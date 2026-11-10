Marco Rubio spune că „nu mai este nevoie” de o nouă operațiune militară în Iran pentru că „presiunea economică e suficientă”

1 minut de citit Publicat la 20:49 10 Noi 2026 Modificat la 20:49 10 Noi 2026

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Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat, marţi, că presiunea economică exercitată de Statele Unite asupra Iranului este suficientă, în prezent, și „nu este nevoie” de o operaţiune militară majoră, declarație similară cu cea făcută de șeful său, Donald Trump, care a calificat drept puţin probabilă o reluare a ostilităţilor pe scară largă, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Campania de presiune economică împotriva Iranului este atât de devastatoare, încât nu există, în acest moment, nicio necesitate pentru operaţiuni de luptă de amploare”, a declarat Rubio în urma unei reuniuni a miniştrilor de externe din G7, la Paris, precizând că „este ceea ce le-am spus astăzi aliaţilor noştri de aici”.

„Evident, dacă Iranul depăşeşte anumite Ťlinii roşii - dacă regimul său întreprinde acţiuni care nu ar trebui să aibă loc - armata americană, cea mai capabilă forţă militară din lume, este pregătită să riposteze”, a avertizat el.

Potrivit lui Rubio, exporturile de petrol iraniene sunt reduse drastic ca urmare a blocadei impuse de SUA, iar autorităţile americane depun eforturi pentru a împiedica regimul să eludeze sancţiunile.

„Costul economic suportat în prezent de Iran şi de acest regim este extraordinar. Şi continuă să crească - se amplifică în fiecare zi”, a afirmat el. Prin urmare, „nu există niciun motiv pentru a întrerupe” această campanie de presiune economică.

Luni, Donald Trump a declarat că observă o „dinamică pozitivă” în direcţia unui acord care să pună capăt războiului cu Iranul, o ţară pe care a descris-o drept „terminată din punct de vedere militar”. Această declaraţie a venit în urma întâlnirii sale cu prim-ministrul Qatarului, stat care acţionează ca mediator.

Negocierile menite să prevină o reluare majoră a ostilităţilor par să se fi intensificat în ultima perioadă. Într-o postare pe platforma sa, Truth Social, preşedintele american, care a făcut adesea declaraţii contradictorii cu privire la Iran, a susţinut că o reluare a atacurilor împotriva Iranului este „puţin probabilă”, adăugând că Statele Unite rămân „pregătite să intervină”.