Putin a pierdut peste 50.000 de militari într-o singură lună, în Ucraina. Pierderile armatei ucrainene sunt de 10 ori mai mici

Armata rusă poate recruta în jur de 27.000 de militari pe lună. Foto: Profimedia Images

Armata rusă a pierdut peste 50.000 de militari pe frontul din Ucraina, doar în luna septembrie. Dintre aceștie, 28.000 au fost uciși pe câmpul de luptă, au precizat surse militare din NATO pentru Bloomberg. În schimb, în aceeași lună, forțele ucrainene au pierdut în jur de 5.000 de militari - de 10 ori mai mici.

Surse citate au arătat că armata rusă a încercat mai multe acțiuni ofensiva în Ucraina, în care a trimis trupe în „zonele morții” de pe frontul ucrainean, care sunt înțesate de drone, mine și aflate sub focul constant al artileriei.

Pierderile din luna septembrie reprezintă un record negativ pentru armata rusă. La începutul anului 2026, estimările pierderilor rusești erau mai mici, notează publicația The Moscow Times. Astfel, în aprilie, secretarul general al NATO, Mark Rutte, nota că armata lui Putin pierde între 30 și 35 de mii de soldați (uciși și răniți) pe lună. O evaluare similară a fost făcută tot de Rutte și în luna iunie.

La sfârșitul lunii august, secretarul general adjunct al NATO, Radmila Shekerinska, a declarat că Rusia a început să piardă peste 40 de mii de oameni pe lună. În septembrie, Rutte a numit o nouă cifră - 43 de mii de morți și răniți.

Rusia poate recruta în jur de 27.000 de soldați pe lună

Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a oferit o evaluare similară surselor NATO citate de Bloomberg: în septembrie, pierderile armatei ruse au atins un record pe durata întregului război de aproape 5 ani: 46,2 mii de militari ruși uciși sau răniți.

Săptămâna trecută, Martin Jäger, șeful Serviciului Federal de Informații din Germania, BND, a spus că efortul de război al președintelui rus Vladimir Putin a creat o dinamică care face dificil pentru el să pună capăt invaziei pe care a început-o în februarie 2022 fără să plătească un preț politic.

Bloomberg estimează că cheltuielile pentru apărare în Rusia vor ajunge la aproximativ 17 trilioane de ruble (199 miliarde de dolari) anul acesta, cu circa 40% mai mult decât planul inițial anunțat de guvern la sfârșitul anului 2025.

Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) a estimat că, din momentul declanșării invaziei la scară largă a Ucrainei, pe 24 februarie 2022, și până în iunie 2026, trupele ruse au pierdut aproximativ 1,4 milioane de persoane, dintre care cel puțin 450 de mii au fost ucise. Potrivit analiștilor, în prima jumătate a anului 2026, pierderile lunare ale Rusiei au variat între 30 și 34 de mii de persoane, depășind rata de recrutare a noilor soldați contractați – aproximativ 27 de mii pe lună.

În același timp, numărul soldaților ruși morți în Ucraina este deja de peste nouă ori mai mare decât toate pierderile Uniunii Sovietice și Rusiei în războaiele de după 1945, au remarcat cercetătorii.

Săptămâna trecută, Martin Jäger, șeful Serviciului Federal de Informații din Germania, BND, a spus că efortul de război al președintelui rus Vladimir Putin a creat o dinamică care face dificil pentru el să pună capăt invaziei pe care a început-o în februarie 2022 fără să plătească un preț politic.

Bloomberg estimează că cheltuielile pentru apărare în Rusia vor ajunge la aproximativ 17 trilioane de ruble (199 miliarde de dolari) anul acesta, cu circa 40% mai mult decât planul inițial anunțat de guvern la sfârșitul anului 2025.