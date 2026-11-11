Iranul amenință că va lovi Europa dacă bazele SUA de pe continent vor fi folosite pentru a-l ataca

1 minut de citit Publicat la 20:01 11 Noi 2026 Modificat la 20:05 11 Noi 2026

Iranul a amenințat să atace Europa dacă bazele SUA de pe continent lansează lovituri asupra Teheranului. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Secretarul Consiliului suprem de securitate națională din Iran, Mohsen Rezaei, a amenințat că forțele Teheranului vor lovi bazele americane, inclusiv cele din Europa, dacă acestea vor fi utilizate pentru lansarea de atacuri împotriva țării sale, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Dacă avioane americane decolează de la o bază militară americană, chiar dacă aceasta se află într-o țară europeană sau într-o altă regiune îndepărtată, pentru a bombarda Iranul, vom lovi aceste baze”, a declarat el într-un interviu acordat de la Teheran canalului de televiziune libanez al-Mayadeen, difuzat miercuri.

Riposta Iranului la noile lovituri americane ar urma să vizeze „cele mai îndepărtate instalații militare americane, inclusiv cele pe care încă nu le-am atacat. Am putea chiar ataca unele insule pe care (ei) le consideră a fi în afara razei de acțiune a rachetelor noastre”, a adăugat el, fără alte precizări.

Secretarul de stat american exclude o operațiune majoră în Iran

Șeful diplomației americane, Marco Rubio, a exclus, marți, o operațiune militară majoră împotriva Iranului, completând declarațiile anterioare ale președintelui Donald Trump, care a apreciat drept „puțin probabilă” reluarea loviturilor.

Războiul între Iran și SUA a fost declanșat în data de 28 februarie printr-o ofensivă israeliano-americană împotriva Teheranului.

Conflictul s-a extins apoi în mai multe țări din Orientul Mijlociu, aliate ale SUA, atacate drept represalii cu rachete și drone de regimul teocratic.

La mai mult de opt luni de la izbucnirea luptelor, eforturile diplomatice continuă, în încercarea de a pune capăt ostilităților, fără însă a se înregistra progrese vizibile.

Iranul cere SUA dezghețarea activelor sale din străinătate și ridicarea sancțiunilor, în schimbul redeschiderii Strâmtorii Ormuz, pe care o blochează de la începutul ostilităților.

Secretarul Consiliului de securitate din Iran spune că problema nucleară nu se află pe masa discuțiilor cu Statele Unite

În interviul citat de AFP, Mohsen Rezaei a declarat că problema nucleară nu face „în prezent” parte din discuțiile cu SUA.

Potrivit acestui oficial, Iranul a stabilit deja linii roșii pe acest subiect, în special în ceea ce privește „exportul, chiar și în cantități mici, de material (nuclear) îmbogățit în afara Iranului”.

Programul nuclear iranian se află de mult timp în centrul tensiunilor dintre puterile occidentale şi Teheran, care a negat întotdeauna că ar intenționa să se doteze cu arma atomică.

Armata americană a anunțat, vineri, că va oferi o recompensă de până la 20 milioane de dolari oricui are informații despre programul nuclear iranian, o ofertă calificată drept „execrabilă” de către iranieni.