Anunț surpriză al lui Donald Trump: A bătut palma cu Putin pentru ca Rusia să ajute SUA cu câteva milioane de tone de motorină

Trump spune că Putin a fost de acord să livreze SUA și lumii circa 2 milioane de tone de motorină. Sursă foto colaj: Getty Images

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat vineri seară că a discutat cu omologul rus, Vladimir Putin și a obținut de la aceasta promisiunea furnizării a aproape două milioane de tone de motorină rusească pe piața americană și globală, până la finele acestui an.

Trump a precizat că livrările vor avea loc în trei tranșe, înainte și după alegerile congresionale midterm din SUA. El a indicat că alte trei milioane de tone de combustibil ar putea fi livrate lumii de Moscova, "în funcție de starea rafinăriilor" rusești.

"Tocmai am încheiat o discuție extrem de fructuoasă cu președintele rus Vladimir Putin, în cadrul căreia s-a convenit ca Rusia să furnizeze imediat peste 300.000 de tone de motorină pe piața americană și mondială, alte 500.000 de tone în luna noiembrie și 1.000.000 de tone imediat după aceea.

În plus, în funcție de starea rafinăriilor sale, Rusia va livra apoi, într-un interval scurt de timp, 3.000.000 de tone de motorină.

Datorită CONTROLULUI TOTAL pe care îl exercităm asupra Strâmtorii Ormuz și acestui anunț extraordinar privind produsele energetice rusești, prețurile motorinei pentru americani și, de fapt, pentru întreaga lume, vor SCĂDEA, ÎN CIFRE RECORD ȘI RAPID!

Prețurile mai mici pentru americani, în special pentru marii noștri fermieri, crescători de animale și camionagii, reprezintă prioritatea mea absolută. Acesta este un anunț foarte important și de mare amploare. În plus, trebuie să se înțeleagă că Iranul nu va deține o armă nucleară!", a scris Trump pe Truth Social.

Anunțul lui Trump vine în contextul în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski a comunicat că vineri și sâmbătă o delegație ucraineană se va afla în Statele Unite pentru discuții cu reprezentanții președintelui american, Steve Witkoff și Jared Kushner.

Discuțiile ar avea scopul de a relansa procesul diplomatic vizând încheierea războiului purtat de Rusia în Ucraina.

"Controlul total" revendicat de Trump asupra Strâmtorii Ormuz nu a scăzut prețurile la combustibil. Dimpotrivă

Chiar dacă - după cum susține Donald Trump - Strâmtoarea Ormuz nu mai este blocată, totuși prețurile combustibilului rămân extrem de ridicate. Este o problemă cu consecințe politice și economice profunde, în SUA și în lume, relatează CNN.

Prețurile la benzină în Statele Unite, cu o medie națională de 4,36 dolari pe galon (aproximativ 1,03 euro pe litru, n.r.), nu au fost niciodată atât de mari în această perioadă a anului, potrivit sursei citate

În ceea ce privește motorina, chiar și după o serie de măsuri de urgență luate de statele americane și de Europa, prețul acesteia se află la doar aproximativ 20 de cenți distanță de maximul istoric înregistrat luna trecută.

Pe scurt, ceea ce a început ca o criză de aprovizionare cu petrol cauzată de conflictul legat de Iran s-a transformat într-o criză energetică mai amplă, resimțită de șoferi, transportatori și fermieri din întreaga lume.

Deblocarea Strâmtorii Ormuz a fost benefică, dar zona rămâne extrem de periculoasă și, prin urmare, costisitoare. Mai mult, rafinăriile rusești sunt vizate de dronele ucrainene, iar atacurile rebelilor Houthi din Marea Roșie au perturbat o altă rută maritimă vitală.

"Conflictele nu s-au încheiat. Nu există pace. Sistemul energetic este în continuare sub presiune", a subliniat Jan Stuart, strateg global în domeniul energiei la Piper Sandler, o multinațională de servicii financiare cu sediul în SUA.

Provocările legate de securitate sunt evidențiate de costurile uriașe pentru transportul țițeiului din Orientul Mijlociu.

Anul trecut, costul zilnic pentru închirierea unui super-tanc petrolier (cunoscut sub numele de VLCC – Very Large Crude Carrier) pentru o cursă din Golful Persic până în China era de doar 65.000 de dolari, potrivit Clarksons, o firmă de cercetare cu sediul la Londra.

În momentul în care războiul din Iran era pe cale să înceapă, costul urcase deja la 230.000 de dolari pe zi. În prezent, închirierea unui VLCC pentru această rută costă 1,6 milioane de dolari pe zi.

"Este ceva aberant. Dacă deții un petrolier, te afli într-o situație excelentă, cu condiția ca acesta să scape nevătămat din zona de război", a comentat Tom Kloza, consilier principal pe probleme de energie la Gulf Oil.

Iar unele petroliere nu scapă nevătămate. Doar în ultimele zile, mai multe nave comerciale au raportat că au fost lovite de proiectile în Strâmtoarea Ormuz, inclusiv cel puțin două care transportau țiței –, potrivit organizației britanice Maritime Trade Operations.