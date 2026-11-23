Lia Olguța Vasilescu, la dezbaterea pe comasarea localităților, în Parlamentul României. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Prima dezbatere în Parlament pe reforma administrativ teritorială. Europarlamentarul Dragoș Benea, desemnat de PSD să conducă grupul de lucru care se ocupă de reforma administrativă, a prezentat, luni, în comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului principiile reformei. La discuția cu parlamentarii acesta a spus că nu se vor „șterge” localități de pe hartă, ci „le unim facandu-le mai puternice”. La dezbatere a participat și Olguța Vasilescu. Acesta a explicat că în Dolj sunt localități unde mai trăiesc doar 500 de oameni, iar administrațiile nu reusesc să-și plătească nici măcar salariile din primărie. În cadrul dezbaterii, USR a anunțat că susține comasarea județelor pe modelul ADR-urilor, propus de Olguța Vasilescu, în timp ce PNL spune că e de acord cu comasarea comunelor, dar parlamentarii partidului vor depune amendamente la OUG. „Ar trebui ca discuția să se poarte și sub patronajul Președintelui, nu poate fi scos din această ecuație”, a declarat deputatul PNL, Florin Roman.

„Am configurat o foaie de parcurs. Experiența primarilor, a președinților de CJ este importantă. Îmi propun ca astăzi nu să discutăm hărți, ci să aprofundăm cele 6 criterii. Matricea va arbitra dialogul în plan local și va conduce dialogul, avand un plan propus de 3000 de locuitori. Intenția este să unim primării, nu să desființăm sate. Nu ștergem localități de pe harta, ci le unim facandu-le mai puternice”, a declarat Dragoș Benea, la începutul discuțiilor.

Acesta a vorbit și despre comasarea județelor. Benea spune că nu există altă variantă pentru adoptarea reformei decât asumarea răspunderii.

„Numărul județelor poate fi altul. S-au lansat vreo 2-3 variante, ideea de bază e că suntem singura țară din cele 17 importante ca populație, ca suprafață, unde nu avem niciun județ peste 1 milion de locuitori. Cred că Iașiul are cel mai mult, dar e puternic influențat, virusat de ceea ce s-a întâmplat cu buletinele din Republica Moldova. Sunt localități astăzi care își pun fel și fel de etichete: Monaco de România, dar cred că au și datoria de a tracta după ele fel și fel de comune sau orașe care au nevoie de dezvoltare. Cum o vom face, vom descoperi cu toții de la zi la zi, dar nu mai departe de 6 luni de acum încolo. Nu văd altă variantă decât angajarea răspunderii. Cea mai simplă discuție este cea legată de județe și cea mai complicată este cea legată de comune”, a declarat Benea.

Primarul din Craiova, Lia Olguța Vasilescu, spune că sunt localități în Dolj „care au 500 de locuitori și toți sunt pensionari”.

„Dispar jumătate din consilierii locali, viceprimari, primari pentru care se plătesc indemnizații. Ele sunt cele care apasă cel mai mult pe bugetul localității. Sunt localități în Romania care nu reusesc să plătească nici măcar salariile. Dupa 5 ani, vom discuta de o alta sustenabilitate. Nu am vrut sa-l concurez pe Dragoș Benea sau să fac în așa fel să nu se mai facă reorganizarea. Am venit cu o opinie, așa cum a venit Academia Română. Toți suntem de acord că trebuie să se facă (n.red. propunerea de a comasa județe după modelul ADR-urilor)”, a declarat Vasilescu.

Primarul din Videle, Cornel Gogan, care a reprezentat la dezbatere Asociația Orașelor din România, s-a arătat îngrijorat că reforma ar putea fi sabotată chiar de primarii din comunele care nu ar dori comasarea. Acesta a cerut și ca stațiunile să fie exceptate.

„Susținem în totalitate acest demers. Vă rugăm să luați în calcul că 32 de orașe din România au statutul de stațiuni. Nu avem nevoie să afectăm turismul din România. Care este în situația în care este.

În calitate de primar vă spun ce probleme sunt. Eu, în jurul meu, am 2 localități cu 1.400 și 1.300 de locuitori. Una dintre ele e celebră, cu o familie care lucrează în primărie. O să ajungem în situația să facem referendum. Eu vreau, dar cum vom putea noi să combatem aceste referendumuri? Pentru că acei primari controlează foarte bine și 453 de primari vor bloca acest demers. Consider că nu este corect ca acele localități care se pot susține financiar să se comaseze. Nu trebuie să forțăm aceste comune să mergem cu ele așa unitar”, a spus Gogan.

„Asociația Comunelor susține procesul de comasare în care cetățeanul să-și spună părerea prin referendum”, a declarat Valentin Dumitru Ivan, vicepresedinte Asociația Comunelor.

„Cel mai important lucru este să măsurăm care este voința cetățeanului, acest lucru nu este un moft al ACoR. Cred că cel mai bun răspuns este să respectăm voința cetățenilor din 2009 care au decis prin referendum că vor 300 de parlamentari. Pe cheltuieli de funcționare, în anul fiscal 2022 toate comunele României, 2.862 au cheltuit 1,2% din PIB pentru funcționare. Datoria publică a tuturor comunelor, azi, este 2,25% din datoria publică a României. Eu cred că prima reformă necesară ar putea să fie reforma finanțelor publice locale”, a spus Ivan.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, luni, într-o conferință de presă, că reorganizarea administrativ-teritorială va fi urmată de o a treia etapă a reformei, cea a descentralizării, prin care o parte dintre instituțiile statului ar urma să fie transferate către noile județe. El a precizat că statul ar trebui să păstreze doar atribuțiile de reglementare și control.

Președintele PSD a prezentat noi detalii despre proiectul de lege privind comasarea voluntară a localităților. El a precizat că, după unificarea voluntară a localităților, va exista o perioadă de tranziție de un an, la finalul căreia va funcționa o singură administrație.

„Va fi o perioadă de un an de tranziție în momentul în care ai făcut această unificare voluntară, după care rămâne o singură administrație, cu grila aprobată prin angajare anul trecut.”

Întrebat câți angajați ar urma să dispară din administrația publică în urma reorganizării, liderul PSD a spus că nu au fost făcute estimări, întrucât numărul localităților care se vor uni și populația acestora nu sunt încă stabilite.

„Nu am făcut calcule și este și greu să faci astfel de calcule, din moment ce nu știi cum va fi această unificare. Se pot unifica trei localități, nu două. Poate să hotărască unii să nu se ajungă la 2.500 de locuitori, ci la 5.000. Evident că va fi o economie la buget.”