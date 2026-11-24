Ce se întâmplă cu pensiile în 2027. Șeful Consiliului Fiscal avertizează că sunt necesare „compromisuri”. Foto: Getty Images

Indexarea pensiilor trebuie făcută cu prudenţă, în condiţiile în care spaţiul fiscal este foarte limitat, iar România va trebui să accepte că şi anul 2027 va fi unul dificil din perspectiva bugetului, a declarat, marţi, preşedintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu.

"Nu putem să ignorăm constrângerea bugetară a ţării. Este mai mult decât lăudabil că Guvernul ţinteşte un deficit care se duce către 5% din PIB. Eu sunt de acord că trebuie să fie făcută o indexare a pensiilor, dar să fie prudentă. Vă rog să nu-mi cereţi o cifră, pentru că eu nu vorbesc în numele Ministerului de Finanţe. Noi exprimăm la Consiliul Fiscal opinii care au în vedere această nevoie acută de a evita probleme mari ale deficitului bugetar care ne pot conduce la o retrogradare a ţării", a afirmat Dăianu, cu prilejul prezentării raportului privind competitivitatea României, elaborat sub coordonarea fostului premier italian Enrico Letta, în cadrul unui eveniment găzduit de Banca Naţională a României.

Referitor la existenţa spaţiului fiscal pentru indexarea pensiilor şi acordarea unor facilităţi în domeniul energiei, preşedintele Consiliului Fiscal a atras atenţia asupra necesităţii unor compromisuri.

"Nu, spaţiul este foarte limitat. Şi să ştiţi că în economie, în general, nu că-ţi spune ştiinţa economică, te forţează realitatea să faci compromisuri. De exemplu, dacă n-ai spaţiu fiscal şi ai o presiune extraordinară ce vine dintr-o anumită zonă şi căreia cel care guvernează trebuie să-i răspundă într-un fel sau altul, dar ţinând seama de constrângerea bugetară, trebuie să ia din altă parte. Acestea sunt compromisurile inevitabile", a explicat Dăianu, citat de Agerpres.

Acesta a subliniat importanţa respectării constrângerilor bugetare, în contextul dependenţei României de finanţarea externă.

"Noi ne împrumutăm foarte mult. Guvernul României se împrumută de pe piaţa externă, de pe pieţele internaţionale, nu numai de pe piaţa internă. Iar o bună perioadă de timp nu a putut să se împrumute aşa cum era programat în bugetul construit pentru 2026, pentru că am avut o criză politică care părea că nu se mai termină. Când ai o criză politică atât de mare, nu prea poţi să faci emisiuni de obligaţiuni româneşti. Şi atunci ai sincope, ai probleme în execuţia bugetară", a menţionat preşedintele Consiliului Fiscal.

Daniel Dăianu a respins, totodată, ideea potrivit căreia o eventuală retrogradare a ratingului suveran al României ar avea un impact modest asupra economiei.

"Am văzut o opinie care mie mi s-a părut ca fiind stranie, acum câteva zile a fost relatată şi în media, cum că, de fapt, o retrogradare a riscului suveran al României ar avea un impact modest. Eu am crezut că nu citesc bine. Nu. Ar avea un impact semnificativ, pentru că trebuie să facem distincţie între o poză a economiei româneşti, deci o fotografie, şi efecte negative, efecte dinamice. Efectele dinamice în urma unei retrogradări ar fi numai negative. N-am avea efecte pozitive", a susţinut acesta.

De asemenea, el a fost întrebat dacă România ar putea ajunge din nou în situaţia de a apela la finanţare din partea Fondului Monetar Internaţional, iar Dăianu a pledat pentru prudenţă în gestionarea finanţelor publice.

"Există scenarii în viaţa organizaţiilor, există scenarii în ceea ce priveşte posibilităţile ca România să se finanţeze în viitor. De dorit este să nu ajungem iar la o finanţare forţată de la instituţii specializate, care să includă, sigur, şi Comisia Europeană. Deci noi trebuie să căutăm să ne descurcăm pe propriile picioare şi, pentru a reuşi, având în vedere contextul internaţional foarte complicat, (...) şi noi trebuie să fim foarte cumpătaţi", a arătat economistul.

Totodată Daniel Dăianu a apreciat că există şanse ca economia să stagneze, iar o eventuală contracţie să fie foarte uşoară.

"Anul acesta, după cifrele pe trimestrul III, când am avut o creştere de peste 2%, eu cred că există şanse să fim în jurul lui zero. Adică, dacă am avea o recesiune, ar fi foarte uşoară. Dar nu e dracul atât de negru. E rău încă, dar dracul nu este atât de negru şi mai trebuie să avem şi o gândire pozitivă, pentru că, dacă toţi ne transformăm în profeţi, că se prăbuşeşte România, că e catastrofă, suntem pe marginea prăpastiei, nu este chiar aşa", a conchis Daniel Dăianu.

Raportul "Assessing Romania's Competitiveness: a 2027-2035 Strategic Outlook", realizat de Institutul Jacques Delors şi HorizonX, sub coordonarea fostului prim-ministru italian Enrico Letta, la iniţiativa Dialogue for Democracy and Development Southeast Europe Foundation (DDD Foundation), a fost prezentat marţi, în cadrul unui eveniment găzduit de Banca Naţională a României.a