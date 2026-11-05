Declarație șocantă a lui JD Vance după înfrângerea republicanilor. Vicepreședintele dă vina pe Trump pentru pierderea alegerilor

4 minute de citit Publicat la 07:48 05 Noi 2026 Modificat la 07:48 05 Noi 2026

JD Vance dă vina pe Trump pentru pierderea alegerilor. Foto: Getty Images

Vicepreședintele american JD Vance a provocat surpriză la Washington după ce a declarat că războiul din Iran este principalul motiv pentru care republicanii au pierdut alegerile de la jumătatea mandatului. Poziția sa a fost interpretată de mulți drept o încercare de a se distanța de președintele Donald Trump, înaintea unei posibile candidaturi la Casa Albă în 2028, relatează BBC.

Într-un mesaj de aproximativ 600 de cuvinte publicat miercuri pe platforma X, Vance a recunoscut că o parte dintre alegătorii care l-au susținut pe Trump în 2024 au întors spatele Partidului Republican la alegerile de marți.

„Motivul pentru care am pierdut este războiul”, a scris vicepreședintele. „Însuși președintele a spus asta aseară”.

Trump a recunoscut, în interviurile acordate marți seară și miercuri, că războiul din Iran a contribuit la victoria democraților, care au preluat controlul atât asupra Camerei Reprezentanților, cât și asupra Senatului. Președintele a continuat însă să apere decizia de a intra în conflict.

Poziția lui Vance față de războiul din Iran nu este o surpriză pentru cei familiarizați cu discuțiile din administrația americană.

Deși vicepreședintele a susținut public conflictul după atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra Teheranului, în februarie, presa americană a relatat că acesta și-ar fi exprimat în privat opoziția, în cadrul unor întâlniri cu alți oficiali.

Până acum, aceste neînțelegeri nu ajunseseră însă în atenția publicului.

La doar câteva ore după înfrângerea republicanilor, Vance a transmis un mesaj din care reiese că, în opinia sa, decizia de a începe războiul a fost o greșeală politică.

„Dacă vreți să susțineți că a meritat, că pierderea Senatului pentru următorii șase ani a fost un preț care a meritat plătit, atunci spuneți asta. Argumentați că a fost un cost justificat. Indiferent dacă suntem sau nu de acord, măcar aceasta este o poziție sinceră”, a scris el.

Declarația este neobișnuită pentru politica americană. Rareori un vicepreședinte aflat în funcție critică atât de direct una dintre cele mai importante decizii de politică externă ale președintelui alături de care guvernează.

Trump recunoaște că războiul a contribuit la înfrângerea republicanilor, dar spune că ar lua din nou aceeași decizie

Reacția lui Donald Trump a fost, la rândul ei, surprinzătoare. Deși este cunoscut pentru faptul că le cere colaboratorilor săi loialitate, președintele a fost de acord cu Vance că războiul a influențat în mare măsură rezultatul alegerilor.

Trump a insistat însă că, dacă ar trebui să aleagă din nou, ar lua aceeași decizie privind Iranul.

„Știu ce părere are despre asta. Cred că a fost... cred că a fost în regulă”, le-a spus Trump jurnaliștilor, întrebat despre mesajul vicepreședintelui. „Știam asta când am intervenit și i-am împiedicat să obțină o armă nucleară. Și nu vor avea niciodată o armă nucleară”, a continuat președintele american.

Reacția sugerează că Trump ar putea fi dispus să îi permită lui Vance să își exprime propriile poziții, mai ales dacă acesta va decide să candideze la alegerile prezidențiale din 2028.

Daniel Byman, expert în politică externă la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), consideră că mesajul vicepreședintelui pare să fie „o modalitate de a se distanța de Trump”.

El avertizează însă că Vance va trebui să găsească un echilibru dificil dacă va încerca să ajungă la Casa Albă: să se diferențieze de actualul președinte, fără să piardă sprijinul alegătorilor acestuia.

Acest echilibru se vede chiar în mesajul publicat pe X. Vance nu l-a criticat direct pe Trump și nici nu i-a menționat numele, iar o mare parte din analiza rezultatelor electorale a atribuit-o unor specialiști în sondaje, fără să îi identifice.

„A testat terenul, ca să vadă ce poate face mai departe”, a declarat pentru BBC Ashley Davis, consultant politic republican.

Cele patru schimbări propuse de JD Vance după înfrângerea republicanilor

Dincolo de criticile privind războiul din Iran, vicepreședintele a prezentat și un plan prin care consideră că republicanii ar putea recâștiga sprijinul alegătorilor.

Vance a rezumat direcțiile pe care partidul ar trebui să le urmeze în patru puncte:

încheierea războiului concentrarea asupra costului vieții și a inflației punerea Americii pe primul loc. schimbarea relației Statelor Unite cu Israelul.

Cele patru priorități reflectă o mare parte din ideile politice pe care Vance le-a susținut de când a intrat în prim-planul politicii americane.

În același timp, ele ar putea constitui baza unei viitoare campanii prezidențiale.

BBC a contactat biroul vicepreședintelui pentru comentarii.

Se pregătește JD Vance pentru alegerile prezidențiale din 2028?

Următoarele alegeri prezidențiale din Statele Unite vor avea loc peste doi ani, iar Vance este considerat unul dintre posibilii candidați republicani.

Deocamdată, vicepreședintele nu și-a anunțat oficial intenția de a candida, iar colaboratorii săi susțin că încă analizează această posibilitate.

Rămâne de văzut și cât de mare este, în realitate, ruptura dintre Vance și Trump.

Potrivit The New York Times, vicepreședintele i-ar fi arătat lui Trump mesajul înainte de a-l publica pe X. Acest detaliu sugerează că președintele știa dinainte ce urma să spună Vance.

Totuși, Trump și-ar putea schimba poziția și ar putea decide că nu mai acceptă asemenea diferențe de opinie în interiorul administrației sale.

Președintele american nu a spus până acum pe cine va susține pentru candidatura republicană din 2028.

De-a lungul timpului, i-a lăudat atât pe JD Vance, cât și pe secretarul de stat Marco Rubio, dar nu a precizat dacă și când va anunța pe cine preferă drept succesor.

Trump pare să întrețină intenționat această incertitudine. La un moment dat, a lansat chiar ideea unui al treilea mandat prezidențial, deși Constituția Statelor Unite nu îi permite acest lucru.

Mesajul lui JD Vance ar putea rămâne doar o reacție la rezultatul alegerilor de marți. Dar ar putea fi și primul semn al unei competiții care va decide cine va conduce Partidul Republican după Donald Trump.