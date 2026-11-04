Republicanii furioși dau vina pe Trump pentru pierderea Congresului: "Este vina lui, nu a altcuiva. Un dezastru de proporții uriașe"

7 minute de citit Publicat la 20:14 04 Noi 2026 Modificat la 20:24 04 Noi 2026

Unii strategi politici speră că Partidul Republican din SUA "a întors pagina" epocii Trump, după alegerile din 3 noiembrie. Foto: Getty Images

După anunțarea rezultatelor în alegerile de marți, din SUA, șocul inițial din interiorul Partidului Republican s-a transformat rapid într-un val de furie la adresa președintelui Donald Trump, relatează BBC. Democrații au obținut victorie după victorie în state tradițional republicane, precum Texas, Kansas și Carolina de Sud. În acest context, unii republicani și-au vărsat nervii pe Trump, susținând că preocuparea acestuia pentru propria moștenire politică și indiferența față de problemele care îi preocupă pe alegători au dus, în cele din urmă, la pierderea controlului asupra Congresului în favoarea Partidului Democrat.

„Este vina lui. Nu a altcuiva. Este o respingere totală și categorică a președintelui Trump. Este un dezastru de proporții uriașe. Nimeni nu s-a așteptat la așa ceva”, a declarat pentru BBC Bill Miller, un important lobbyist republican din Texas.

Majoritatea republicanilor se așteptau să piardă controlul asupra Camerei Reprezentanților și erau conștienți de dificultatea menținerii controlului asupra Senatului în actualul ciclu electoral dificil, favorabil forțelor din opoziție. Însă pierderea ambelor Camere ale Congresului pare, totuși, prea mult, pentru Grand Old Party - numele colocvial al Partidului Republican.

Mulți spun acum că Trump i-a tras în jos prin politicile sale nepopulare și obsesia pentru proiectele de construcție din Washington.

„A făcut greșeală după greșeală. Este limpede că, de la un stat la altul, oamenilor nu le-au plăcut politicile președintelui”, a comentat Gregg Peppin, un strateg republican din Minnesota.

Un apropiat al Casei Albe a explicat, la rândul său, că dezaprobarea publică față de Trump în urma războiului cu Iranul, taxele vamale și campania dură împotriva imigrației ilegale s-au combinat pentru a crea în noiembrie o „furtună perfectă”.

„În interiorul partidului există o frustrare ușor de constatat față de modul în care s-au desfășurat lucrurile”, a declarat sursa respectivă, adăugând că furia la adresa președintelui este „extrem de mare”.

BBC precizează că a discutat cu mai mulți membri ai Partidului Republican, cu responsabili de campanie electorală, cu apropiați ai Casei Albe și cu alte surse, cei mai mulți interlocutori alegând să vorbească sub protecția anonimatului, pentru a oferi o evaluare fără rețineri a strategiei adoptate de Trump în perspectiva alegerilor de marți.

Un Congres ostil lui Trump, după alegeri

Donald Trump va trebui să facă față unei noi majorități democrate în Congres, dornică să investigheze administrația republicană, să blocheze nominalizările prezidențiale pentru funcțiile de judecători și să împiedice punerea în aplicare a celorlalte obiective ale agendei politice a liderului de la Washington. Alegerile de marți au inaugurat o nouă etapă, incertă, a celui de-al doilea mandat al lui Trump, iar Partidul Republican s-ar putea vedea obligat să înceapă să se gândească la viitorul său politic după ieșirea din scenă a președintelui, fie că acest lucru se va petrece la termen sau mai devreme, remarcă BBC.

Trump a rămas tăcut în cea mai mare parte a serii de marți, înainte de a publica un mesaj pe platforma Truth Social, după ce rezultatele au confirmat victoria democraților atât în Camera Reprezentanților, cât și în Senat.

„Nu am candidat la aceste alegeri. Dacă aș fi candidat, am fi câștigat LA O DIFERENȚĂ URIAȘĂ! Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestui subiect”, a scris Trump.

În interviuri acordate ulterior pentru New York Times și Fox News, președintele a declarat că va accepta rezultatele scrutinului. În interviul de la Fox News, Trump s-a declarat „puțin surprins” de rezultate, dar a subliniat că partidul președintelui în funcție obține, de regulă, rezultate mai slabe la alegerile de la jumătatea mandatului (midterm).

Mai multe succese în premieră pentru democrați în alegerile de marți

Din 1934, partidul care și-a impus președintele la Casa Albă a reușit să câștige mandate suplimentare la doar trei alegeri midterm.

Înainte de ziua de marți, democrații nu mai câștigaseră un mandat de senator în Kansas din 1932 și nu mai reușiseră să-și adjudece vreo funcție statală în Texas de peste trei decenii. Partidul a obținut, de asemenea, victorii surprinzătoare în alte state considerate în mod tradițional republicane, precum Carolina de Sud, unde, cu doar câteva săptămâni înainte de ziua alegerilor, mandatele erau considerate sigure pentru republicani.

Trump și vicepreședintele JD Vance au participat la zeci de mitinguri electorale în perioada premergătoare alegerilor de la jumătatea mandatului. MAGA Inc., principalul super-PAC apropiat de Trump (PAC, Comitet de acțiune politică, o structură care atrage fonduri pentru un candidat, fără a-l putea finanța însă direct, n.r.), a cheltuit sute de milioane de dolari pentru susținerea candidaților republicani.

