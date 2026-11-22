„Marco este numele pe care îl aud cel mai des de la toată lumea,” a spus un lider republican referitor la persoanele din partid care și-ar dori ca actualul secretar de stat al SUA, Marco Rubio, să candideze la președinția SUA, în 2028. În imagine, Marco Rubio (d), alături de președintele american, Donald Trump (s). Foto: Getty Images

Actualul secretar de stat american Marco Rubio poate că încă nu vrea să vorbească despre alegerile prezidențiale din SUA din 2028. Dar, în jurul său, republicanii fac deja strategii privind o eventuală candidatură a lui Rubio în cursa prezidențială, mai ales după ce această fereastră de oportunitate i s-a deschis larg, în ultimele zile, se arată într-o analilză CNN.

Valul de sprijin pentru Rubio vine pe măsură ce donatorii, congresmenii și membrii Partidului Republican încep să se pregătească deja pentru o eră „post-Trump”.

Tot mai mulți republicani sunt din ce în ce mai deschiși ideii ca Marco Rubio să devină principalul candidat care să-i coalizeze pe republicani în jurul său, într-o coaliție victorioasă, diferită de mișcarea MAGA.

Doar că aceiași republicani trebuie, mai întâi, să-l convingă pe Rubio să facă un pas în față. Deși încă nu este certă o astfel de candidatură, CNN notează că au existat deja semnale care arată că actualul secretar de stat al SUA ar putea lua în considerare o astfel de decizie.

„Marco este numele pe care îl aud cel mai des de la toată lumea,” a spus fostul președinte al Camerei Reprezentanților, republicanul Newt Gingrich, care menține în continuare o relație strânsă cu președintele Donald Trump. „Mă surprinde câți oameni - chiar înainte de alegeri - spuneau că îl vor cu adevărat”.

Entuziasmul tot mai mare pentru Rubio a coincis cu apariția unor noi îndoieli legate de viitorul politic al vicepreședintelui JD Vance, care a provocat surpriză la Washington după ce a declarat că războiul din Iran este principalul motiv pentru care republicanii au pierdut alegerile midterm pentru Congesul SUA. Poziția sa a fost interpretată de mulți drept o încercare de a se distanța de președintele Donald Trump, înaintea unei posibile candidaturi la Casa Albă în 2028

Republicanii au urmărit, concomitent, recalibrarea, mai subtilă, a lui Rubio, au declarat pentru CNN mai multe persoane familiarizate cu subiectul. Astfel, după ce anul trecut a insistat că îl va susține pe Vance dacă acesta decide să candideze, Rubio a refuzat recent să reia acea promisiune.

„Există o parte din Marco Rubio care a vrut întotdeauna să fie președinte”

Bărbatul de 55 de ani a devenit mai evaziv și în privat cu privire la planurile sale după Departamentul de Stat, au declarat pentru CNN două surse familiarizate cu aceste conversații. Este o schimbare semnificativă față de începutul președinției lui Trump, când Rubio insista în fața unor aliați că nu intenționa să candideze și că dorea în schimb să urmeze un job profitabil în sectorul privat, potrivit a două surse care cunoșteau acele remarci anterioare.

Marco Rubio a prezentat recent o viziune expansionistă a valorilor și puterii americane, într-un discurs pe care unele persoane din anturajul său îl vedeau deja ca pe o prefigurare a unui discurs de campanie prezidențială. Rubio a numit SUA „o națiune cu o ambiție irezistibilă, o ambiție care, încă de la începuturi, s-a extins mult dincolo de granițele noastre”.

„Îi place job-ul său, îi place să fie secretar de stat și înțelege că are în față niște chestiuni cu adevărat importante chiar acum”, a spus, pentru CNN, un consilier al lui Trump. „Dar cred că există și o parte din el care a vrut întotdeauna să fie președinte.”

Rubio a refuzat constant să vorbească despre subiectul alegerilor prezidențiale din 2028. Cu ocazia unei întrevederi la Paris a miniștrilor țărilor G7, Marco Rubio a spus că „nu va discuta despre acest subiect, în niciun fel”.

„Am această alegere. Pot să o fac”, a spus el. „Sunt lucruri despre care nu o să vorbesc pur și simplu”, a precizat secretarul de stat al SUA.

