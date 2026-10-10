Acordul-șoc dintre Trump și Putin l-a înfuriat pe Zelenski: „Face jocul Rusiei”. Trezoreria SUA ridică sancțiunile pe motorina rusească

SUA nu a mai importat petrol sau gaze rusești din 2022, când administrația Biden a interzis importurile din cauza invaziei Moscovei în Ucraina. Foto: Profimedia Images

Acordul anunțat de președintele SUA Donald Trump cu Vladimir Putin, vineri seara, l-a înfuriat pe Volodimir Zelenski. „Cu siguranță nu este modul în care partenerii ar trebui să se trateze reciproc”, a declarat acesta, după ce Trump a anunțat înțelegerea telefonică cu Putin. Rusia ar urma să furnizeze imediat peste 300.000 de tone de motorină, urmate de încă 500.000 de tone în noiembrie și 1 milion de tone „imediat după aceea”. Rusia va mai livra încă 3 milioane de tone „într-o perioadă scurtă de timp”, a scris Trump. La scurt timp după ce Trump a făcut anunțul, Departamentul Trezoreriei a declarat că emite imediat o licență temporară care permite furnizarea de motorină rusească pe piața globală, potrivit AP.

Anunțul șocant al lui Trump vine după ce acesta a semnat luna trecută o lege cu sancțiuni ample împotriva Rusiei, care vizează restricționarea veniturilor din petrolul și gazele rusești care alimentează războiul împotriva Ucrainei.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a numit-o „o decizie slabă, din păcate, o decizie slabă luată de parteneri puternici”, potrivit unui comunicat emis de Ambasada Ucrainei la Washington.

Trump a anunțat acordul în timp ce trimisul său Steve Witkoff și ginerele său Jared Kushner se întâlneau cu oficiali ucraineni la Miami pentru a discuta o propunere de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina.

„Cred că echipa noastră este folosită pur și simplu ca o perdea de fum. Și acest lucru nu este cu siguranță corect. Cu siguranță nu este modul în care partenerii ar trebui să se trateze reciproc”, a spus Zelenski.

Mișcarea lui Trump pune la îndoială probabilitatea ca Washington să impună sancțiuni Rusiei în această lună, având în vedere că legea bipartizană adoptată de Congres obligă administrația să vizeze principalii importatori de petrol și gaze rusești.

Liderii democrați din Senat au declarat că decizia este echivalentă cu „trădarea Ucrainei și a aliaților noștri într-o încercare disperată de a salva perspectivele politice ale lui Trump”, argumentând că războiul lui Trump în Iran a fost cel care a dus la creșterea prețurilor petrolului și gazelor înainte de alegerile din 3 noiembrie.

Trump a replicat: „Prețuri mai mici pentru americani, în special pentru marii noștri fermieri, crescători de animale și șoferi de camion, asta e cea mai mare prioritate a mea”.

Trump a declarat mai târziu, în timp ce părăsea Casa Albă pentru un miting de campanie, că este recunoscător pentru acord. „Vreau să-i mulțumesc președintelui Putin. Ca să fiu sincer cu dumneavoastră, primim cantități masive de petrol în țara noastră, și este vorba de motorină, ceea ce ne dorim. Așa că, vă mulțumesc”, a spus Trump. Nu a răspuns la întrebările despre criticile lui Zelenski.

Washingtonul și Moscova oferă puține detalii despre acord. Ce spune Putin

Casa Albă nu a răspuns imediat la întrebările despre cine plătește pentru motorina rusească sau când va deveni disponibilă.

Prețurile la benzină au crescut la nivel global, pe măsură ce războiul din Iran dă peste cap sectorul energetic. În timp ce prețurile futures la motorină au scăzut vineri, după anunț, media națională pentru un galon de motorină în SUA a rămas ridicată, la 6,28 dolari, după ce a atins un record de 6,52 dolari pe 22 septembrie.

Într-o declarație a lui Putin, emisă vineri de Kremlin, se preciza că, în timpul convorbirii lor, el și Trump au acordat „o atenție semnificativă perspectivelor de rezolvare a crizei ucrainene” și au discutat, de asemenea, „situația din jurul Iranului și diverse aspecte ale relațiilor bilaterale”.

Rusia „și-a confirmat disponibilitatea de a furniza petrol și produse petroliere piețelor americane și globale”, a declarat Putin. „Sunt încrezător că acest lucru va avea un impact pozitiv asupra întregii economii globale”.

Consilierul prezidențial rus, Iuri Ușakov, într-o declarație ulterioară cu reporterii, nu a precizat dacă SUA au făcut vreo concesie în schimbul acestor provizii sau ce i s-a promis Rusiei în schimb.

Zelenski îl acuză pe Trump că face jocul Rusiei

Într-o lungă postare online în care reacționa la acord, Zelenski a declarat că Rusia îl va răsplăti „cu mai multă teroare”. El a prezentat-o ​​drept o investiție în război, permițând prelungirea acestuia.

