angajații Transgaz și Transelectrica, cele două companii de stat care transportă gazele naturale și energia electrică în toată țara, vor primi salarii mai mari cu 6,5%. Guvernul a aprobat majorarea vineri, 20 noiembrie, prin două memorandumuri care nu au apărut inițial pe agenda publică a ședinței, fiind tratate drept documente confidențiale. Informația a fost dezvăluită de TVR Info, iar abia după întrebările venite din partea presei Executivul a actualizat agenda și a publicat cele două decizii.

Majorarea de 6,5% nu este o cifră aleasă la întâmplare. Ea corespunde inflației medii estimate pentru 2026, așa că, practic, salariile sunt ajustate pentru ca angajații să nu piardă din puterea de cumpărare din cauza creșterii prețurilor.

Guvernul s-a bazat pe o prevedere din Ordonanța de urgență 89/2025, actul care a modificat Codul fiscal și a introdus mai multe măsuri bugetare.

Indexarea se va aplica începând din 2027 și doar personalului operațional, adică oamenilor care lucrează efectiv în cele două companii. Banii nu vor veni de la bugetul de stat, ci din fondurile proprii ale Transgaz și Transelectrica.

Directorul general al Transgaz, Ion Sterian, a explicat că majorarea nu îi vizează pe directorii generali, pe directorii financiari sau pe membrii consiliilor de administrație. Aceștia nu au contracte de muncă obișnuite, ci contracte de mandat, care se negociază separat și nu intră sub incidența acestei decizii.

Inițiativa nu a venit de la Guvern, ci chiar de la cele două companii. La sfârșitul lunii februarie, Transgaz și Transelectrica au cerut indexarea salariilor, invocând contractele colective de muncă și profiturile pe care le-au obținut. Decizia vine înainte de reorganizarea companiilor de stat, anunțată de Executiv.

Salariile din cele două companii sunt deja mult peste media pe economie. Potrivit bugetelor aprobate la începutul anului, un angajat Transgaz câștigă în medie 14.176 de lei brut pe lună, iar unul de la Transelectrica, 16.278 de lei brut. Asta înseamnă că o creștere de 6,5% s-ar traduce, în medie, în aproximativ 920 de lei brut în plus pe lună la Transgaz și peste 1.050 de lei la Transelectrica.

O majorare identică, tot de 6,5%, a primit în luna mai și personalul Romgaz. Atunci, Guvernul a justificat decizia prin nevoia de a păstra specialiștii buni în companie, în condițiile în care Romgaz are în plan investiții importante.