Rubio a avut, de asemenea, mare grijă să nu discute despre iminenta cursă prezidențială în discuțiile din cadrul administrației Trump, au spus surse citate de CNN, care au observat că a Rubio fost deosebit de precaut în legătură cu ce spune în cadrul întâlnirilor de grup.

Dar persoane apropiate secretarului de stat au declarat pentru CNN că Rubio continuă să se gândească la o candidatură în 2028, dar așteaptă să vadă cum evoluează cursa în următoarele luni, înainte de a lua o decizie finală.

Vance sau Rubio? Totul depinde de relația cu Donald Trump

Fiul unor imigranți cubanezi, Marco Rubio a fost deosebit de activ în ultima perioadă, în legătură cu posibilitatea de a determina o schimbare politică în Cuba: următorii doi ani ar putea fi fereastra de oportunitate pentru Rubio pentru a continua în această direcție, în vreme ce sursele CNN au remarcat că susținătorii lui Rubio din comunitatea cubaneză se vor aștepta să vadă progrese în acest sens.

Dar, deși continuarea în cadrul administrației îi oferă lui Rubio mai mult timp pentru a-și consolida realizările, aceasta vine și cu riscuri semnificative.

Până acum, secretarul de stat Marco Rubio a încercat să evite să devină fața multor conflicte externe extinse și adesea volatile ale lui Trump. Aceasta include eforturile de a găsi o cale de ieșire din războiul profund nepopular cu Iranul și de a media o rezolvare a războiului dintre Rusia și Ucraina care s-a prelungit, în ciuda dorinței lui Trump de a-i pune capăt.

În timp ce Rubio a evitat să își asume public conducerea în negocierile cu Iranul, sarcină pe care Vance a acceptat-o, el a susținut ferm politica lui Trump de bombardare a Iranului. Și, pe măsură ce criticile față de acea decizie se adâncesc, opiniile lui Rubio în materie de politică externă riscă să-l facă să fie în dezacord atât cu cei din centrul mișcării MAGA, cât și cu alegătorii independenți, deranjați de repercusiunile economice ale războiului.

„Oricine candidează va trebui să își asume totul din această administrație sau să se distanțeze de anumite părți ale ei, ceea ce va fi problematic în ceea ce privește relația lor cu Trump,” a spus un fost oficial din administrația americană, pentru CNN

Modul în care Trump gestionează cursa pentru 2028 va fi, de asemenea, relevant pentru Rubio, despre care mulți republicani cred că ar candida doar dacă președintele l-ar susține și ar „curăța” practic terenul de potențiali contracandidați.

Timp de luni de zile, Trump și-a întrebat aliații republcani dacă-l susțin pe Vance sau pe Rubio, exprimându-și totodată o preferință publică ca cei doi să candideze pe aceeași listă. Dar, după eșecul înregistrat la alegerile pentru Congres, președintele Trump a spus că nu va nominaliza încă un succesor.

Principalul avantaj al lui Rubio: „Pur și simplu pare genul de tip care are grijă de interesele Americii în lume”

Un alt semn că nici Vance, nici Rubio nu sunt văzuți ca fiind candidați suficient de puternici, este dat da faptul că mai mulți republicani din afara administrației au indicat că plănuiesc să candideze sau că iau în considerare o candidatură pentru 2028.

Acest grup include senatorul din Texas, Ted Cruz, și guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, precum și guvernatorul Arkansas, Sarah Huckabee Sanders.

Mulți republicani cred în continuare că Vance deține avantajul pentru a deveni nominalizarea partidului pentru președinție, fiind deja luni de zile văzut drept „moștenitor aparent” al lui Trump, perioadă în care și-a construit o bază de donatori și și-a consolidat sprijinul în MAGA.

Dar dezastrul republicanilor de la alegerile intermediare a oferit o nouă oportunitate atât susținătorilor lui Rubio, cât și criticilor lui Vance, care au argumentat că vicepreședintele e acum „prea legat” de eșecurile lui Trump, pentru a avea o candidatură de succes.

Totuși, rămâne de văzut dacă și când Rubio va ajunge la aceleași concluzii: probabil că acest lucru va fi determinat în mare măsură de cât succes va avea în rezolvarea celor mai presante probleme politice ale lui Trump. „Știe că dacă nu face bine această treabă, nu are nicio șansă să devină președinte”, a spus consilierul lui Trump. „Unul dintre motivele pentru care Marco arată atât de bine acum este că pur și simplu pare genul de tip care are grijă de interesele Americii în lume”.