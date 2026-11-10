SUA își evacuează avioanele dintr-o bază din Marea Britanie amenințată de Iran. Este al doilea incident în ultimele săptămâni

2 minute de citit Publicat la 10:43 10 Noi 2026 Modificat la 10:43 10 Noi 2026

SUA își mută avioanele de la o bază britanică, după incidentul din septembrie, de la Fairford. Foto: Getty Images

Armata americană a evacuat avioane dintr-o a doua bază aeriană din Marea Britanie, după o amenințare din partea Iranului, a relatat Wall Street Journal (WSJ) citat marți de Agerpres. Operațiunea de mutare a aeronavelor a avut loc luni, la câteva săptămâni după ce Washingtonul și-a retras bombardierele din baza aeriană Fairford în urma unui incident de securitate legat de Teheran.

Astfel, două avioane de realimentare care utilizau baza militară Mildenhall a Forțelor aeriene regale au fost redirecționate către Germania în cursul zilei de luni. Alte aparate au fost mutate tot în Germania, mai târziu în cursul zilei, potrivit WSJ.

Al doilea cel mai mare nivel de amenințare, decretat de SUA la baza britanică

Potrivit ziarului american, amenințarea de la baza Mildenhall este în continuare discutată de oficiali din SUA. Publicația cinează un oficial conform căruia "SUA și-au modificat postura de securitate la bazele RAF de la Mildenhall și Lakenheath la FPCON Charlie"

"Force Protection Condition (FPCON) Charlie" este al doilea cel mai mare nivel de amenințare defensivă în Departamentul Apărării din SUA și este decretat atunci când serviciile de informații indică faptul că o formă de atac terorist este probabilă.

"Nu comentăm în privința activității altor țări. Avioanele și alte active se mută cu regularitate, potrivit necesităților operaționale", a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării de la Londra.

Un purtător de cuvânt al Forțelor aeriene americane a refuzat să furnizeze WSJ detalii privind mutarea avioanelor, dar a precizat că aeronavele se rotesc între instalații și zone de operațiuni "dintr-o varietate de motive".

Ce s-a întâmplat la Fairford

Cinci bărbați au fost arestați în zona bazei aeriene Fairford, în sud-vestul Angliei, în luna septembrie, din cauza unui incident de securitate. Alți doi suspecți au fost arestați mai târziu sub suspiciunea de ajutor oferit serviciilor iraniene de informații.

Circumstanțele incidentului, care rămâne în mare parte neexplicat publicului, au atras atenția internațională, într-un moment în care existau preocupări sporite privind implicațiile de securitate pentru statele occidentale în urma războiului dintre SUA și Iran. În contextul incidentului, Statele Unite au mutat bombardierele B-1 de la Fairford "din motive de securitate".

Fairford a fost folosită de bombardierele americane pentru lovituri asupra Iranului.

Prim-ministrul britanic Andy Burnham a declarat luna trecută că activitatea suspectă de la baza aeriană Fairford "este probabil" să fi fost coordonată din Iran.

În timp ce ambasadorul Iranului la Londra a negat acuzațiile că ar fi implicat într-un complot împotriva bazei aeriene, Gardienii Revoluției au afirmat în iulie că baza Fairford și orice altă bază folosită pentru a lansa atacuri împotriva Iranului sunt ținte legitime.