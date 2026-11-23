Prima reacție a lui Kim Jong Un, după trilaterala istorică Xi-Trump-Putin: "Haos economic, în cele patru colţuri ale planetei"

1 minut de citit Publicat la 09:13 23 Noi 2026 Modificat la 09:31 23 Noi 2026

Kim Jong Un, liderul suprem al Coreei de Nord, Vladimir Putin, preşedintele Rusiei, Xi Jinping, preşedintele Chinei, şi Donald Trump, preşedintele SUA. Sursa colaj foto: Hepta

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a afirmat că ţara sa caută să îşi apere "securitatea" în faţa crizelor "din cele patru colţuri ale lumii" şi nu "supremaţia", a relatat luni agenţia oficială de presă KCNA, scrie AFP, conform Agerpres.

"Lumea asistă la o criză de securitate şi politică instabilă, precum şi la un haos economic, în cele patru colţuri ale planetei", a declarat Kim Jong Un în cadrul ceremoniei de preluare a funcţiei de către noi ambasadori, printre care şi cel al Rusiei.

Acestea sunt primele sale comentarii privind afacerile mondiale de la încheierea, joi, a unui summit regional în China la care a participat şi preşedintele SUA, Donald Trump. În pofida apelurilor repetate ale liderului de la Casa Albă, a patra întâlnire între el şi Kim Jong Un nu a avut loc.

În turneul din Asia de săptămâna trecută, noua încercare a lui Trump de a se așeza la masă cu Kim s-a lovit de un zid. Cele două părți au analizat, în ultimul moment, posibilitatea unor discuții față în față, însă conducătorul suprem al Coreei de Nord a pus condiții pe care SUA nu le puteau accepta, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile.

Liderul de la Phenian a efectuat încă de vineri o vizită la unele unităţi şcolare, limitându-se atunci la declaraţii privind proiectele naţionale.

"Situaţia internaţională actuală implică o schimbare semnificativă a modului în care înţelegem suveranitatea naţională şi securitatea", a spus Kim în faţa ambasadorilor, citat de KCNA.

"RPDC (Republica Populară Democrată Coreeană / Coreea de Nord – n. red.) nu caută nici supremaţia, nici expansiunea", ci "dezvoltarea relaţiilor sale externe sub idealurile independenţei, păcii şi prieteniei, bazată pe principiul apărării suveranităţii naţionale şi securităţii".

În fotografiile difuzate de KCNA, liderul poate fi văzut pozând alături de fiecare nou diplomat acreditat la Phenian.