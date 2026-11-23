Donald Trump amenință Iranul cu noi atacuri după Anul Nou: "Vor ajunge cu toții pe fundul mării, ca restul flotei lor"

1 minut de citit Publicat la 08:20 23 Noi 2026 Modificat la 08:20 23 Noi 2026

Donald Trump amenință Iranul cu noi atacuri după Anul Nou. Foto: Profimedia Images

Donald Trump amenință din nou Iranul. Președintele SUA a declarat duminică, pentru Fox News, că este tentat să reia atacurile după Anul Nou. Liderul de la Washington a răspuns și la informațiile potrivit cărora Iranul ar intenționa să testeze blocada navală impusă de SUA. Trump a spus că speră ca iranienii să o facă și că vor ajunge cu toții pe fundul mării, la fel ca restul marinei lor.

Președintele Donald Trump avertizează că este înclinat să ordone lovituri militare împotriva Iranului după Anul Nou, dacă cele două țări nu ajung la un acord. Liderul de la Casa Albă a calificat negocierile diplomatice aflate în desfășurare cu Teheranul drept lipsite de sens.

În declarații exclusive acordate duminică postului Fox News, președintele i-a acuzat pe negociatorii iranieni că trag de timp, în vreme ce continuă să escaladeze ostilitățile de după alegerile din Statele Unite.

"Sunt mai agresivi acum decât înainte de alegeri", a declarat Trump, numindu-i pe oficialii iranieni "dansatori profesioniști de step". "Vorbesc tot timpul, nu fac altceva decât să vorbească, dar totul e un r-----", a adăugat el.

Declarațiile vin în contextul în care SUA mențin o blocadă navală asupra porturilor iraniene, pe fondul unui conflict mai amplu în Strâmtoarea Ormuz. Trump a prezis, de asemenea, că schimburile de lovituri dintre forțele americane și cele iraniene vor continua.

Totodată, Trump a provocat Teheranul să încerce să rupă asediul naval american.

"Sper să o facă, vor ajunge cu toții pe fundul mării, ca restul flotei lor", a spus Trump despre posibilitatea ca forțele iraniene să pună la încercare blocada.

Între timp, protestele antiguvernamentale s-au reaprins în mai multe orașe din Iran. Întrebat despre noile tulburări din țară, Trump a transmis un mesaj direct manifestanților: "Continuați să protestați."