Negociatorii lui Zekenski se întâlnesc cu emisarii lui Trump în SUA. "Nu suntem în impas", spune președintele ucrainean

Emisarul american Steve Witkoff și președintele ucrainean Volodimir Zelenski în timpul discuțiilor purtate la Kiev pe 6 septembrie 2026. Foto: Hepta

Negociatorii ucraineni vor discuta vineri și sâmbătă în SUA cu emisarii președintelui american Donald Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff. Discuțiile vin în continuarea eforturilor de găsire a unei soluții negociate pentru încheierea războiului purtat de Rusia în Ucraina, a anunțat joi președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Anunțul lui Zelenski vine după ce, mai devreme în cursul zilei, secretarul de stat american Marco Rubio, aflat în Portugalia, a spus că războiul ruso-ucrainean a ajuns într-un impas care poate genera o escaladare periculoasă inclusiv în țări NATO.

"Delegația ucraineană urmează să se întâlnească mâine (vineri) în Statele Unite cu Jared Kushner și Steve Witkoff (...) Discuțiile ar trebui să dureze două zile", a precizat președintele ucrainean la o conferință de presă comună cu ministrul britanic de Externe Ed Miliband. Liderul de la Kiev a adăugat că mizează, de asemenea, pe participarea "unei echipe europene" la aceste discuții.

Din această delegație ucraineană fac parte șeful de cabinet al lui Zelenski, Kirilo Budanov, fostul ministru al Apărării, Rustem Umerov și alți doi oficiali, David Arahamia și Serghei Kisliția.

Presa internațională amintește că cei doi emisari ai lui Trump au fost în urmă cu o lună la Moscova, unde s-au reîntâlnit cu președintele rus Vladimir Putin. Ulterior, au mers în premieră și la Kiev pentru discuții cu Zelenski, fără a se înregistra vreun progres.

După discuțiile anterioare cu Witkoff și Kushner, Zelenski a spus că "războiul va continua și în această iarnă"

În urma întâlnirii de atunci cu Witkoff și Kushner, președintele ucrainean a estimat că războiul cu Rusia va continua și în iarna care vine. El a adăugat că problema teritorială, principala temă divergentă care împiedică încheierea conflictului, nu poate fi soluționată decât prin întâlniri directe între șefii de stat

Zelenski a insistat din nou pentru o întâlnire cu Putin, pe care acesta din urmă o condiționează de obținerea unor progrese în negocieri purtate la niveluri inferioare.

Zelenski: Nu suntem într-un impas diplomatic

În declarația sa de joi, președintele ucrainean l-a contrazis de la distanță pe secretarul de stat american Marco Rubio, conform căruia eforturile de a pune capăt războiului și situația de pe front sunt "în impas".

Aflat într-un turneu european, Rubio a declarat într-un interviu separat ziarului grec Kathimerini că nu vede în prezent "nicio perspectivă de soluționare negociată a războiului ruso-ucrainean".

"Nu suntem într-un impas diplomatic", a spus Zelenski, cerând noi sancțiuni împotriva Rusiei, pentru a aduce Moscova la masa negocierilor.