„Îi face jocul Rusiei — permițându-i să ucidă mai mult, să poarte război mai mult timp, să aibă și mai puțin respect pentru America și să provoace pierderi și daune și mai mari lumii”, a spus el. „Cadourile pentru Putin nu vor aduce pace sau vreun beneficiu lumii civilizate”, a mai scris Zelenski.

Acesta a venit și cu o propunere: „Ucraina nu va incendia rafinăriile de petrol rusești dacă Rusia nu ne distruge infrastructura energetică”. „Acesta este genul de acord pe care îl propunem Americii”, a spus acesta.

Senatorul democrat Richard Blumenthal, care a co-sponsorizat legea sancțiunilor împotriva Rusiei, a declarat că decizia lui Trump „ne face complici la războiul lui Putin împotriva Ucrainei”. În declarația sa usturătoare, Blumenthal a invocat memoria senatoarei Lindsey Graham, un aliat al lui Trump și susținător al Rusiei, după care legea este numită.

„Acest acord cu un dictator ucigaș este o pată pe caracterul națiunii noastre, o insultă la adresa memoriei lui Lindsey Graham și direct contrar intenției Congresului prin proiectul nostru de lege bipartizan privind sancțiunile”, a spus el.

Reprezentantul Don Beyer, democratul cu experiență în Comitetul Economic Mixt din Camera Reprezentanților, a numit anunțul lui Trump „exasperant”.

„Iată ce i-am avertizat pe toți cei care ar fi vrut să asculte: Trump nu este deloc demn de încredere când vine vorba de Rusia”, a spus Beyer într-o declarație pentru X.

Legea semnată de Trump luna trecută prevede sancțiuni asupra oficialilor ruși, a băncilor și a unei flote din umbră de petroliere și interzice toate investițiile noi ale SUA în Rusia și gestionarea datoriei suverane.

De asemenea, i-a cerut lui Trump să impună tarife de până la 100% primilor cinci importatori de petrol sau gaze naturale rusești, cu excepția țărilor care importă mai puțin de 15% din exporturile de gaze naturale ale Rusiei și care au luat măsuri semnificative pentru a reduce aceste importuri.

SUA nu a mai importat petrol sau gaze rusești din 2022, când administrația Biden a interzis importurile din cauza invaziei Moscovei în Ucraina, potrivit Administrației pentru Informații Energetice din SUA.

Departamentul Trezoreriei ia măsuri pentru relaxarea sancțiunilor privind motorina diesel timp de șase luni

La scurt timp după ce Trump a făcut anunțul, Departamentul Trezoreriei a declarat că emite imediat o licență temporară care permite furnizarea de motorină rusească pe piața globală.

Aceasta este cea mai recentă licență emisă de Trezoreria SUA privind transporturile de combustibil rusesc de la începutul războiului din Iran la începutul acestui an. Dar este prima care relaxează sancțiunile asupra motorinei pentru o perioadă mai lungă decât fereastra standard de 30 de zile de la începutul războiului din Ucraina în februarie 2022.

Noua așa-numită licență generală înseamnă că sancțiunile americane nu se vor aplica până în aprilie 2027 pentru livrările de motorină rusească încărcată pe cisterne până vineri. Departamentul a prelungit o relaxare similară a sancțiunilor în martie și aprilie, chiar dacă secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, exclusese o astfel de măsură la începutul anului.

Prelungirile subliniază modul în care consecințele războiului din Iran au sporit capacitatea Moscovei de a profita de exporturile sale de energie.

Nu este clar cum va afecta această măsură prețurile petrolului

„Ce efect are acest lucru asupra prețurilor? Cred că probabil nu prea mult”, a spus Clayton Seigle, strateg energetic și expert la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale.

Însă, Seigle a spus că noul acord este un „mare beneficiu pentru Rusia și pentru Putin”, care încearcă în prezent să renunțe la motorina de vară în favoarea motorinei mai grele pentru iarnă și arctică, de care vor avea nevoie în lunile următoare.

„E ca și cum ai muta șezlongurile pe Titanic”, a spus Michael Lynch de la Energy Policy Research Foundation, o instituție de cercetare non-partizană axată pe energie și economie.

„Dacă primim motorină din Rusia, practic înseamnă că clienții lor existenți nu o vor mai primi și vor trebui să meargă în altă parte, iar asta va menține prețul practic la nivelul actual”, a spus Lynch.

Rusia, cândva un important exportator de motorină, a interzis exporturile din iulie, deoarece se confruntă cu dificultăți în a satisface cererea din interiorul țării din cauza atacurilor repetate ale Ucrainei asupra rafinăriilor de petrol rusești. Agenția Internațională pentru Energie afirmă că producția de motorină rusească a scăzut cu aproximativ 30%.

Viceprim-ministrul rus Alexander Novak a declarat agenției de știri de stat Tass că Rusia „începe imediat să ridice restricțiile asupra exporturilor de motorină înainte de termen”. El a spus că Moscova ar putea începe livrările către SUA în această lună, iar piața internă a Rusiei va fi „complet aprovizionată” cu motorină.