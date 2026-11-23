Noua lege a salarizării va fi discutată cu sindicatele după Anul Nou și aplicată de la mijlocul lui 2027. Manole: "Obiectiv ambițios"

1 minut de citit Publicat la 16:58 23 Noi 2026 Modificat la 16:58 23 Noi 2026

Ministrul Muncii, Florin Manole. Foto: Agerpres

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat luni că dialogul cu sindicatele pe marginea noii legi a salarizării va fi reluat la începutul anului viitor. Manole a precizările după discuțiile purtate în cursul zilei de conducerea social-democrată cu liderii de sindicat.

Vor fi discuții "fără grabă", astfel încât forma finală a legii să fie una consensuală, a menționat ministrul. El a spus că o altă temă abordată luni a fost cea a salariului minim pe economie.

Potrivit lui Manole, PSD s-a angajat să continue "din punct de vedere politic" discuțiile pe subiect " în momentul în care va cunoaște situația bugetului".

Grindeanu s-a întâlnit luni cu sindicatele

Ministrul Muncii a dat aceste detalii după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, a avut luni o întâlnire cu o delegație a confederațiilor sindicale, la Parlament.

"Am avut, pe de-o parte, discuții punctuale despre anumite domenii - educație, agricultură, sănătate, ordine publică - dar și discuții referitoare la teme transversale, de interes comun pentru toate confederațiile sindicale.

Dintre acestea aș enumera tema legii salarizării, în legătură cu care avem o înțelegere comună a faptului că discuțiile vor fi reluate la începutul anului viitor, că ele vor fi făcute, citez, fără grabă, astfel încât forma finală să fie una consensuală și una care să asigure predictibilitate și încredere pentru lucrătorii din sistemul public, indiferent că vorbim de sănătate, educație, ordine publică, administrație", a explicat Florin Manole.

Manole: Legea salarizării, la mijlocul anului viitor

El a estimat că jumătatea anului viitor ar fi "un obiectiv ambițios" pentru aplicarea noii legi salarizării.

"Evident, vom respecta prevederea din programul de guvernare care spune că în 2027 trebuie să o avem făcută. Este, într-adevăr, un termen foarte larg, dar este un termen foarte larg datorat tocmai nevoii de a gestiona eventuale tensiuni sociale", a subliniat ministrul.

Ministrul Muncii a mai arătat că s-a discutat și despre nevoia indexării majorării pensiilor conform legislației în vigoare. "Aici, evident, n-a fost nicio diferență de opinie între noi și reprezentanții confederațiilor sindicale", a conchis el.

