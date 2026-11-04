Momentul "habibi" după alegerile din SUA. Primul senator musulman, Abdul El Sayed, i-a ironizat pe JD Vance şi pe Trump

1 minut de citit Publicat la 14:48 04 Noi 2026 Modificat la 15:05 04 Noi 2026

Abdul El-Sayed este primul musulman din Congresul SUA FOTO: Getty Images

Pentru prima dată în istorie, un musulman va face parte din Congresul SUA. Democratul Abdul El-Sayed, unul dintre cei mai contestați candidați de către președintele Donald Trump, a câștigat postul de senator în statul Michigan. Abdul El-Sayed i-a ironizat pe Donald Trump și pe JD Vance în timpul discursului de mulțumire.

El a folosit apelativul „habibi” la adresa lui JD Vance, iar pe președintele american l-a învățat cum să evite să îi pronunțe numele.

„JD, habibi (dragul meu în arabă - n.r.)! Există o ironie delicioasă în faptul că ești obligat prin Constituție să mă învestești în funcție în ianuarie”, i-a transmis el vicepreședintelui SUA.

În continuarea discursului a avut un mesaj și pentru președintele Trump:

„Donald, știu, ți-a fost greu să-mi pronunți numele. Așa că, după ce JD mă va învesti în funcție în ianuarie, poți să-mi spui pur și simplu „domnule senator””.

Abdul El-Sayed l-a învins pe republicanul Mike Rogers, fost membru al Camerei Reprezentanților, în cursa pentru Senatul SUA din Michigan.

În vârstă de 42 de ani, El-Sayed, fost funcționar în domeniul sănătății publice, se distinge de alți politicieni prin stilul său vestimentar. Poartă de obicei un tricou mulat cu decolteu în V, un ceas de scufundări cu brățară din cauciuc, blugi și pantofi sport închiși la culoare.