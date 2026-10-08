Explozii în capitala Arabiei Saudite. Aeroportul din Riad a fost închis. Prețul petrolului a crescut imediat

Coloană de fum la aeroportul din Riad, după un atac al rebelilor pro-Iran. Foto: Profimedia Images

Mai multe explozii au fost semnalate joi în capitala Arabiei Saudite, iar o deflagrație puternică a avut loc la aeroportul internațional din Riad, relatează CNN. Noile incidente vin la o zi după ce regatul saudit a anunțat că un atac în aceeași locație a ucis o persoană și a rănit altele.

Exploziile de joi au avut un impact imediat asupra cotațiilor petrolului, care au înregistrat o creștere bruscă, în contextul în care Arabia Saudită este atrasă tot mai mult în războiul dintre SUA și Iran.

Rebelii Houthi din Yemen, susținuți de Teheran, au revendicat noul atac asupra Aeroportului Internațional din Riad. Ei susțin că o rachetă balistică pe care au lansat-o asupra acestui obiectiv a provocat pagube, fără a prezenta însă dovezi în acest sens.

Plumes of smoke rising from King Khalid International Airport in Riyadh following an Ansar Allah drone or ballistic missile attack. The strike apparently hit one of the airport’s fuel storage tanks, causing a fire. https://t.co/XXgP129nKI — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) October 8, 2026

Generalul-maior Turki al-Malki, purtătorul de cuvânt al coaliției conduse de Arabia Saudită împotriva rebelilor Houthi, a declarat că au fost interceptate și distruse două rachete balistice lansate de rebelii yemeniți spre Riad, precum și o rachetă balistică trasă spre Khamis Mushait, un oraș din sud-vestul țării, situat în apropierea graniței cu Yemenul.

Rebelii susținuți de Iran încearcă să sperie companiile aeriene care au zboruri spre Arabia Saudită

În ultimele zile, rebelii Houthi au revendicat în mai multe atacuri asupra aeroporturilor și instalațiilor militare și petroliere din Arabia Saudită.

Joi dimineață, ei au avertizat "pentru ultima dată" companiile aeriene internaționale cu privire la riscurile tranzitării în spațiul aerian saudit, pe care l-au descris drept un "teatru de operațiuni militare" proprii.

În noua lor declarație, rebelii Houthi au avertizat, de asemenea, populația din Arabia Saudită să stea departe de instalațiile petroliere, care "reprezintă ținte" pentru ei.

Atacurile rebelilor închid aeroportul din Riad

Aeroportul Internațional "Regele Khalid" din Riad a fost din nou închis, a anunțat joi după-amiază serviciul de monitorizare Flightradar24 pe platforma X, la scurt timp după exploziile menționate de CNN.

"Ultima aterizare a avut loc acum mai bine de 80 de minute. Ultima decolare, acum mai bine de 90 de minute", a precizat platforma citată.

Echipe de pompieri și ambulanțe au fost mobilizate la fața locului, iar fumul dens a acoperit zona, a declarat un martor citat de presa internațională. Acesta a relatat că decolările au fost suspendate, iar pasagerii au primit instrucțiuni să-și lase bagajele deja înregistrate și să evacueze zona.

Nu a fost clar imediat câte zboruri au fost afectate. Miercuri, oficiali saudiți au anunțat că atacurile asupra aeroporturilor din Riad și Abha, revendicate de rebelii Houthi, s-au soldat cu moartea a trei persoane. Acestea sunt primele victime oficiale de la lansarea, de către Arabia Saudită și forțele yemenite aliate, a unei ofensive majore terestre și aeriene împotriva rebelilor.

Ofensiva vizează recucerirea teritoriilor ocupate de Houthi în urmă cu o lună de-a lungul coastei yemenite a Mării Roșii și în zona strâmtorii Bab el-Mandeb.

Prezența rebelilor pro-Iran în zona Bab el-Mandeb reprezintă o amenințare pentru ruta maritimă alternativă la cea prin strâmtoarea Ormuz, unde traficul a fost restricționat din cauza atacurilor Teheranului.

Pakistanul și Turcia iau în calcul să ajute Arabia Saudită

Turcia și Pakistanul evaluează posibilitatea de a oferi Arabiei Saudite asistență tehnică și sprijin în domeniile apărării aeriene și războiului electronic, în cadrul unui acord trilateral, a declarat ministrul turc de Externe, Hakan Fidan.

Acesta a subliniat că acordul are un caracter defensiv. "Turcia nu va trimite trupe pe teritoriul altei țări pentru a lansa un atac", a precizat el, adăugând că Ankara încearcă să soluționeze problema pe cale diplomatică.

Arabia Saudită a solicitat sprijin de la aliații săi, inclusiv de la Statele Unite, în fața atacurilor rebelilor Houthi.

Ministerul Informațiilor din Pakistan a comunicat, joi, că autoritățile de la Islamabad vor furniza detalii cu privire la orice eventuală implicare militară în Orientul Mijlociu, dacă aceasta va fi necesară.