Apropiații lui Trump spun că este nedrept ca președintele să fie făcut responsabil pentru eșecurile electorale ale partidului. Ei au invocat istoricul scrutinelor midterm, defavorabile partidului la putere și au subliniat că republicanii au avut candidați slabi în state-cheie precum Georgia, Michigan și Texas.

Ken Paxton, candidatul republican pentru Senat în Texas, a desfășurat „cea mai slabă campanie pentru Senat din întreaga țară, din ambele tabere politice”, a declarat un alt reprezentant al republicanilor sub protecția anonimatului. Aceasta a adăugat că adversarul democrat, James Talarico, care a câștigat cursa, a desfășurat „o campanie foarte bună și inteligentă”.

Aliații liderului de la Washington au punctat că acesta a trebuit să își împartă timpul între responsabilitățile de președinte și deplasările în scop electoral.

„Este președinte. Nu își petrece timpul făcând campanie electorală 24 de ore din 24, șapte zile din șapte”, a declarat Krish Mathrani, responsabil pentru tineret al Partidului Republican în Michigan. „Președintele Trump este o adevărată mașinărie de mobilizare a alegătorilor”, a insistat el.

Acest lucru poate fi valabil în alegerile prezidențiale, însă capacitatea lui Trump de a mobiliza alegătorii nu a reușit să producă rezultate în alegerile la care nu a candidat el însuși, iar scrutinul din 2026 nu a făcut excepție, observă BBC.

Greșeli flagrante făcute de Trump înainte de alegeri

În timpul verii, Trump a părut adesea dezinteresat de alegerile de la jumătatea mandatului, tocmai în perioada în care republicanii din Congres și-au concentrat atenția asupra scrutinului.

Președintele era preocupat de războiul cu Iranul, pe plan extern, și de ampla restructurare urbanistică pe care a ordonat-o la Washington, pe plan intern. Printre proiecte s-au numărat o sală de bal și un heliport pe peluza sudică a Casei Albe, un teren de golf local supus renovării, un arc monumental în apropierea Cimitirului Național Arlington și lucrări de renovare la Centrul Kennedy.

Evenimente precum un meci UFC organizat la Casa Albă, de ziua lui Trump, când acesta a împlinit 80 de ani în iunie, au creat impresia că președintele era mai interesat să se celebreze pe sine decât să câștige alegerile midterm. Trump a minimalizat în repetate rânduri creșterea prețurilor la carburanți și a prezentat adesea problema costului vieții drept o înșelătorie propagată de democrați.

Trump și-a îndreptat întreaga atenție asupra alegerilor abia în septembrie, la convenția electorală a Partidului Republican. Președintele a dominat evenimentul desfășurat la Dallas, spre nemulțumirea republicanilor, care au declarat pentru BBC că și-ar fi dorit ca atenția să fie îndreptată mai mult spre candidații partidului pentru Congres.

În discursul său, lung și pe alocuri incoerent, Trump a promis că va oferi 5.000 de dolari oricărei persoane care va vota cu republicanii și a provocat nedumerire prin susținerea acordată candidatului din Texas la Senat, Ken Paxton, pe care nu a ezitat să-l critice pentru lipsa de carismă și aspectul fizic.

„Evident, asta nu ajută niciodată. Nu poți controla ceea ce spune președintele Trump. Nu ne rămâne decât să acceptăm situația și să trăim cu ea”, a declarat Robin Armstrong, reprezentantul din Texas în Comitetul Național Republican.

Strateg republican: Sper că am întors pagina Trump

Obișnuința lui Trump, de a se abate de la mesajul electoral convenit, s-a manifestat și în ultimele săptămâni înaintea alegerilor. Trump i-a lăudat condiția fizică senatorului republican din Ohio, John Husted, fost atlet, spunând că i-a atras atenția „fundul” acestuia. În ciuda susținerii lui Trump, Husted a pierdut alegerile. Despre candidatul democrat pentru Senat în Michigan, Abdul El-Sayed, președintele a spus că este „jihadist”.

În timp ce Trump traversa țara pentru a-i susține pe candidații republicani, Casa Albă se confrunta cu alte controverse la Washington. Katie Zacharia a fost înlăturată din funcția de secretar de presă al Casei Albe după numai cinci zile, iar ambasadoarea din Grecia, Kimberly Guilfoyle, a demisionat după apariția unor informații potrivit cărora i-a cerut unui donator republican să îi achite datoriile de pe cardul de credit.

În octombrie, Trump s-a confruntat cu noi critici, după încheierea unui acord cu omologul de la Kremlin, Vladimir Putin, pentru achiziționarea de motorină din Rusia. Acordul, care i-a luat prin surprindere pe membrii Congresului și a atras condamnarea din partea unor republicani, a fost încheiat la doar câteva săptămâni după ce președintele semnase o lege cu noi sancțiuni concepute să limiteze veniturile Moscovei din exporturile de petrol și gaze.

Acum, în timp ce republicanii analizează cauzele înfrângerii, mulți dintre ei spun că sunt pregătiți să privească deja spre alegerile din 2028. Gregg Peppin, strategul din Minnesota, a afirmat că rezultatele alegerilor de la jumătatea mandatului au demonstrat că partidul are nevoie de o nouă direcție.

„Sper sincer că am întors pagina epocii Trump și că, de acum înainte, vom avea oameni noi, teme noi și o nouă orientare”, a conchis el.