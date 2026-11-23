Dacia ar putea să nu mai fabrice nicio maşină la uzina de la Mioveni. Care sunt cauzele. Trei modele se produc deja în alte ţări

1 minut de citit Publicat la 17:37 23 Noi 2026 Modificat la 17:38 23 Noi 2026

Noua mașină Dacia Spring electrică. Sursa foto: Dacia

Situaţia uzinei Dacia se complică. Sindicaliştii spun că fabrica este pe marginea prăpastiei după ce preţul energiei a explodat şi taxarea pe muncă a crescut. De asemenea, directorul de comunicare al Dacia anunţă că niciun model nou nu se va mai fabrica la Mioveni dacă nu sunt luate măsuri urgente pentru a reduce costurile.

Florica Vasilescu, vicepreşedinte BNS, a acuzat politica fiscală a Guvernului.

"Taxarea pe muncă... ne-au terminat. Cresc preţurile, iar noi ne ducem către angajatori să ne crească salariile, să ne ţinem într-un echilibru. Uitaţi-vă în ce zonă suntem, ce se întâmplă cu energia. De ce credeţi că ne ameninţă şi ceilalţi de la alte fabrici că pleacă în Spania? Pentru că Spania se asigură că energia este acolo mai ieftină decât în România.

Ce face statul pentru noi? Suntem pe marginea prăpastiei", a spus Florica Vasilescu, vicepresedinte BNS.

Cristian Nevzoreanu, director relaţii publice Dacia, avertizează că România trebuie să-şi "redreseze competitivitatea" şi aminteşte că trei modele Dacia se fabrică în alte ţări, nu la noi.

"Dacă nu ne redresăm competitivitatea, nu vom mai primi alte proiecte pentru industrializare. Trei vehicule nu se fabrică în România: Dacia Striker - în Turcia. Dacia Spring - în Slovenia, iar Dacia Sandero se va face în Maroc.

Dacă eram competitivi, cel puţin unul dintre aceste vehicule se fabrica la noi", a afirmat Cristian Nevzoreanu , director relaţii publice Dacia.

Spania vrea să fabrice Dacia Duster în locul uzinei de la Mioveni

Christophe Dridi, vicepreședinte al grupului Renault, a anunţat, săptămâna aceasta, că uzina Renault din Valladolid, Spania, ar putea prelua producţia Daciei Duster, în contextul în care fabrica Dacia de la Mioveni pierde din ritmul de producție.

El consideră că spaniolii au capacitatea industrială de a produce SUV-ul românesc, având deja experiență în fabricarea modelului Renault Captur, informează Motor.es.

„Dacă Valladolid poate produce modelul Renault Captur, ar putea produce și Dacia Duster”, afirmă un vicepreședinte Renault. Principala fabrică Dacia din România continuă să-și piardă competitivitatea, iar viitorul modelului Duster se îndreaptă tot mai mult spre Spania.

Uzina Dacia de la Mioveni, unde este fabricat modelul Duster, nu traversează cea mai bună perioadă. Fabrica principală a mărcii românești se află într-o situație dificilă, o situație care i-a luat prin surprindere chiar și pe responsabilii fabricii, care, în 2019, operau în trei schimburi (inclusiv sâmbăta) și au atins un record de producție de peste 350.000 de vehicule.