Forțele din Yemen au preluat controlul asupra strâmtorii Bab el-Mandeb. Luptele cu rebelii Houthi continuă

4 minute de citit Publicat la 18:54 05 Oct 2026 Modificat la 18:54 05 Oct 2026

Houthi au negat anterior că forțele guvernamentale ar fi înregistrat progrese. FOTO: Getty Images

Forțele guvernamentale yemenite sprijinite de Arabia Saudită au preluat controlul efectiv asupra strâmtorii Bab el-Mandeb, a declarat luni pentru Reuters ministrul yemenit al Informației, Moammar al-Eryani, deși în zonă continuă luptele cu forțele Houthi.

Forțele guvernamentale au avansat rapid de-a lungul coastei, beneficiind de un sprijin aerian saudit intens, pentru a prelua poziții-cheie în zona Dhubab, aflată în punctul cel mai îngust al strâmtorii, o rută petrolieră vitală a cărei preluare de către rebelii Houthi sprijiniți de Iran luna trecută a provocat unde de șoc pe piețele energetice.

Cu toate acestea, deși Eryani a declarat că armata a preluat pista de aterizare din Dhubab, situată chiar în interiorul uscatului față de strâmtoare, și a izolat forțele Houthi rămase în zonă, o altă sursă guvernamentală a declarat că luptele continuau la o bază militară din apropierea strâmtorii.

Houthi au negat anterior că forțele guvernamentale ar fi înregistrat progrese, descriind astfel de afirmații drept „complet neadevărate”, și au amenințat că vor ataca orice aeronavă care zboară în spațiul aerian saudit.

Efectele eliberării zonelor de coastă din jurul strâmtorii

Recucerirea zonei de coastă din jurul strâmtorii ar îngreuna pentru Houthi perturbarea transportului maritim dintre Marea Mediterană și Oceanul Indian, însă aceștia ar putea în continuare să vizeze nave cu drone din poziții situate mai la nord de-a lungul coastei și în interiorul țării.

Între timp, Houthi au înregistrat ei înșiși progrese importante în apropierea orașului Taiz, preluând porțiuni ale unui drum montan și lăsând forțele guvernamentale de acolo asediate, potrivit a cinci surse militare din cadrul guvernului yemenit. O altă sursă guvernamentală a negat că drumul ar fi fost blocat.

Luptele au continuat de-a lungul mai multor linii de front din Yemen timp de câteva săptămâni, după ce un război civil latent a reizbucnit ca efect al extinderii conflictului dintre SUA și Iran, Houthi încercând să preia controlul asupra vitalei strâmtori Bab el-Mandeb și lansând rachete și drone asupra orașelor și infrastructurii din Arabia Saudită.

În condițiile în care exporturile de energie din Golf sunt deja restricționate de închiderea de către Iran a strâmtorii Ormuz, luptele din Yemen au amenințat o altă rută majoră pentru exporturile de petrol, determinând creșterea prețurilor globale și sporind noile riscuri într-o regiune deja cuprinsă de conflict.

Reluarea luptelor a agravat criza umanitară din Yemen, agenția ONU pentru migrație afirmând luni că aproximativ 184.000 de persoane au fost strămutate de la reluarea războiului.

Guvernul yemenit recunoscut la nivel internațional a anunțat duminică lansarea ofensivei pentru recucerirea teritoriilor, iar președintele Rashad al-Alimi s-a angajat să lupte „până când țara va fi eliberată de sub controlul miliției teroriste”.

Arabia Saudită, care înarmează și antrenează forțele guvernamentale yemenite, sprijină campania militară cu forțe aeriene și a solicitat ajutor logistic din partea aliaților pentru a-i respinge pe Houthi, a restabili libera circulație în Marea Roșie și a pune capăt atacurilor grupării asupra teritoriului său.

Riadul a declarat luni că a atacat sute de ținte în Yemen pentru a asigura acoperire aeriană strâmtorii Bab el-Mandeb și forțelor terestre yemenite.

Guvernul yemenit a declarat că a lansat atacuri pe mai multe fronturi, inclusiv în provincia Sanaa, unde se află capitala Yemenului.

Ministerul Sănătății controlat de Houthi a declarat că două persoane au fost ucise și șapte rănite în urma loviturilor asupra districtelor Sanhan și Sa'wan din provincia Sanaa.

În timp ce războiul a continuat pe mai multe fronturi în Yemen, cele mai intense lupte au avut loc în sud-vest, atât în zona de coastă din apropierea strâmtorii, cât și în dealurile din jurul orașului Taiz, unde Houthi au încercat să încercuiască forțele guvernamentale.

Săptămâna trecută, atacurile Houthi au avariat un podeț de pe drumul Taiz-Aden, făcându-l impracticabil.

Avansul grupării Houthi

Duminică seara, luptătorii grupării au făcut noi progrese în orașul al-Turbah, situat pe un promontoriu înalt de pe acest drum, au declarat cinci surse militare guvernamentale, deși o altă sursă guvernamentală a negat acest lucru.

O agenție de presă controlată de Houthi a citat luni o sursă militară care a declarat că gruparea a alungat forțele guvernamentale din districtul al-Mawasit din provincia Taiz, ajungând până la locuința lui Alimi, șeful consiliului prezidențial interimar al Yemenului.

Aceste noi progrese lasă Taiz, al treilea oraș ca mărime din Yemen, cu o populație de peste jumătate de milion de locuitori și o garnizoană formată din mii de luptători guvernamentali, înconjurat de forțele Houthi, potrivit surselor militare guvernamentale.

Taiz, situat printre zonele muntoase din sudul Yemenului, se află pe linia frontului încă de la începutul războiului civil, fiind adesea supus tirurilor de artilerie și focului lunetiștilor Houthi.

În zona al-Mudhaffar, chiar în afara orașului Taiz, dar în interiorul zonei asediate de Houthi, luni s-a format o coadă lungă în fața unei benzinării, în timp ce oamenii așteptau combustibil și butelii de gaz pentru gătit.

„Aceasta este situația de zi cu zi în Taiz. Suferința cetățenilor continuă în această stare”, a declarat unul dintre bărbații aflați la coadă, Shehab Hazaa.

Conflictul din Yemen a început după ce Houthi au preluat capitala Sanaa în 2014, determinând o coaliție condusă de Arabia Saudită să intervină în anul următor printr-o campanie aeriană menită să restabilească guvernul și să înlăture gruparea sprijinită de Iran.

Luptele au ajuns rapid într-un impas sângeros, majoritatea fronturilor rămânând blocate, ceea ce a dus la o criză umanitară majoră în ceea ce era deja cel mai sărac stat arab, până când în 2022 a fost convenit un armistițiu care a rezistat până în această vară.