CNN: „Unul la fiecare 4 minute”. 720.000 de soldați ruși ar fi fost uciși de la începutul războiului din Ucraina

4 minute de citit Publicat la 18:15 24 Noi 2026 Modificat la 18:15 24 Noi 2026

Președintele rus, Vladimir Putin, declarase că aproximativ 700.000 de soldați ruși luptă în Ucraina. sursa foto: Getty

Aproape 720.000 de soldați ruși au fost uciși de când Moscova a lansat invazia la scară largă a Ucrainei, în 2022, ceea ce înseamnă, în medie, un deces la fiecare patru minute, potrivit unei analize bazate pe date oficiale scurse în presă şi preluate de CNN.

Publicațiile de opoziție ruse Mediazona și Meduza au relatat luni că, până la sfârșitul lunii septembrie, 490.000 de militari ruși fuseseră confirmați ca fiind morți de către serviciul rus de statistică, Rosstat.

Însă, dacă se iau în calcul întârzierile în raportare și se includ militarii dați dispăruți în luptă, care, cel mai probabil, sunt morți, numărul total al pierderilor rusești de la începutul războiului ajunge la peste 720.000, conform celor două publicații.

Este o cifră uluitoare, care depășește bilanțul victimelor înregistrat de Rusia în timpul războiului sovietic din Afganistan (anii '80) și al celor două războaie din Cecenia (anii '90 și începutul anilor 2000) – un fapt pe care Kremlinul a încercat mult timp să-l țină secret.

Rosstat ar fi încercat să ascundă numărul real de decese

Rosstat a încetat să mai publice date demografice în 2025, pentru a ascunde numărul tot mai mare de decese cauzate de război. Mediazona și Meduza, alături de alte instituții media, au intrat în posesia datelor oficiale după ce două grupări de hackeri pro-ucrainene, „Cyber ​​Partisans” din Belarus și „Silent Crow”, au reușit, la începutul acestei luni, să pătrundă în serverele Rosstat.

CNN nu poate verifica în mod independent aceste cifre, însă datele scurse în spațiul public – referitoare strict la decesele confirmate – confirmă estimările anterioare ale analiștilor și ale serviciilor de informații occidentale; estimări care, în prezent, par să fie mult sub numărul real, probabil, al victimelor.

Mediazona și Meduza țin de multă vreme o evidență a pierderilor rusești, bazându-se în principal pe documente privind succesiunea, anunțuri de deces și alte documente disponibile publicului.

Însă datele scurse de la Rosstat au permis instituțiilor media să facă un pas mai departe, utilizând aceleași metode și calcule pe care le folosesc, de regulă, actuarii pentru a estima riscurile și primele de asigurare.

Analizând discrepanțele dintre datele decesului raportate și datele înregistrării acestora, precum și comparând aceste informații cu anunțurile de căutare publicate de rude, jurnaliștii au putut estima că numărul deceselor survenite, dar încă neînregistrate oficial, este de aproximativ 230.000.

Începând cu anul 2023, Mediazona ține o evidență a militarilor dați dispăruți de către rudele lor. Această bază de date cuprinde 160.000 de persoane, dintre care aproape toate sunt, cel mai probabil, decedate. Potrivit Mediazona, pe baza investigațiilor sale, rata de supraviețuire în rândul celor dați dispăruți este de doar aproximativ 10%.

Războiul, a 4-a cauză a decesor din Rusia

Datele furnizate de „Silent Crow” indică faptul că războiul a devenit a patra cauză principală a deceselor în Rusia de la începutul invaziei la scară largă, după bolile cardiace, COVID-19, precum și accidentele vasculare cerebrale și alte afecțiuni vasculare. De asemenea, se confirmă ceea ce se bănuia de mult timp: pierderile nu sunt distribuite uniform pe teritoriul Rusiei; regiunile mai sărace și minoritățile etnice înregistrează rate semnificativ mai mari ale victimelor.

În plus, o analiză realizată de centrul de reflecție (think tank) NEST, care a obținut, la rândul său, aceste date, a scos la iveală amploarea recrutării de către Rusia a unor luptători străini. Au fost identificate 6.947 de cazuri de cetățeni străini uciși în Ucraina, majoritatea provenind din țări din Asia Centrală: Kazahstan, Uzbekistan, Tadjikistan, Kârgâzstan și Turkmenistan.

Maria Pevchikh, șefa departamentului de investigații din cadrul Fundației Anticorupție a lui Alexei Navalnîi, a declarat că publicarea acestor date explică de ce este puțin probabil ca președintele rus Vladimir Putin să urmărească încheierea războiului.

„Putin nu are nicio posibilitate de a se «retrage din viața publică» sau de a se «concentra pe problemele locuințelor și ale utilităților» după ce a ucis 700.000 dintre propriii săi cetățeni, și nici nu va avea vreodată. Nu te poți pensiona după așa ceva”, a scris ea pe X.

În același timp, Alexander Baunov, cercetător principal la Carnegie Russia Eurasia Center, a remarcat că războiul din Ucraina a fost cel mai sângeros conflict al Rusiei de la Al Doilea Război Mondial încoace.

„Se vorbește mult despre riscul unei escaladări nucleare. Dar, în ceea ce privește pierderile umane, s-ar putea să ne apropiem deja de amploarea unui război nuclear limitat”, a spus el.

Aby Shukiurov, demograf și cercetător asociat la centrul NEST, a declarat că autoritățile ruse „au depus eforturi concertate pentru a ascunde realitatea demografică a războiului”.

Shukiurov a subliniat că numărul mare de decese a dus la scăderea speranței de viață a bărbaților din Rusia la 65,3 ani în 2025. Această cifră este cu 3,1 ani mai mică decât în ​​2019 și aproape de nivelul înregistrat în 2021, cel mai grav an al pandemiei. În schimb, speranța de viață a femeilor a continuat să crească pe durata războiului, atingând un nivel record de 79,3 ani în 2025, a precizat el.

La fel ca Rusia, Ucraina nu publică date oficiale privind victimele, deși președintele ucrainean Volodimir Zelenski a recunoscut public amploarea pierderilor înregistrate în luptă. Cea mai recentă cercetare a Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), realizată în luna iulie, estimează că Ucraina a suferit între 525.000 și 625.000 de pierderi umane, dintre care între 125.000 și 150.000 de decese.

Baunov a afirmat că numărul total al deceselor, însumând pierderile Rusiei și ale Ucrainei, ar putea depăși un milion. „Un milion de morți reprezintă un prag psihologic important. Însă, dacă aproape nimeni din Rusia nu știe că acest prag ar fi putut fi depășit, este ca și cum nu ar fi fost depășit deloc", a scris el pe X.

Un raport separat al Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei din 18 noiembrie arată că Rusia a pierdut 1.629.010 militari în Ucraina de la începutul invaziei sale la scară largă, pe 24 februarie 2022.